TELECOM Miercuri, 03 Aprilie 2024, 17:22

1

​Ministrul PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, a susținut miercuri că salariile poștașilor vor crește în medie cu 350-400 de lei net în două etape, de la 1 iulie și 1 septembrie, după ce cu o seară în urmă anunțase că acestea vor crește în medie cu 350-370 de lei. Contactat de HotNews.ro, acesta a spus că a dat „doar un interval orientativ” și că în noul contract colectiv de muncă ar fi prevăzută doar alocarea suplimentară de 38 milioane de lei pentru creșterea salariilor de la 1 septembrie.

Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării Foto: AGERPRES

Ministrul Ivan, miercuri la Digi24: Am setat foarte clar o creștere salarială în sumă netă de aproximativ 350-400 de lei în funcție de vechime și de diferite grade

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a susținut miercuri, într-un interviu acordat Digi24, că salariile poștașilor vor crește ușor peste ce a anunțat cu o seară în urmă.

„Aseară, undeva după oar 21, am semnat Contractul Colectiv de Muncă (n.a din Poștă) care va fi valabil 1 an și jumătate, cu posibilitatea de a fi prelungit cu încă un an. Am setat foarte clar o creștere salarială pentru acest an în sumă netă de aproximativ 350-400 de lei în funcție de vechime și de diferite grade într-o formă in acre avem 2 trepte de salarizare, odată incepând cu 1 iulie și odată cu 1 septembrie”, a declarat ministrul Ivan.

Întrebat cu cât vor crește salariile mai exact, Iavn a spus: „în medie va crește cu 350 - 400 de lei, plus minus în funcție de vechime, vorbim de sumă netă, bani în mână”.

Cu privire la impactul bugetar al acestor majorări salariale, Bogdan Ivan a spus că „impactul bugetar pentru creșterea de la 1 iulie este undeva la 27 milioane de lei, iar pentru cea de la 1 septembrie este de 38 de milioane de lei.

Contactat de HotNews.ro pentru a explica de ce diferă cifrele prezentate acum față de cele prezentate aseară, Ivan a spus că „a dat doar un interval orientativ” și că în Contractul Colectiv de Muncă este prevăzută doar alocarea suplimentară de 38 milioane de lei aferentă creșterii salariale de la 1 septembrie.

„Unii vor avea creșteri sub 350 de lei, alții peste 400 de lei. Sunt peste 21.000 de angajați. Metodologia va fi stabilită de comisia paritară formată din reprezentanți ai Sindicatului și ai conducerii Poștei Române în funcție de vechime, poziție etc. Persoanele cu aceeași muncă și aceeași poziție vor beneficia de salarizare unitară”, a spus acesta.

Ivan: Angajații Poștei încă folosesc indigoul. E ca o întoarcere în timp. Aproximativ 14.000 de angajați au salarii de până la 3.700 lei brut

Revenind la interviul acordat miercuri Digi24, ministrul Ivan a spus că banii pentru majorările salariale ar trebui să vină din eficientizarea cheltuielilor și ale activității Poștei și a vorbit despre starea actuală a companiei.

„Poșta din păcate este o instituție care a rămas în timp. Cînd intrăm într-un oficiu poștal deși întâlnim oameni minunați cu dorința de a face cât mai bine, încă stau să ia la mână plicurile neavând un sistem modern de sortare. Încă folosesc indigoul atunci când scriu documente. Este ca o întoarcere în timp”, a declarat acesta.

Ministrul a spus că a cerut astăzi conducerii Poștei să facă investițiile în tehnologizare și să renegocieze unele contracte comerciale care nu au mai fost actualizate de ani buni.

„Nu poți să ai în momentul de față undeva până în 3700 de lei brut ca și salarizare de bază pentru aproximativ 14.000 de oameni. Este foarte puțin. Nici managementul companiei nu poate face minuni de pe o zi pe alta, dar vreau să văd măsuri concrete și coerente pentru venituri mai mari”, a spus Bogdan Ivan.

Poșta a cumpărat 7.000 de PDA-uri cu care poștașii vor putea încasa facturile de la ușa clienților

Acesta a amintit că Poșta tocmai a cumpărat 7.000 de PDA-uri, dispozitive electronice care au și imprimantă mobilă, cu care poștașii vor putea încasa anumite facturi și emite bon fiscal la ușa clienților.

În plus, Ivan a subliniat că Poșta are 160 milioane de lei pe care ar trebui să-i investească până la finele acestui an pentru sisteme automatizate de coletărie, de plăți și digitalizare, investiții care au fost întârziate de ani de zile.

Greva generală declanșată luni în Poșta Română s-a încheiat miercuri dimineață după ce noul contract colectiv de muncă a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă din București, a anunțat Blocul Național Sindical (BNS). Pe pagina de Facebook, sindicaliștii sunt acuzați de trădare, după ce au acceptat creșterea salariilor în medie cu maxim 370 de lei net în două etape, de la 1 iulie și 1 septembrie. Inițial, aceștia ceruseră creşterea cu 400 lei net a salariilor şi creșterea sporului de loialitate.

