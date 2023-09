AUTO Luni, 11 Septembrie 2023, 12:33

SUV-urile nu au avut niciodată luni mai bune de vânzări în Europa decât în 2023. Pentru prima oară cota lor de piață a depășit 50% din piața mașinilor noi și numerele sunt impresionante: 3,37 milioane în șase luni. Și Dacia Duster a avut o contribuție importantă. În România SUV-urile au 43% din piață.

Un SUV pe drum de munte Foto: Shutterstock

Datele Automotive News și Dataforce arată că SUV-urile au ajuns să aibă o cotă de 51% în Europa pe piața mașinilor noi, față de 48% acum un an. Vânzările au crescut cu 23% și numărul unu a fost Tesla Model Y, cu 138.000 de vehicule.

Alte modele care au mers foarte bine sunt Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Peugeot 3008, Peugeot 2008, Renault Captur, Mercedes-Benz GLC sau Volvo XC40.

SUV-urile de clasă mică au crescut cu 22%, la peste un milion de unități, Duster fiind pe locul trei.

SUV-urile au crescut și fiindcă numărul de modele este, de la an la an, tot mai mare, iar constructorii auto privilegiază acest tip de caroserie nu doar fiindcă are căutare la public, ci și fiindcă SUV-urile sunt mai scumpe și marja de profit pe vehicul este mai mare.

Piața totală a mașinilor noi a crescut în Europa cu 17%, toate segmentele au fost pe plus, iar cel mai puțin au crescut mașinile de clasă mini.