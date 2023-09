AUTO Miercuri, 20 Septembrie 2023, 11:23

Piața mașinilor noi a crescut cu 21% în august și cu 17% în primele opt luni în Europa, iar mașinile full-electrice au atins o cotă record și și-au găsit aproape un milion de clienți în opt luni. 2023 este un an excelent pentru Tesla, Dacia a ajuns la 5% cota de piață, dar au fost și mărci care au scăzut enorm.

Masini Foto: Shutterstock

Datele ACEA arată că s-au înmatriculat 7 milioane de mașini noi în primele opt luni din 2023, cu un milion mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Germania a fost cea mai mare piață cu 1,91 milioane de mașini. Piața românească a ajuns la 100.000 de mașini, avans de 20% față de anul trecut.

Două piețe au scăzut: Ungaria și Suedia, iar la creșteri, Portugalia este lider „procentual”, cu 37%.

Ce mărci stau cel mai bine? Volkswagen are 11,1% din piață, Toyota are 6,5%, Renault are 5,9%, Peugeot are 5,7%, iar Skoda și Audi au 5,5%. Dacia și-a crescut cota față de acum un an și a vândut 350.000 de mașini, ceea ce înseamnă 5%.

Ce mărci au avut creșteri foarte mari față de 2022? Tesla și-a triplat vânzările, spre 179.000 de mașini. Mazda a urcat cu 48%, Suzuki și Cupra au crescut cu 46%.

Alfa Romeo aproape și-a dublat vânzările, Skoda a urcat cu 29%, iar Audi, cu 28%. Dacia a vândut cu 24% mai multe mașini. Au fost și mărci care au scăzut: Honda (-31%), Mitsubishi (-30%), Citroen și Fiat (-3%).

Din totalul de 7 milioane de mașini noi vândute în Europa, 984.000 au fost full-electrice, ceea ce înseamnă 14%, pondere record. Dintre aceste electrice, 18% au fost Tesla Motors. În România, totalul pentru opt luni a fost de 10.612, cu aproape 4.000 mai multe decât acum un an.

Germania este numărul unu la electrice, cu 355.000 de mașini electrice, adică o medie de 45.000 pe lună. Franța a fost pe locul doi, cu 175.000. Dintre piețele mari, Belgia a crescut cel mai mult, vânzările de electrice fiind aproape triple, spre 60.000.