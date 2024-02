AUTO Miercuri, 28 Februarie 2024, 11:57

Prețul mediu pentru o mașină Dacia nouă este de 17.500 euro și va crește prin lansarea Duster 3 în acest an și a lui Bigster (în 2025). Dacia va lansa cele mai mari mașini din istoria sa, însă la ce ne-am putea aștepta? Ce este misteriosul proiect C-Neo? Va exista un Sandero electric peste 3-4 ani? Care sunt noutățile pentru 2024?

Dacia Duster 3 Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Dacia și extinderea spre segmentul C

Multe se vor schimba la Dacia în anii ce vin. În câteva luni ajung în showroom modelele Duster 3 și Spring facelift, iar la anul se va lansa Bigster, prima Dacie de 4,6 metri lungime. Duster 2 se va mai produce până în luna iunie și apoi „preia ștafeta” Duster 3.

În 2027 sau 2028 ar putea apărea și o versiune de Sandero electric, dar în 2026 ar putea ieși pe piață două modele de clasă C despre care presa din Franța și din Anglia a scris în toamna lui 2023.

Foto Vlad Barză

În interiorul Renault programul este cunoscut sub numele C-Neo și ar fi vorba despre două modele de clasă C: o berlină și un break, derivate din platforma tehnică utilizată pentru Bigster (model care ar trebui să fie prezentat lumii peste șapte luni în variantă de serie).

Vor fi cele mai mari modele Dacia de până acum, cu o lungime undeva pe la 4,60 metri, iar oficialii Dacia au confirmat în ultimele luni că se lucrează la noi modele de segment C. Spre comparație, Jogger are 4,55 metri. Duster 3 are 4,34 metri lungime, Sandero are 4,09 m, iar Spring, undeva pe la 3,7 m.

Dacia Sandrider pentru raliul Dakar

Ar fi vorba despre acest segment C unde mai multe modele au dispărut de pe piață și Dacia ar concura în special cu o mașină ce are succes mai ales în Europa Centrală și de Est: Skoda Octavia. Un astfel de model de la Dacia ar trebui să fie cu câteva mii de euro mai ieftin decât Octavia.

Despre „un viitor model Dacia de clasa C” a vorbit la Geneva și Laurens van den Acker, designer șef al Renault, întrebat de HotNews.ro despre centrele de design și de inginerie ale Renault din România. El a spus că centrul de inginerie din România care a lucrat la dezvoltarea Jogger și Duster 3 lucrează și la dezvoltarea Bigster, dar și la un „next C segment car”.

Întrebat despre cum vede viitorul mărcii Dacia, designerul șef a spus că obiectivul este, prin modelele noi programate a fi lansate, ca oferta să fie extinsă către un segment mai mare.

„Piața de cucerire pentru Dacia este segmentul C”, declara acum câteva luni Xavier Martinet, director de vânzări și marketing la Dacia.

Martinet a spus - într-o discuție cu presa din România la Geneva - că extinderea mărcii Dacia trebuie făcută cu cap și trebuie „ținută sub control”. Dacia are patru modele de bază, iar la anul vine al cincilea, Bigster, iar cu asta Dacia acoperă 80% din piață, spune oficialul.

Dacia a vândut în UE anul trecut peste 519.000 de mașini, cota de piață fiind de 4,9%. Față de 2022, vânzările au crescut cu 18%.

Ce va urma după Bigster în segmentul C. Sunt adevărate zvonurile despre C-Neo?

Xavier Martinet spune că Sandero se vinde bine, cu peste 250.000 de unități/an în Europa, iar Duster merge și el excelent. Și Jogger a fost lider în segmentul său.

Cum se va extinde gama Dacia dincolo de Bigster? Depinde mult de regulile privind emisiile poluante, reguli care vor deveni tot mai dure spre 2030, iar pentru a le respecta în ansamblul mărcii trebuie lansate mai multe electrice. Problema cu acestea este că sunt mai scumpe decât mașinile cu motor termic, iar Dacia nu se poate duce prea mult în sus cu prețul.

Standul Dacia la Salonul Auto de la Geneva

Și din declarații recente ale unor oficiali Renault a reieșit faptul că extinderea Dacia în segmentul C, cu mașini mai mari decât Duster, nu se va face lansând SUV-uri.

Dacia, spune Martinet, trebuie să gândească evoluția post-SUV, dincolo de segmentul SUV, fiindcă în prezent SUV-urile sunt la mare căutare, dar SUV-urile au emisii poluante mai mari decât alte mașini. „Aceasta este marea întrebare, ce facem „post SUV”, după SUV-uri. Trebuie să fim atenți la emisiile medii pe vehicul și la media pe gamă”. Nici hibridele nu sunt o soluție care rezolvă tot și nici gazul lichefiat.

Media de preț la care se vinde un model Dacia este pe la 17.500 euro, va crește după lansarea Duster 3 și va crește și fiindcă vor fi mai multe versiuni hibride. Oficialii Dacia spun însă că la Duster 3 este justificată creșterea de preț prin noutățile pe care le aduce.

Amănunt interesant: în România cel mai vândut model de mașină nouă a fost anul trecut Logan berlină, model care nu se mai vinde de ani buni în Europa de Vest. Totuși, berlina de la Dacia a stârnit interesul dealer-ilor auto ai Dacia din Germania care au comandat pentru test câteva sute de mașini Logan, a spus la Salonul Auto de la Geneva, Mihai Bordeanu, country manager la Dacia România.

Despre pașii pe care Dacia îi face în segmentul C a vorbit la Geneva și Romain Gauvin, responsabil „design en avance de phase Dacia”. El promite că vom vedea lucruri interesante pentru Dacia în segmentul C „La capitolul formă dezvoltăm limbajul de design, încă evoluăm, nu va fi un design copy-paste, veți vedea abordări noi, rafinăm unele chestiuni și veți avea surprize plăcute”.

Sandero electric ar putea fi lansat în 2027 sau 2028

Cel devreme în 2027 ar trebui să vină pe piață noua generație Sandero și grupul Renault trebuie să decidă până atunci dacă va exista și un Sandero pur-electric. În grup, planul este să existe mai multe modele electrice Renault, în timp ce Dacia se va concentra pe vehicule cu emisii reduse de CO2, iar electrificarea dincolo de Spring nu este o prioritate în prezent.

„Și Dacia va trebui să lanseze mai multe electrice, mai ales dacă ținta europeană pentru 2035 rămâne în picioare. Nu este momentul acum”, spune Xavier Martinet. „Sandero a fost lansat la final de 2020 și început de 2021, așa că noua generație va veni în 2027 su 2028 și nu aș fi surprins dacă ar fi și o variantă electrică, dar mai sunt câțiva ani până atunci, nu anunțăm nimic acum, dar ar trebui să existe ceva care să acopere acel segment din piață, având în vedere ținta 2035. Nu avem cum să nu fim prezenți în acel segment, mai ales că Sandero este cel mai căutat model în retail în Europa”, spune Martinet.

El adaugă că Dacia are cum să scoată oricând noi electrice, fiindcă tehnologia există, însă întrebarea este dacă are sens să facă asta.

Aici este o chestiune de costuri de producție și de preț. ȘI mașinile Dacia s-au scumpit în ultimii ani și dacă ajung să fie mult prea scumpe vor deveni ne-atractive. Ne putem imagina că dacă ar fi să existe în prezent un Sandero pur-electric ar costa peste 25.000 de euro și NU ar face volume mari de vânzări.

Duster 3 și Spring facelift, lansările anului 2024 la Dacia

Dacia Spring va fi la clienții din România pe final de vară, în timp ce Duster 3 va ajunge ceva mai repede în showroom-uri, adică pe la începutul verii.

Duster 3 va avea prețuri cuprinse între 18.800 euro și 26.650 euro în funcție de motorizare și dotări. Interesant este că Duster 2 este atipic, iar pe final de generație nu scad vânzările, cum se întâmplă la aproape toate modelele auto de pe piață. „În România sunt mulți oameni care-și comandă Duster, iar în România aveam cerere mai mare decât putem produce pentru Duster-ul vechi. Sunt și oameni care vor diesel, spre exemplu”, a spus la Salonul Auto de la Geneva, Mihai Bordeanu, country manager la Dacia România. Despre Duster 2 oamenii interesați să cumpere mașina spun, susține oficialul Dacia, că este un model„ „bine lucrat, stabil și solid”.

Oficialii Dacia spun că Spring, deși este asamblată în China, nu ar trebui să fie considerată „mașină chinezească”, fiindcă a fost construită pe o platformă tehnică mondială a Renault și China este, fără îndoială, cel mai bun loc unde să construiești o electrică de oraș care să fie cea mai ieftină din UE, la 20.000 de euro. Oficialii Dacia spun că înainte de a lansa Spring nu se știa dacă va fi un succes, însă faptul că s-au vândut 140.000 în nici trei ani arată că a fost. Franța, Germania, România și Italia sunt printre piețele cele mai mari.

Prețul noului Spring va fi anunțat la mijloc de martie, iar oficialii Renault nu au vrut să spună dacă noul Spring va fi ma ieftin decât cel de acum, care costă de la 20.500-21.000 euro. Prețul variantei de bază ar trebui să scadă la sub 20.000 de euro la Spring facelift.

La anul va fi adus în showroom-uri Bigster, un SUV de segment C care va avea peste 4,6 metri lungime, un model gândit pentru drumuri mai lungi. Bigster de serie va fi prezentat la mijloc de octombrie, la Salonul Auto de la Paris. Presa franceză a scris că prețurile ar putea porni de la 22.000 de euro. Dacia descria Bigster ca fiind „robust, spațios și perfect adaptat pentru escapadele în aer liber”.

Bigster va fi cea mai mare mașină scoasă de Dacia și va fi produsă la Mioveni, fiind așteptări bune de vânzări mai ales pentru piața germană.