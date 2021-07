Tether, a treia cea mai mare criptomonedă, ar putea declanșa o contagiere a piețelor, avertizează economiștii

Există de mult timp îngrijorări cu privire la folosirea tether pentru manipularea prețului bitcoin, un studiu afirmând că tokenul a fost folosit pentru a susține bitcoin în timpul unor scăderi de prețuri cheie în 2017 când criptomoneda a cunoscut o ascensiune fulminantă.

Contagiere a piețelor

Mai devreme în cursul acestui an biroul procurorului general al New York-ului a ajuns la o înțelegere în afara instanței cu Tether și Bitfinex, o platformă de tranzacționare afiliată.Procurorii din New York acuzaseră firma de mutarea a sute de milioane de dolari pentru a acoperi pierderi de 850 de milioane de dolari.Tether și Bitfinex au fost de acord să plătească o amendă de 18,5 milioane de dolari fără a admite vreo ilegalitate și li s-a interzis să opereze în statul New York.Analiștii de la JP Morgan au avertizat anterior că o pierdere subită a încrederii în tether ar putea duce la un „șoc sever de lichidități pentru piața mai largă a criptomonedelor”.Însă există și îngrijorări că o creștere bruscă a retragerilor de tether ar putea duce la o contagiere a pieței, afectând active și din alte domenii, nu doar cel crypto.Rosengren, președintele FED Boston, a menționat în luna iunie tether și alte „stablecoins” ca fiind unul dintre potențialele riscuri la adresa stabilității financiare.„Stablecoins devin mult mai populare”, a afirmat economistul în timpul unei prezentări.„Dacă nu începem să le reglementăm și să ne asigurăm că în fapt există mult mai multă stabilitate pentru ceea ce este prezentat publicului larg ca fiind un stablecoin, o criză viitoare ar putea fi ușor declanșată pe măsură ce acestea devin un sector mai important de pe piața financiară”, a adăugat Rosengren.Săptămâna trecută Fitch Ratings a avertizat de asemenea că o cerere masivă subită de a transforma aceste tokenuri în dolari ar putea destabiliza piața creditelor acordate pe termen scurt.Tether nu este singurul stablecoin de pe piață însă e de departe cel mai mare și cel mai popular.