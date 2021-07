Prețul criptomonedelor crește din nou după ce Elon Musk „a sărit în ajutor călare pe un cal alb”

Elon Musk călare pe un cal alb



Monedă nativă a internetului

Luni dimineața prețurile bitcoin, ethereum și dogecoin crescuseră cu 10%, 7,3%, respectiv 11% în decursul ultimelor 24 de ore, potrivit datelor Coindesk.Prețul bitcoin crescuse până la 38.133 de dolari, cel mai ridicat din ultimele 6 săptămâni, în timp ce cel al ethereum ajunsese la 2.330 de dolari. Dogecoin era tranzacționat cu aproximativ 20 de cenți pe monedă, preț la care are o capitalizare totală de piață de 28,8 miliarde de dolari.Noul suflu pe piața monedelor a venit după ce jucători tech importanți și-au semnalizat - sau au părut să facă asta - sprijinul pentru criptomonede în decursul săptămânii trecute.Pentru început, speculațiile că Amazon „s-ar pregăti să accepte monede digitale ca plată”, ar putea să fi jucat un rol în creșterea prețurilor, potrivit lui Jeffrey Hallsey, analist de piață la platforma Oanda.Aceste speculații au fost alimentate de faptul că gigantul de comerț electronic a postat un anunț pe site-ul său în care anunța că angajează un manager pentru „monede digitale și blockchain”.Potrivit descrierii postului - despre care presa de specialitate a scris pe larg săptămâna trecută - de la manager ar fi așteptat să ajute echipa de plăți a Amazon să dezvolte „noi capabilități”.Prețurile criptomonedelor au crescut după ce Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, și Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, au vorbit fiecare despre cum le-au încorporat sau cum intenționează să le încorporeze în afacerile lor.Trendul a reprezentat un contrast puternic față de începutul săptămânii trecute când investitorii au început să se debaraseze de activele virtuale, ducând la scăderea prețului bitcoin sub pragul psihologic de 30.000 de dolari Ca întotdeauna când prețul bitcoin merge în jos, și restul pieței a urmat cea mai mare criptomonedă din lume.Însă apoi „Elon sărit în ajutor călare pe un cal alb”, potrivit lui Craig Erlam, analist de piață la Oanda.Musk a declarat miercurea trecută la un eveniment la care a participat și Dorsey că atât Tesla cât și SpaceX dețin bitcoin.Musk dezvăluise anterior că Tesla a cumpărat bitcoini în timp ce SpaceX afirmase că va accepta dogecoini, criptomoneda creată ca glumă în 2013, pentru a finanța o misiune către Lună Miliardarul sud-african a declarat de asemenea săptămâna trecută că singurele investiții personale majore pe care le are, cu excepția celor în companiile sale, sunt în bitcoin, ethereum și dogecoin.CEO-ul Tesla și SpaceX, ale cărui declarații și acțiuni adesea influențează piețele, a postat de asemenea în cursul weekendului un meme pe Twitter care afirmă că „dogecoin reprezintă bani”.„Criptomonedele au primit o mână de ajutor din partea vechiului lor prieten Elon Musk...și nu putea să vină într-un moment mai bun”, afirmă Erlam, adăugând că „perspectiva pe termen scurt arată ceva mai bună pentru criptomonede”.Dorsey le-a spus la rândul său investitorilor săptămâna trecută că bitcoin ar putea deveni o componentă majoră a strategiei viitoare a Twitter.„Există 3 trenduri relevante pentru Twitter și voi, acționarii noștri: AI (n.r. inteligența artificială), descentralizarea și accesul internetului la o monedă globală a sa sub forma bitcoin”, a afirmat Dorsey în timpul unei ședințe cu investitorii de joia trecută.„Intenționăm să fim în frunte în fiecare domeniu”, a subliniat acesta.Dorsey, a cărui cealaltă companie, Square, a cumpărat bitcoini în valoare de milioane de dolari și a creat o inițiativă pentru dezvoltatorii de crypto, a adăugat că atunci când vine vorba de conceptul de „monedă nativă a internetului...bitcoin este probabil cea mai bună”.„Din acest motiv cred că ar trebui să ne concentrăm cu adevărat asupra sa. Dacă internetul are o monedă nativă, o valută globală, putem să ne mișcăm mult mai repede (...) pentru a putea ajunge la fiecare persoană de pe planetă în loc să urmăm o abordare de la piață la piață”, a mai spus acesta.„Cred că aceasta va fi o parte majoră a viitorului nostru”, a mai spus CEO-ul Twitter.