BURSE Sâmbătă, 12 Noiembrie 2022, 14:30

Florin Barbuta • HotNews.ro

Atunci când vrei să investești într-o companie de pe bursă, adică să cumperi acțiuni, trebuie să te uiți la câțiva indicatori și să faci un calcul simplu. În funcție de asta, îți dai seama și dacă o companie este ieftină ori supraevaluată.

La cafea cu Calin Metes Foto: Hotnews

HotNews.ro l-a avut „La cafea” pe Călin Meteș, director general adjunct la Fondul Proprietatea, în care am avut o discuție practică despre ce ne învață cărțile despre cum să investim pe piețele de capital.

*Pe lângă ce explicăm mai jos, ar fi bine să urmăriți și discuția video pentru că mai sunt unii indicatori care îți arată anumite lucruri și este bine să-i știi. Trebuie să te uiți la toți înainte de a lua decizia de cumpărare.

Un indicator la care să te uiți: randamentul capitalurilor proprii sau, în engleză, return on equity

Acest indicator este profitul pe care îl realizează o companie, raportată la capitalurile proprii.

„Capitalurile proprii sunt activele nete care aparțin acționarilor. Dacă eu îmi fac o companie și vin cu un aport de 100 de lei și realizez 10 lei profit anul următor, randamentul meu pe capitalurile proprii este 10/100, adică 10%. Acesta este return on equity pe care eu îl generez (adică profitul raportat la capitalurile proprii)”, a explicat Meteș.

Acest indicator, spune el, îmi arată mie, ca potențial investitor într-o companie, la ce gen de randament aș putea să mă aștept de la acea companie.

„Dacă o companie că are un randament de 2% sau alta are un randament de 15%, dacă m-aș uita doar la acest indiactor, este clar că vreau să fiu într-o companie care reușește să-mi genereze un randament de 15%, nu unul de 2%”, a spus el.

La ce indicator se mai uită Warren Buffett și este important dacă vrei să cumperi acțiuni la o companie, în corelație cu randamentul capitalurilor proprii

Warren Buffet se uită și la indicatorul owner earnings, adică profitul celui care deține compania.

„Nu se referă la profitul pur contabil, ci la cash-ul pe care efectiv îl generează o companie și îmi rămâne mie ca acționar”, a spus el.

Profitul unei companii nu e același lucru cu cash-ul pe care îl generază.

„Există o discrepanță între cele două. Dacă vedem că o companie are profit imens, asta nu înseamnă că este o companie foarte bună. E posibil să aibă probleme pe partea de cash flow. Au existat în istorie companii cu profit foarte mare care au intrat în insolvență”, a mai arătat el.

Cum se calculează?

Este profitul net la care adună toate cheltuielile (depreciere, amortizare tot ce e non cash), după care se scade CAPEX (investițiile pe care trebuie să le facem anual în business) și necesarul de fond de rulment (ce avem nevoie să băgăm în business).

„Practic sunt banii pe care eu ca proprietar îi am la sfârșitul anului după ce am făcut investițiile de care am nevoie ca această companie să poată evolua în timp”, a spus el.

Pe baza indicatorului owner earning poți calcula valoarea intrinsecă a companiei.

„Deci eu calculez o valoare a companiei și ulterior mă uit pe bursă și văd cum se raportează aceste două valori”, a explicat el.

Dacă valoarea teoretică pe care o calculez este 100 lei. Adică pe baza a ceea ce ar trebui să-mi genereze anul viitor această companie, ea ar trebui să valoreze 100. Dacă mă uit pe bursă și văd că această companie valorează 70 lei, asta îmi arată că acea companie este un candidat foarte bun de a investi în ea.

„Cu cât această diferență dintre valoarea intrinsecă și cea din piață este mai mare. Cu cât cred că piața subevaluează foarte mult potențialul companiei respective, cu atât marja de siguranță este mai mare. Atunci eu sunt mult mai confortabil să fac această investiție.

Vei lua atât decizii bune, cât și decizii proaste

Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu vei lua și decizii proaste, dar important este să iei mai multe decizii bune.

„Succesul financiar nu este o știință hard, adică: Domnule, acum vreau să fiu un investitor bun, mă pun să citesc tot ce e de citit despre investiții, aplic toate modelele pe care le văd acolo și voi deveni un investitor de succes. Este fals”, povestește Călin Meteș.

Potrivit acestuia, e important să avem aceste cunoștințe teoretice, să cunoaștem aceste modele, dar foarte mult din succesul financiar este dat psihologie, de pregătirea psihologică, de crearea acelui set de obișnuințe care sunt dovedite în timp că aduc plus valoare.

„Dacă îți faci un plan de investiție recurentă, trebuie să te ții de el, indiferent că bursa scade sau crește. În teorie pare ușor, pare normal, investim, dar în momentul în care vedem o scădere de 30-40%, multă lume spune că mai așteaptă puțin să-și revină piețele și apoi o să reînceapă să investească”, a mai afirmat el.