Ministrul Economiei: Avem discuţii în Guvern şi luăm în calcul mai multe scenarii referitoare şi la personalul bugetar

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminică seara, la B1 Tv, că sunt discuţii în Guvern şi sunt luate în calcul mai multe scenarii legate de salariaţii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucrează, probabil, la o analiză pe acest subiect, potrivit Agerpres."Avem discuţii în Guvern şi evident că luăm în calcul mai multe scenarii referitoare şi la personalul bugetar. În primul rând ar trebui să ştiţi că un bugetar când stă acasă nu mai primeşte acele sporuri. Deci cu asta din start este diminuat acel salariu. Avea foarte multe sporuri, spor de antenă, spor de periculozitate. Acelea nu le mai primeşte. Se lucrează probabil la Ministerul Muncii la o analiză pe acest subiect şi sunt convins, am văzut şi o declaraţie a premierului Ludovic Orban, că lucrează la acest lucru. Eu sunt convins că se va ajunge până la urmă la o decizie care se va lua cu privire la acest aspect. Noi am cerut, cel puţin eu, am cerut tuturor din mediul privat o solidaritate şi este normal să existe o solidaritate la nivel naţional a tuturor, în aşa fel încât să trecem cu bine toţi peste această criză", a spus ministrul Economiei la B1TV, întrebat dacă există o strategie cu privire la discrepanţele între privat şi bugetar, astfel încât şi bugetarii să intre în şomaj tehnic sau să primească mai puţini bani.