Ambasadorul SUA în România continuă atacurile la adresa companiilor chineze: Chinezii au dezvoltat tehnologia 5G, cu scopul de a spiona şi de a obţine informaţii despre ţările noastre

La rândul său, Kimberly Reed a spus că preşedintele și Congresul SUA au oferit Exim US scopul semnificativ de a concura cu China.







Adrian Zuckerman a mai spus că statul de drept nu este respectat de către chinezi, iar "practicile frauduloase" ale unor companii comuniste, precum Huawei sau ZTE, nu pot fi tolerate. Potrivit ambasadorului, România nu trebuie să tolereze persecutarea de către guvernul comunist chinez a poporului său şi a minorităţilor.Adrian Zuckerman l-a lăudat pe fostul premier Ludovic Orban pentru "curajul de a întrerupe acordul privind proiectul Cernavodă cu CGN, o companie chineză comunistă coruptă, cunoscută pentru practicile sale corupte în întreaga lume", dar și pentru "curajul să spună nu infrastructurii 5G comuniste chineze şi altor companii chineze comuniste care ar pune în pericol securitatea României". Nu este pentru prima oară când ambasadorul SUA lansează atacuri asupra companiilor chineze. Controlarea spațiului cibernetic de către regimul comunist chinez, rus și de către state cu regim autoritar reprezintă cea mai mare amenințare la adresa existenței noastre, iar corporațiile și entitățile corupte din China comunistă, precum sunt Huawei, ZTE și altele, nu își au locul în România liberă și democratică, a declarat în luna octomrbie Adrian Zuckerman, la conferința „Parteneriatul Strategic Româno-American în domeniul securității cibernetice”, organizată de SRI., fiind însoțită de Adrian Zuckerman. Vizita are loc cu scopul inițierii implementării acordului semnat cu Exim US pentru realizarea proiectelor nucleare strategice ale României.Reamintim că România și SUA au parafat în luna octombrie un acord interguvernamental pentru construirea Unităților 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă, pentru retehnologizarea Unității 1 și pentru cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România.Pe lângă acest acord, mai există un memorandum de înțelegere cu EXIM US (Banca de Export-Import a SUA) pentru o finanțare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul nuclear, dar si alte domenii.În urmă cu câteva luni, Guvernul Orban a renunțat la chinezii de la CGN pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.