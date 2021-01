Claudiu Năsui renunță la persoana acuzată de colaborare cu Securitatea / În opinia ministrului, dosarul CNSAS era o problemă doar pentru funcția de secretar general, nu și pentru cea de director

Potrivit informațiilor HotNews.ro, premierul nu a fost de acord să semneze o astfel de decizie. În aceste condiții, Năsui s-a văzut nevoit să își schimbe planurile și s-a gândit să o aducă pe Prisecaru, tot prin transfer, dar pe o funcție similară celei de la Ministerul Finanțelor.







Pentru un astfel de transfer nu mai avea nevoie de semnătura premierului. În opinia ministrului, dosarul de colaborare cu securitatea nu constituia o problemă pentru funcția de director general adjunct. "Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic", a scris Năsui pe Facebook.





Inițial, ministrul voia să o aducă în funcția de secretar general, însă avea nevoie de o decizie semnată de premierul Florin Cîțu. Printr-o adresă, Năsui i-a cerut premierului să semneze o decizie pentru transferul Claudiei Prisecaru din funcția de director general adjunct al Ministerului Finanțelor în cea de secretar general al Ministerului Economiei.În urma stârnirii unui scandal în spațiul public, ministrul a renunțat cu totul la această persoană. Claudiu Năsui mai spune că este o minciună faptul că familia sa ar avea vreo treabă cu fosta securitate. Reamintim că tatăl parlamentarului este Dorel Năsui, un om de afaceri cu o avere estimată la peste 100 de milioane de euro, obținută în domeniul comunicaţiilor în Statele Unite. Numele lui Dorel Năsui este legat de afacerea „Motorola”. Dorel Năsui este proprietar alături de familie al grupului de firme American International Radio (AIR – Airadio – Ageximco), specializat în comunicaţii de tip radio şi servicii de tip GPS (global positioning systems)."Am încercat să mut o directoare din ministerul finanțelor în ministerul economiei. Voi renunța la mutare.Ministerul economiei și energiei așa cum este acum se împarte în două ministere. Personalul se va împărți între cele două ministere. O prioritate a zilelor acestea este organizarea ministerului, iar asta în același timp cu deblocarea schemelor de ajutor de stat aflate în derulare.Unii oameni își doresc să rămână în ministerul economiei, dar unii vor pleca. Din punct de vedere administrativ, am ca scop repar multe lucruri în minister. De aceea am căutat o persoană care să aibă experiență în zona aceasta. Nu cunosc multă lume la stat, așa că am căutat cât de bine am putut persoane. Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum, pe fix același post la economie.Am renunțat la mutare. Îmi cer scuze pentru toată situația creată.Văd că se reia minciuna că familia mea ar avea vreo treabă cu fosta securitate. Am crezut că minciuna aceasta se va termina odată cu campania. Ca să fie clar, familia mea nu a avut nicio legătură, de niciun fel, cu fosta securitate, nici înainte de revoluție și nici după".