MedLife anunță o creștere de 58% a cifrei de afaceri pro-forma în primul semestru din acest an. “Intenționăm să accesăm un nou credit sindicalizat în valoare de 50 milioane de euro”

​Pentru Sistemul Medical MedLife, grija pentru pacient, siguranța acestuia și venirea permanentă în întâmpinarea nevoilor lui cu soluții au rămas obiective prioritare și pentru anul 2021. MedLife a înregistrat în primele șase luni ale anului în curs o cifră de afaceri consolidată pro-forma în valoare de 741 de milioane de lei, în creștere cu 58% față de primul semestru din 2020. Cifra raportată reflectă investițiile care au fost făcute în ultima perioadă, precum dezvoltarea de produse noi pentru zona de clinici, creșterea numărului de laboratoare prin amenajarea laboratoarelor COVID, dar și extinderea numărului de intervenții chirurgicale pe segmentul de spitale.





• La cele 50 milioane de euro, se vor adăuga alte facilități de credit nefolosite în valoare de 40 de milioane de euro, valoarea totală a fondurilor pentru achiziții la nivel național și regional fiind de 90 de milioane de euro

• MedLife este în discuții avansate pentru două achiziții de mari dimensiuni, iar odată cu finalizarea acestora, compania își va consolida poziția de lider absolut la nivel național

• În plus, grupul dispune de resurse proprii și lichidități care îi permit să facă investiții în dezvoltarea organică

• Adițional proiectelor de dezvoltare și extindere națională și regională, MedLife va continua să joace un rol important în monitorizarea pandemiei prin prisma investițiilor în cercetare

• După ce a urcat la un sfert de miliard de euro anul trecut, MedLife este prima companie medicală privată din România care are premise să ajungă la o treime de miliard de euro anul acesta





“A fost un semestru bun, ne bucurăm că rezultatele confirmă eforturile noastre strategice de investiții și dezvoltare. Ne-am axat pe dezvoltarea de noi produse în clinici, de la pachete de screening pre și post COVID la pachete de prevenție pentru pacienții cu patologie cronică. Laboratoarele au fost un alt segment în care am investit și pe care l-am crescut considerabil. În continuare suntem prezenți pentru a oferi suport autorităților și publicului larg, mai ales în acest context al creșterii numărului de noi infectări. Ne propunem să investim și mai mult în infrastructură, astfel încât să creștem gradul de acces pentru aceste analize. Totodată, luăm în calcul dezvoltarea a noi centre mobile de testare, esențiale pentru a avea o cât mai bună acoperire națională.



Spitalele și-au sporit și ele activitatea, tot mai mulți români s-au îngrijit de sănătatea lor și au venit să beneficieze de investigații și intervenții chirurgicale, cel mai probabil amânate pe perioada de lockdown. De altfel, suntem în proces de dezvoltare cu proiectul MedPark, cel mai mare hub medical din țară, pe care ne dorim să-l accelerăm, iar dacă lucrurile vor decurge conform planului strategic, vom replica acest model, în următorii ani, și în orașele mari din țară: Brașov, Sibiu, Cluj, Arad. Și segmentul de farmacii a luat amploare, odată cu integrarea în grup a celor două companii, CED Pharma și Pharmachem, și extinderea portofoliului de produse. Continuăm extinderea și retehnologizarea, suntem cu piciorul pe accelerație și atenți, în egală măsură, la evoluția pandemiei”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.



În ceea ce privește EBITDA pro-forma, aceasta a înregistrat o creștere de 96%, față de aceeași perioadă a anului trecut, cifra raportată pentru primul semestru fiind de 157,3 milioane de lei, comparativ cu 80,2 mil. înregistrați în 2020. “De-a lungul anilor, am fost consecvenți ca și poziție în piață, ne-am prezentat transparent rezultatele financiare și ne-am bucurat de o creștere constantă și sănătoasă. Este important ca și celelalte companii să facă acest exercițiu de transparență al raportărilor financiare, păstrând o consecvență a modalităților de raportare“, a completat Mihai Marcu.



Potrivit reprezentanților companiei, primele șase luni din 2021 reflectă și nota încrezătoare pe care o capătă piața economică din România, în contextul în care companiile și-au accelerat activitatea, iar românii s-au reîntors treptat la activitățile obișnuite. “Lucrurile pot arăta bine când vorbim de o populație majoritară imunizată împotriva COVID, cel puțin acest lucru explică scăderea numărului de cazuri din vara aceasta fapt care a permis și reluarea unui număr mare de activități. Cu toate acestea, perspectivele valului 4 cauzate de tulpina Delta, par din ce în ce mai îngrijorătoare. Estimările specialiștilor arată, fără echivoc, faptul că în perioada imediat următoare vom asista la o nouă creștere a numărului de cazuri, situație care va pune din nou presiune pe secțiile din spitale și cele de ATI. După cum am arătat și în studiul nostru, rata mare de imunizare în România este influențată în special de cei care au trecut prin boală, procentul celor care s-au vaccinat fiind în continuare unul mic. Pe această cale, fac din nou un apel către companii și publicul larg pentru a se vaccina. Doar prin vaccinare putem să ne reluăm un flux cât mai normal al lucrurilor. Doar în felul acesta reușim cu toții, împreună, să repunem economia pe picioare, să creștem din nou locurile de muncă, producția și exporturile”, a declarat Mihai Marcu.



Accesarea unui nou credit sindicalizat



Totodată, MedLife anunță astăzi intenția de a contracta un nou credit sindicalizat în valoare de 50 de milioane de euro pentru consolidarea poziției pe piață, fonduri ce vor fi folosite pentru accelerarea programului de achiziții.



“Intenționăm să accesăm un nou credit sindicalizat, în valoare de 50 mil. euro, sumă care se adaugă la creditul semnat în luna mai a.c., în valoare de 40 mil. euro. Așadar vorbim de un total de 90 mil. euro, fonduri pe care intenționam să le investim în extinderea programului de achiziții în țară, dar și în regiune. De altfel, suntem în discuții avansate pentru 2-3 achiziții importante care, în situația în care se vor concretiza, vor aduce plus valoare în portofoliul nostru de servicii.

Suplimentar, la acest credit se vor adăuga, după caz, și alte lichidităţi importante ale companiei care ne vor permite să facem investiții pentru dezvoltarea organică a segmentelor de business din resurse proprii.

Am dovedit în toți acești ani că suntem o companie care are o strategie consecventă și un ritm de creștere susținut, iar rezultatele sunt pe măsura eforturilor noastre. După ce anul trecut am urcat la un sfert de miliard de euro, anul acesta avem șanse mari să fim prima companie medicală privată din România care ajunge la o treime de miliard de euro ”, a declarat Mihai Marcu.



Perspective S2, 2021: Investiții în cercetare și digitalizare, extinderea programului de achiziții



Ca și obiective pentru cea de-a doua jumătate a anului 2021, reprezentanții MedLife spun că divizia de cercetare va juca în continuare un rol important în monitorizarea pandemiei din România, în timp ce programul de achiziții și digitalizarea vor reprezenta și ele o prioritate în planul de strategie pentru următoarele 6 luni.



“Am jucat un rol important în monitorizarea pandemiei și vom continua investițiile în cercetare, fiind primul operator de servicii medicale private care face din cercetare un obiectiv strategic. În acest sens, lucrăm la dezvoltarea noului laborator de biosecuritate, grad III, o premieră în regiune, și, în paralel, avem în derulare mai multe studii, printre care și cel de imunizare celulară (celulele T). Până în acest moment, investițiile în cercetare au depășit 1 milion de euro, fonduri exclusiv proprii.



De asemenea, programul de achiziții este și el activ, așa cum menționam, am finalizat preluările CED Pharma și Pharmachem Distribuție și suntem în discuții avansate pentru alte achiziții. Credem că până la sfârșitul anului vom anunța cel puțin 2 tranzacții importante care ne vor ajuta să ne consolidăm poziția de lider absolut la nivel național.



Adițional, pentru că digitalizarea este focusul pentru perioada aceasta și anii care vor urma, continuăm să investim, dezvoltând noi aplicații care să faciliteze un acces rapid și eficient pacientului la serviciile noastre. Așa cum am fost primii care au introdus accesarea rezultatele analizelor în online, cât și cei care au implementat serviciul de consultații online, așa vom continua să oferim soluții facile pacientului din 2022. Avem la dispoziție resurse proprii pentru a demara proiecte noi”, a declarat Mihai Marcu.