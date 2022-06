webPR Joi, 23 Iunie 2022, 18:20

webPR

Global Search Awards 2022 a anunțat nominalizările pentru lista scurtă de anul acesta, în care se regăsește și agenția românească five elements digital, nominalizată la categoriile „Best Global Small SEO Agency”, „Best Low Budget Campaign” și „Best Use of Search în campanii B2C”.

Steffen Heringhaus, fondator five elements digital Foto: five elements digital

Competiția Global Search Awards vizează industria SEO, PPC și Content Marketing, competiție la care se înscriu anual mii de participanți. Juriul este format din experți din întreaga lume, care analizează în detaliu implementarea campaniilor și modul de lucru, motiv pentru care, anunțul primit de five elements digital în legătură cu încadrarea pe lista scurtă în rândul celor mai bune agenții din ultimul an, este o confirmare a performanței în domeniu.

Portofoliul companiei este format din peste 30 de clienți mijlocii spre mari, dar și de nivel enterprise sau start-up, pentru care desfășoară servicii de SEO, PPC și Programmatic Advertising. five elements digital este prezentă pe piața din România de peste 10 ani. Din 2018, pe baza contractelor exclusiviste, agenția și-a extins operațiunile și în afara țării, anul acesta vizând o creștere de 40% a cifrei de afaceri, o creștere corespunzătoare a echipei, cât și adăugarea unui număr semnificativ de clienți noi.

„Nominalizarea pentru Best SEO Agency sub 25 de angajați și prezența la Global Search Awards pentru al doilea an consecutiv înseamnă pentru noi o recunoaștere a rezultatelor obținute și a calității campaniilor SEO, chiar și în comparația mondială. Campania nominalizată în categoria „Best Use of Search - B2C (SEO): Large” arată că avem un know-how unic în zona de classifieds și cu site-uri mari care se luptă pentru clasamentul de top pe nivel național. Și categoria „Best Low Budget SEO Campaign” este o nominalizare bine-venită, confirmând că putem servi cu succes rezultate bune și pentru companii mai mici”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

Agenția five elements digital nu este la prima nominalizare de genul, fiind prezentă și la ediția din 2021 a Global Search Awards pe lista scurtă pentru categoriile „Best Global SEO Agency” (small, sub 25 de angajați) și „Best Use of Data”, precum și la European Search Awards 2022 pentru „Best Global SEO Agency” - al treilea an la rând, „Rising Star” și „Best Low Budget SEO Campaign”.

five elements digital este o agenție de SEO și performance marketing, care se adresează în special companiilor medii și mari, corporațiilor, dar și start-upurilor sau tuturor companiilor care au target ambițios de creștere. Agenția lucrează cu branduri de top din întreaga lume, este prezentă în România, Statele Unite ale Americii și vizează deschiderea unui birou în Germania. În prezent, oferă servicii pentru 30 de clienți.