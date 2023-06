Compania tech chineză Baidu a anunțat vineri că a obținut o licență comercială din partea autorităților de reglementare pentru a opera taxiurile sale fără șofer și în Shenzhen, un oraș cu o populație de peste 12 milioane de locuitori care este considerat totodată hub-ul tech al Chinei, relatează Reuters.

Taxi al Baidu in China sub sigla „Apollo” a companiei Foto: Andy Wong / AP - The Associated Press / Profimedia