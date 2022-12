Articol susținut de Lidl Marți, 06 Decembrie 2022, 11:59

Adi Iacob • Smile Media

​​Utima perioadă i-a împins pe mulți să fie mai atenți cu bugetul de cumpărături. Dacă vrei să-ți faci cumpărăturile de la unul dintre magazinele Lidl, e bine să știi că îți poți planifica dinainte atât bugetul, cât și lista produselor pe care vrei să le pui în coș. Pentru asta te poți folosi de aplicația Lidl Plus, iar noi am vrut să vedem cum te ajută planificarea online la cumpărăturile offline, în două situații diferite.

Aplicația Lidl PLUS Foto: Hotnews

Mi-am împărțit cumpărăturile în două: un coș cu produse uzuale, pe care le cumpăr cam în fiecare săptămână și un coș neplanificat, pe care l-am numit coșul “hai să vedem ce au săptămâna asta la Lidl”.

Lidl oferă promoții săptămânale la o gamă variată de produse alimentare și nealimentare, iar prin simpla scanare la casa de marcat a cardului de fidelitate digital Lidl Plus, toți clienții se pot bucura de beneficii extra. Ofertele disponibile în aplicație iau forma unor reduceri și promoții și, pe lângă asta, poți afla care sunt produsele pe care le cumperi cel mai des, folosind opțiunea de căutare din secțiunea „bonuri digitale”.

Am început prin a-mi instala aplicația Lidl Plus, am creat un cont, mi-am ales magazinul de pe hartă, la care fac de regulă cumpărături și am început să răsfoiesc broșura săptămânală și cupoanele cu oferte disponibile.

După o lista rapidă făcută în minte, am verificat în aplicație care e cea mai bună oră la care să mă duc la cumpărături și am plecat spre Lidl.

Iată ce produse am luat și câți bani mi-au redus, la cheltuiala totală, ofertele din broșuri și cupoanele din aplicația Lidl Plus.

Coșul cu alimente uzuale

Am să încep calculele cu un coș cu alimente uzuale. Prima oprire a fost direct în Piața Lidl, de unde am luat legumele și fructele. Am arunat în coș cartofi, morcovi, roșii cherry și salată - reduse la jumătate de preț, ceapă galbenă și câteva fructe.

Următoarea stație a fost raionul de refrigerate, de unde am luat piept de pui, carne de vită la care am prins o promoție pe care o țineam minte din broșura săptămânală și am activat un cupon de reduceri din aplicația Lidl Plus pentru un salam de porc și vită.

Nu puteau lipsi din coș uleiul, făina, și orezul. În drumul spre lactate am aruncat în coș și un pachet de cafea, pentru care am adăugat și un pachet de zahăr.

Tot cu gândul la cafea, am mai pus în coș și lapte, iar de la același raion am mai luat iaurt și telemea la ofertă. Am completat cumpărăturile cu un bidon de apă și o ciocolată și m-am îndreptat spre casa de marcat.

Din lista de 20 de produse, 12 au fost la preț normal, iar 8 au avut diferite reduceri - între 14% și 50%.

Am ajuns la casa de marcat, am urcat produsele pe bandă, am scanat cardul din aplicația Lidl Plus și “piu”, prețul final al coșului a fost de 193,61 de lei - datorită promoțiilor pe care le-am urmărit în broșura disponibilă în aplicație și ofertelor pe care care le-am activat din secțiunea Cupoane. Am calculat și care ar fi fost prețul coșului cu produsele uzuale fără reduceri: 217 lei.

Diferența de 23,39 de lei reprezintă o reducere de aproximativ 10,8%.

Coșul “hai să vedem ce e săptămâna asta la Lidl”

Sigur te-ai trezit măcar odată intrând într-un Lidl fără un scop precis. Am făcut un calcul și pentru un coș pe care l-am numit “hai să vedem ce e săptămâna asta la Lidl”, atât cu produse uzuale, dar și cu câteva lucruri pe care nu le cumpăr atât de des.

Am făcut o oprire rapidă la zona cu legume și fructe, de unde am luat niște roșii cherry, câteva mere verzi, doi ardei grași. Tot la categoria mâncare am mai aruncat în coș și o pâine, un pachet de pulpă de porc, două cutii de legume congelate cu unt la care am activat și un cupon de 20% reducere, disponibil în aplicația Lidl Plus, ceva mezel din vită, o pungă de parmezan și două sana pentru dimineți în grabă.

Pentru că am văzut în broșura din aplicația Lidl Plus că urmează săptămâna cu produse din categoria Deluxe, am luat ulei de măsline aromatizat, un pachet de tortelloni umpluți cu spanac și niște brânză Roquefort. Am sfârșit prin a le combina pe toate trei - minunat.

Pentru că e post, am pus în coș și câteva produse vegane: o ciocolată fără lapte, două iaurturi vegane, un litru de lapte de soia, niște felii vegane și din pură curiozitate am încercat și alternativa vegetală la Feta. La final, am completat cu un borcan de pastă de măsline cu hamsii, pentru weekendurile în care se manancă pește.

Fără prea mult stat pe gânduri am luat și un set de clești de care căutam de ceva vreme, am activat un cupon de 2+1 pentru niște saci menajeri și am mai pus în coș și un odorizant de cameră la preț normal.

La final, am încoronat coșul cu două sticle de vin, o vizită la Brutăria Lidl și mai mulți pumni plini de bomboane festive la vrac.

Prețul final al coșului a fost de 243,84 de lei cu toate reducerile pe care le-am urmărit în broșura disponibilă în Lidl Plus și ofertelor pe care care le-am activat din secțiunea Cupoane.

Am calculat și care ar fi fost prețul coșului fără reduceri: 264,46 lei.

Dacă la coșul cu produse uzuale am economisit aproape 11%, la cumpărăturile neuzuale am reușit să economisesc aproximativ 9,2%.

În cele două experiențe de cumpărături am încercat să mă pun în două situații diferite. Coșul cu produse uzuale l-am plănuit în mare de acasă și am adăugat câteva produse extra la fața locului.

La coșul neplanificat, am deschis aplicația Lidl Plus în drum spre magazin și m-am uitat în fugă la ce mi-a atras privirea, apoi am folosit aplicația printre rafturile Lidl.

Probabil că o planificare mai bună îți poate aduce o reducere și mai consistentă la casa de marcat.

Pe lângă asta, la aniversarea a doi ani de Lidl Plus, Lidl actualizează aplicația mobilă și le oferă utilizatorilor activi o secțiune de oferte și reduceri exclusive la o serie de servicii și produse din portofoliul partenerilor colaboratori precum, Vodafone România, Regina Maria, farmacia Dr. Max, Optiblu, DinoParc sau Electric Castle.

De avut în vedere însă, că atât partenerii din aplicație, cât și ofertele acestora, se actualizează permanent și pune la dispoziție pe o perioadă limitată de timp și în limita stocului disponibil coduri de reducere la cumpărături, pachete personalizate, cât și extra reduceri.

