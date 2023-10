ENERGIE Luni, 02 Octombrie 2023, 12:50

​Hidroelectrica a lansat, luni, aplicația online "iHidro" pentru interacțiunea clienților cu serviciile companiei. Aplicația este disponibilă în Magazin play android sau App Store IOS. Însă, unii clienți ai companiei se plâng, pe rețelele sociale, de diverse erori. Reprezentanții Hidroelectrica spun că acestea vor fi remediate. În unele cazuri sunt probleme la instalare, începând de la faptul că utilizatorii nu primesc link-ul de activare pe e-mail. Alții reclamă faptul că, după instalare, le apar datele altor persoane, cu alte nume, numere de telefon și adrese.

Aplicatie Hidroelectrica Foto: Hidroelectrica

În același timp, situații în care clienții sunt anunțati că există deja conturi pe numele lor. Alți clienți reclamă că nu există opțiune pentru menționarea unui al doilea loc de consum.

Există, de asemenea, și norocoși care au reușit să-și instaleze aplicația, însă constată că nu o pot folosi pentru plăți. Potrivit reprezentanților Hidroelectrica, aceasta este o funcție care nu este încă disponibilă, fiind necesară parcurgearea unei proceduri de achiziții publice pentru obținerea ei.

Principalele funcții disponibile pentru aplicația Hidroelectrica:

transmitere index la Hidreoelectrica;

facturi, istoric facturi si plati facturi curente;

locuri de consum;

date despre contul tau de client Hidroelectrica si contracte in desfasurare;

posibilitate si contact Hidroelectrica;

Alte optiuni in aplicatia Hidroelctrica.

Hidroelectrica are aproximativ 500.000 de locuri de consum iar o mare parte din clientii actuali au migrat la compania de stat de la alti furnizori. In prezent atat in mediul online sau la ghișeele producătorului, sunt înregistrate aproximativ o mie de cereri noi de transfer, zilnic.

Potrivit Hidroelectrica, scopul aplicației este să ușureze accesul la toate datele contractului.