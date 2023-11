ENERGIE Luni, 20 Noiembrie 2023, 15:11

0

​Energia regenerabilă este o energie care nu poate fi folosită fără a fi echilibrată, iar pentru acest lucru este nevoie de centrale pe gaz, spune Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al Alro Slatina. El a criticat faptul că, la nivelul Comisiei Europene, proiectele pe gaze nu sunt considerate prioritare și tot accentul se pune pe energia verde. „În instituțiile de la Comisia Europeană este frig, cei de la Bruxelles stau cu gecile pe ei. E trendy, dar le pot povesti cum era în comunism, când aveam curent două ore pe zi”, a spus el.

Electricitate Foto: Yupa Watchanakit | Dreamstime.com

Gazul este singura soluție prin care în 2050 ne putem atinge țintele de decarbonare, cel puțin pentru Europa, a spus Năstase, la Forumul gazelor naturale, organizat de publicația Financial Intelligence.

„Se spune că România a reușit să-și reducă consumul de energie. Nu, România n-a reușit nimic. S-a redus consumul de energie al țării pentru că s-a redus producția industrială. Acest lucru înseamnă că plătim mai puține taxe la bugetul de stat. Am oprit capacități, ne-am dezindustrializat, din fericire nu fundamental, adică știm că este o criză și așteptăm să o traversăm.

Dar s-a redus consumul pentru că toată lumea merge pe capacități reduse sau a închis. Dar asta nu este o situație care poate dura: fie industria se închide de tot, atunci îi punem deasupra o piatră mare - putem să o facem cu lăutari, tot îngropată rămâne, fie găsim o soluție să salvăm aceste capacități, pentru că acolo lucrează oameni”, a arătat el.

Chiar dacă prețurile sunt mai mici decât anul trecut, ele sunt de trei ori mai mari decât la începutul crizei.

Producătorul de aluminiu Alro Slatina este cel mai mare consumator de energie din România și participă, alături de Complexul Energetic Oltenia, la proiectul realizării unei centrale pe gaz de 850 de MW la Ișalnița.

„De 20 de ani tot auzim că vom fi hub energetic. S-au făcut atâtea strategii și nu s-a implementat niciuna. Ce înseamnă să fii hub energetic? Energia să fie disponibilă, să nu mai stea Dispeceratul Energetic în stres că o să rămână județe pe întuneric, și să fie ieftină, să nu ne mai fie teamă că mâine închidem și ne pleacă industria”, a completat reprezentantul Alro.

El a amintit că românii au trecut prin comunism și țin minte ce înseamnă să nu ai electricitate și să stai în frig.

„Eu sunt răcit, că stau în frig. A trebuit să reduc temperatura în casă, să am 18 grade. Am fost și la Bruxelles, la toate instituțiile Comisiei Europene, și este frig. Cei de la Bruxelles stăteau cu gecile pe ei. Le pot povesti cum era la noi în comunism, noi ne aducem aminte cum stăteam în frig și aveam curent două ore pe zi. Acum e trendy, hai un an, hai doi ani, vin și generațiile mai tinere cărora li se pare că e trendy, dar nu poți să stai în frig tot timpul. Ai nou-născut, bebeluș, nu poți să-l ții în frig, cum facem?”.

Sursa foto: Dreamstime