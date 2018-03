Eugen Teodorovici, intrebat daca sunt bani de salarii marite: Nu va faceti griji de sustenabilitate

"Tot ce este promisiune in planul de guvernare, tot ce vedeti acolo ca masura, tot ce vedeti ca a trecut prin Guvern sau Parlament ca obligatie legala este asumat (...). Cred ca e o decizie care merita toata lauda, pentru ca cineva si-a asumat-o. Nu e usor, sa stiti. Dar ati vazut reactiile medicilor: domnule, nu ne vine sa credem, hai sa vedem ca se intampla si e super ok", a afirmat Teodorovici, intrebat daca sunt bani la buget pentru plata salariilor marite pentru medici si profesori.Ministrul Finantelor a spus ca problema e in alta parte, referindu-se la necesitatea reducerii cheltuielilor nejustificate."Nu va faceti griji legate de sustenabilitate. Nu e problema aici. Problema e in a incerca sa reducem din cheltuielile nejustificate, si am mai spus-o public, sunt zone in economie unde banii publici trebuie sa fie reasezati ca directie de a fi cheltuiti, dar nu inseamna ca dai oameni afara", a afirmat Eugen Teodorovici.Acesta a adaugat ca anul viitor in Ministerul de Finante nu vor mai fi hartie, carioci sau pixuri, subliniind importanta trecerii documentelor de la hartie in format digital."Ca sunt cheltuieli simple, uite, de la sedinte de guvern care trebuie facute cu documente in format electronic, ca trebuie sa dispara din administratie tot ce tine de hartie. Pai daca avem legea care spune ca semnatura electronica poate fi utilizata, ce sa mai caute hartia sau o linie de cumparat hartie de copiator in ministere?! Anul viitor in Ministerul de Finante nu veti mai gasi nici hartie, nici carioci, nici pixuri, doar cate un carnetel si un creion facute din materiale reciclabile, pe care le vor produce intreprinderile sociale, nu altcineva. Veti vedea cam cati bani se strang la final de an", a spus ministrul Teodorovici.Ministrul Finantelor Publice a participat vineri, la sediul Consiliului Judetean Dambovita, la o intalnire cu reprezentantii administratiei publice din judet, cu primari si oameni de afaceri.