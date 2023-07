FINANTE Vineri, 21 Iulie 2023, 14:55

Premierul Marcel Ciolacu a dat de înțeles că nu va mai exista cota de TVA de 5%, ci doar 9 și 19%. Așadar, produsele și serviciile cu 5% TVA, probabil vor avea 9%.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Călin

Prin urmare, ar urma să vedem scumpiri în câteva zone.

Unde va crește TVA de la 5% la 9%, dacă ne uităm la declarațiile sale

1. livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, pe suport fizic și/sau pe cale electronică, cu excepția celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conținut video sau un conținut muzical audio și a celor destinate exclusiv sau în principal publicității

2. serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe

3. livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței.

Aici intră:

• livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;

• livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;

4. Sălile de sport/fitness

5. Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;

6. Transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement;

7. Transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;

8. Transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

9. Livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

10. Livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare și de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare.

Livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumegușului, deșeurilor și resturilor de lemn neaglomerate.

11. Livrarea către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială, de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare și de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare.

Livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumegușului, deșeurilor și resturilor de lemn neaglomerate realizată către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială, în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția furnizorului.

12. Livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată următoarelor categorii de consumatori:

• populație;

• spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

• organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult

13. Furnizori de servicii sociale, publici și privați, acreditați, care prestează servicii sociale

14. Livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute

Ce a spus Ciolacu în privința creșterii TVA

"Ce vă pot spune... În discuţia mea cu Comisia, şi au dreptate: trebuie să fie o ordine, nu puteţi veni cu 7 tipuri de TVA, hotărâţi-vă! Şi am convenit că 9% rămâne mâncarea, rămân medicamentele, rămân protezele. Iertaţi-mă, de ce la cluburi este 5% TVA, e normal acest lucru?”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Precizăm că la cluburi nu există 5% TVA. Nu știm la ce se referă mai exact premierul. Cotele de 5% sunt cele prezentate mai sus din Codul fiscal.

Premierul a mai spus că sunt mult prea multe excepţii în România.

“Nu le-a spus numai Comisia, le-au spus toate forurile financiare. Ce vrem? Să pierdem toate fondurile europene şi să intre România într-un colaps? Eu nu am să fac acest lucru, indiferent de ce voci vor apărea şi voi ieşi la dumneavoastră la televiziuni, la presă, unde doriţi. Şi o să explic foarte clar de ce trebuie făcut acest lucru. Normal, după ce voi lua decizia", a declarat Marcel Ciolacu.