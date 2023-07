FINANTE Luni, 24 Iulie 2023, 09:26

A mări TVA înseamnă a crește taxa pe consum, adică la bunurile și serviciile pe care le achiziționăm, fie că vorbim de rafturile de la supermarket, ori căldură iarna, cinema sau cărți.

Mai departe, taxarea se reflectă în prețuri. Aici are un rol important și cererea, care dacă scade poate pune presiune pe producător să-și asume o parte din cost, dar oricum ar fi se reflectă ori în preț, ori în calitatea bunurilor sau serviciilor.

În general, asistăm la următorul fenomen: când scade TVA pentru anumite industrii, atunci prețurile rămân la fel, când crește, atunci totul se scumpește. Să ne uităm la ce s-a întâmplat în 2018. A scăzut TVA în Horeca și la sălile de fitness la 5%, dar prețurile nu au suferit nicio modificare.

Masa în oraș s-ar putea scumpi

Coaliția PSD-PNL are în vedere majorarea TVA de la 9% la 19% la restaurante. Aici am putea vedea o oarecare majorare a prețurilor. Depinde când poate suporta și consumatorul. Dacă cererea scade, atunci o parte din cost l-ar putea suporta firmele.

Vom vedea efectul dacă se va lua decizia, adică după aplicare.

Să nu uităm că pentru restaurante avem o schimbare de la 1 ianuarie 2023: a dispărut impozitul specific, iar firmele au avut de ales între a trece pe impozit pe venit ori pe profit. Majoritatea au ales pe venit deoarece au de plătit 1%.

De asemenea, în cafenele a crescut TVA la 19%, dar în multe locuri încă se lucrează cu 9%, deși există un punct de vedere al Ministerului Finanțelor care spune că trebuie să aplice 19% de la 1 ianuarie 2023, modificarea fiind introdusă prin OG 16/2022.

Lista scumpirilor pregătite de Guvern în luna august 2023

Pe lângă masa în oraș, mai sunt și alte produse și servicii care s-ar putea scumpi. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că vom avea două cote de TVA, respectiv de 9% și 19%. Cu alte cuvinte, dispare cota de 5%.

Nu este încă clar dacă unele dintre produsele cu 5% TVA vor trece direct la 19%, adică nu vor avea doar o creștere de 4 puncte procentuale, ci de 14 procente.

O decizie în acest sens ar putea fi luată zilele astea, mai ales că unele măsuri fiscale se dorește a fi aplicate de la 1 septembrie 2023.

Servicii la care ar putea crește prețul în 2023

1. Serviciile constând în permiterea accesului la:

• castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice,

• grădini zoologice și botanice

• bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative

• târguri, expoziții și evenimente culturale, cinematografe.

• evenimente sportive

2. Abonamentele la sălile de sport/fitness

3. Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;

4. Transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement;

5. Transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;

6. Transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

7. Furnizori de servicii sociale, publici și privați, acreditați, care prestează servicii sociale

Produse care s-ar putea scumpi în 2023

1. livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, pe suport fizic și/sau pe cale electronică

2. Prețurile apartamentelor/caselor

Livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței.

Aici intră:

livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;

livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;

3. Alimentele eco

Livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

4. Livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare și de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare.

Livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumegușului, deșeurilor și resturilor de lemn neaglomerate.

5. Livrarea către persoane juridice sau alte entități, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială, de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare și de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare.

Livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumegușului, deșeurilor și resturilor de lemn neaglomerate realizată către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială, în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția furnizorului.

6. Livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată următoarelor categorii de consumatori:

populație;

spitale publice și private, unități de învățământ publice și private

organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult.

7. Livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute

8. Dacă se decide majorarea accizelor la alcool și tutun, atunci și aici am putea vedea creșteri de prețuri.