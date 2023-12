FINANTE Miercuri, 20 Decembrie 2023, 11:25

1

Ordonanța trenuleț (OUG 115/2023) aduce o noutate în privința veniturilor din chirii, dividende sau dobânzi bancare pe care le încasează persoanele fizice. Practic, dacă cineva are venituri sub 6 salarii minime, atunci va plăti CASS de 10% la acel plafon, dacă nu este salariat sau nu are venituri din activități independente.

Fiscalitate Foto: Stevanovicigor | Dreamstime.com

IMPORTANT: Veți plăti CASS dacă estimați în Declarația unică venituri de peste 6 salarii minime și ați realizat mai puțin.

Salariul minim luat în calcul în 2024 pentru plafonul acesta este de 3.300 lei (din informațiile oficiale), ceea ce înseamnă 19.800 lei. Dacă veniturile estimate sunt peste această sumă, dar în realitate ați obținut, de exemplu, 10.000 de lei, atunci veți plăti CASS de 1.980 lei.

Această situație a fost sesizată de consultantul fiscal Cornel Grama.

Prin urmare cei care nu au estimat nimic si realizeaza sub plafonul de 6 salarii minime nu datorează CASS, doar dacă opteaza pentru a fi asigurate.

Articolele din OUG la care facem referire:

“În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (2) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care în anul de realizare a veniturilor:

a) nu au obținut venituri din salarii și asimilate salariilor pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile;

b) nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1);

c) nu au obținut venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.”

Sursă foto: Dreamstime.com