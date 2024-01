FINANTE Luni, 15 Ianuarie 2024, 12:16

e-Factura pare a fi fost făcută „pe genunchi”. Ideea aplicării este bună, doar că s-a făcut foarte repede, fără o pregătire bună a Statului. De aceea sunt atât de multe erori, iar angajații CNIF de la Ministerul Finanțelor lucrează mult zilele astea. Mai nou, au aflat că sunt situații în care unii contribuabili trebuie să scrie multe informații în facturi, iar sistemul nu le permite asta. Așa că mai au un lucru de care să se ocupe.

e-Factura, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 Foto: Hotnews / Florin Barbuta

Dacă ne uităm în nomenclatorul unităților de măsură observăm traduceri amuzante. Nu e clar cu ce fel de aplicație pentru traduceri au lucrat, având în vedere ciudățeniile pe care le vedem.

Câteva dintre traducerile din nomenclatorul unităților de măsură la e-Factura

Iată mai jos câteva traduceri engleză-română din document:

barn per electronvolt: hambar per electronvolt

manmonth: om-lună

foot per second squared: picior per secundă pătrat

cubic foot per second: picior cub pe secundă

pound-force per foot: livră-forță pe picior

kilogram per bar: kilogram pe bar

bar per bar: bar pe bar

international candle: lumânare internațională

Square Metre Month: Lună metru pătrat

candela per square metre: candela per metru pătrat

Lista de traduceri amuzante este foarte mare. Puteți consula tot nomenclatorul unităților de măsură de la e-Factura.

Nu este clar de unde au luat cei care au făcut e-Factura această listă de unități, precum și traducerea aferentă.

