FINANTE Miercuri, 07 Februarie 2024

Mulți contribuabili au observat că unele facturi, atât primite cât și trimise, au sume diferite în e-Factura față de cele în format fizic. Nu sunt diferețe mari, dar cum de la 1 iulie vor conta doar cele din sistemul Ministerului Finanțelor, sumele se strâng.

e-Factura, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 Foto: Hotnews / Florin Barbuta

Practic, la ultimele două zecimale, sistemul MF rotunjeste sumele în jos. Dacă suma se termină în cifra 9, e-Factura o face 0.

Acest lucru a fost adus la cunoștința instituției, iar conform surselor noastre, în foarte scurt timp va fi rezolvată.

Reamintim că zilele trecute a mai fost adusă o modificare, respectiv un buton pentru descărcarea directă în format PDF. Totuși, nu uitați că trebuie salvat ZIP-ul (cu sigiliul MF) în termen de 60 de zile, pentru că pe urmă vă dispar de-acolo. După acea perioadă, ca să-l recuperați va trebui să faceți o cerere către ANAF.

O altă problemă de care s-au lovit mulți contribuabili, despre care HotNews.ro a scris marți, este legată de nerecunoașterea facturilor de către destinatari.

O firmă a transmis facturi către mai mulți clienți și unul dintre ei trimite mesaj înapoi în care spune că nu recunoaște factura.

Acum firma trebuie să stea să caute care client e și despre ce factură este vorba, deoarece nu are decât indexul de încărcare. Deci lipsesc date precum nume, dată, număr etc. Nu are decât acel index. Dacă ai trimis 100 de facturi, atunci trebuie să stai să cauți în fiecare până când o găsești.

În 60 de zile se strâng multe facturi. Ar fi util ca Ministerul Finanțelor să pună o bară de Search pe index, pentru a fi mai ușor în astfel de situații.