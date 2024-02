FINANTE Vineri, 23 Februarie 2024, 11:53

În data de 15 septembrie 2014, ANAF anunța că se lansează Spațiul Privat Virtual (SPV), inițial în proiect pilot. Ideea a fost, dacă ne uităm pe comunicatul de la acea vreme, de a fi dezvoltat treptat. Chiar astăzi, din când în când, când intrăm pe anaf.ro, vedem pagina de mentenanță (care apare atunci când intră prea mulți pe site). E cumva normal având în vedere capabilitățile precare ale serverului: contabilii depun declarațiile, iar sistemul nu are un server destul de puternic pentru a susține atâtea accesări.

Disperarea antreprenorilor din cauza e-Factura Foto: Ocusfocus | Dreamstime.com

Chiar fostul șef ANAF, Lucian Heiuș, declara joi că la 15.000 de accesări instant, cade serverul.

Până să apară e-Factura, problema căderii nu era așa de frecventă. Se întâmpla de multe ori doar pe data de 25 ale lunii, iar cel mai mult în luna mai, când e termenul limită pentru depunerea Declarației unice.

„Mă doare foarte tare, pentru că eu am creat SPV în 2014 și deși e-Factura este o măsură bună și digitalizarea este necesară, ea trebuie făcută într-un mod în care să funcționeze pentru toți contribuabilii”, a declarat Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe în Guvernarea Ponta.

Potrivit acesteia, mulți antreprenori i-au spus că acum s-au întors ca în anii 2000 când trebuiau să stea pe holuri să depună hârtii, iar acum trebuie să facă acest lucru noaptea, făcând referire la faptul că sunt persoane care depun seara în e-Factura.

„Nu acesta a fost rolul SPV. Acesta a fost creat pentru a avea o atitudine mult mai prietenoasă față de cetățeni. Nu s-a făcut peste noapte. S-a făcut mai întâi printr-un pilot care a fost lansat în septembrie 2014 care funcționa doar în București și Ilfov. Am făcut asta ca să fim siguri că nu pică sistemul și tot ceea ce am pus în SPV putea să funcționeze corect. Apoi am dat drumul la toată țara. Au trecut 10 ani, iar ideea a fost ca acest sistem să fie dezvoltat să facă față tuturor noilor atribuții pe care le are acum”, a afirmat Petrescu, în cadrul unei conferințe organizată de FACIAS.

Conform declarațiilor sale, e foarte bine că acum se încarcă mai multe lucruri, că există e-Factura, însă sistemul informatic nu face față.

„Nu este normal să dai drumul la ceva până nu l-ai testat și nu te-ai asigurat că va face față pentru toate aceste facturi. Dacă ne uităm la diferența de facturi încărcate între pilot și ceea ce se întâmplă acum este una uriașă”, a explicat ea.

Ministerul de Finanțe a tot lucrat de la începutul anului la rezolvarea diverselor probleme e-Factura. A lansat inițial un ghid, iar după multele modificări, zilele astea a mai făcut unul, din cauza schimbărilor operate. Timp de câteva săptămâni, deși ghidul inițial arăta anumiți pași, ei nu puteau fi parcurși, deoarece între timp chiar și butonul de intrare în e-Factura s-a mutat din SPV în prima pagina a anaf.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com