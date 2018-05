Sunt băncile atât de profitabile pe cât se spune?

În primul rând, trebuie să plecăm de la premisa că băncile sunt entități economice ca oricare altele din perspectiva investitorilor, care au anumite așteptări în urma investițiilor de capital în bănci.





Astfel, ca acționar te aștepți la obținerea unor randamente pentru sumele investite în participații la bănci. Băncile nu sunt case de caritate! În acest context, cel mai relevant indicator de urmărit este rentabilitatea capitalurilor (return on equity – ROE), calculat ca raport dintre profiturile nete și dimensiunea capitalurilor proprii, investite de acționari. Trebuie să menționăm că acest indicator nu arată cât primesc acționarii în urma distribuirii dividendelor (care nu sunt decât o parte din profit, funcție de cum stabilește Adunarea Generală a Acționarilor), ci care e randamentul capitalului investit prin prisma profitului obținut.

Pornind de la datele disponibile in statisticile Băncii Centrale Europene (Statistical Data Wherehouse) am făcut o analiză comparativă a acestui indicator pe țări, pe ani și pe grupe de țări. Graficul 1 și 2 ne arată situația pentru anul 2016 (cel mai recent an disponibil în date) pentru țările Uniunii Europene (UE28) și, distinct, pentru țările noi membre (UE13).După cum putem vedea, acest indicator ne situează pe poziția a opta în UE28 și la jumătatea clasamentului în cadrul țărilor noi membre. Sistemele bancare din Lituania, Letonia, Suedia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Estonia au avut o profitabilitate a capitalurilor mai mare decât cel din țara noastră.Dacă mergem pe media întregii perioade, suntem pe locul 11 din 28 (vezi grafic 3, puțin mai jos).