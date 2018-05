Ionuț Dumitru: Cheltuielile sociale sunt cu mult peste ce s-a bugetat. Trebuie luați bani din altă parte pentru pensii și salarii

„La personal (pe cheltuieli n.r.) avem creștere 20,4% la patru luni, față de 16,6% bugetat. Pentru că au crescut salariile relativ recent, martie – aprilie, avem o accelerare a dinamicii. Dacă ne uităm doar la aprilie, față de aprilie anul trecut, cheltuielile de personal sunt în creștere cu 26,9%. E o dinamică mult mai mare decât ceea ce s-a bugetat. La rectificările bugetare este nevoie de realocări de resurse către cheltuielile de personal. La dobânzi avem 56,2% creștere față de un buget făcut cu 19,5%", a precizat președintele Consiliului Fiscal.

La asistență socială avem 10,8% creștere, față de un buget făcut cu 6,5%, în condițiile în care creșterea de pensie din 1 iulie nu a intrat încă în vigoare”

O să avem un salt mare în a doua parte a anului în condițiile în care avem o depășire semnficativă a ceea ce s-a bugetat pe primele patru luni.

Avem o problemă evidentă, anume cheltuielile sociale, salarii și pensii, mult peste ceea ce s-a bugetat, iar pe venituri suntem ușor sub la nivel agregat.

În bugetul de anul acesta nu sunt alocați. Se vor lua banii din alte părți, ca anul trecut. Dacă ne uităm la ambele rectificări s-au luat bani de la investiții și s-au dat la salarii și pensii. Problema este că acum nu mai avem spațiu de manevră atât de mare la investiții că deja ele sunt la minime istorice și mare parte sunt cheltuieli cu achiziții militare.

Deficitul bugetar va sări de 3% din PIB dacă nu se aplică corecții la rectificare, problema mare acum fiind partea de cheltuieli, a declarat Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, referindu-se la execuția bugetară pe primele patru luni.„Mai la toate veniturile avem o subperformanță, cu excepția a două capitole, impozitul pe salarii și venit, respectiv CAS. Explicația este aceeași, că avem o dinamică a salariilor mult mai rapidă decât dinamica luată în calcul la construcția bugetară. La martie am avut, de exemplu, o creștere a salariilor în economie de peste 15%. La TVA avem un 1,1% creștere, față de un buget făcut cu o creștere de 14,5% pentru tot anul 2018, deci e o diferență mare între ce e bugetat și execuție. Pe ansamblu, la venituri suntem un pic sub ceea ce s-a bugetat ca rată anuală pentru 2018 pe execuția la primele 4 luni”, a spus Dumitru, pentru HotNews.roEl a reamintit că la cheltuieli creșterea este de 21,5% la patru luni, față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu un buget făcut cu 13,9% pentru tot anul.„Problema majoră a bugetului, în momentul de față, este partea cheltuieli care crește mult prea repede. Dacă se menține actualul ritm de cheltuieli și venituri, vom depăși semnificativ deficitul de 3%, ceea ce înseamnă că la rectificările bugetare este nevoie de corecții și de realocări de resurse către cheltuielile sociale. Trebuie realocate miliarde de la alte capitole. De unde? Nu știm. Nu văd ce corecție s-ar mai putea produce la personal sau la asistență socială, sub obligatorii și trebuie plătite”, a explicat președintele Consiliului Fiscal.Potrivit acestuia, întotdeauna vor fi bani de salarii și pensii, dar trebuie luați din altă parte.