​​Corporate Report: Stațiunile din Bulgaria profită de pe urma Brexitului; Magazinele de lux pleacă pe capete de pe Fifth Avenue

Stațiunile din Bulgaria profită de pe urma Brexitului.

Pe măsură ce apropierea Brexitului adâncește incertitudinile pe tot continentul, există o țară care de pe acum marchează câștiguri: Bulgaria, unde stațiunile turistice cunosc o explozie a rezervărilor venite din Regatul Unit. Destinațiile tradiționale din zona euro au devenit mai scumpe din cauza deprecierii lirei sterline după referendumul din 2016, iar familiile britanice își iau măsuri de precauție în cazul că o ieșire fără acord ar putea înrăutăți situația. Agențiile de turism raportează o creștere masivă a sejururilor all-inclusive, care de fapt securizează costurile de cazare și alimentație.

Magazinele de lux pleacă pe capete de pe Fifth Avenue.

După ce a fost timp de decenii cea mai căutată destinație din lume de către firmele de lux, zona centrală din Manhattan, Midtown, a început să se golească. Calvin Klein a anunțat joi că va închide la primăvară magazinul de pe Madison Avenue, alăturându-se exodului lui Ralph Lauren, Lord & Taylor și Henri Bendel. GAP a spus de Sărbători că este pe picior de plecare, iar despre Versace se crede că va închide pe Fifth Avenue. Fenomenul arată că s-a schimbat rolul magazinelor-amiral. În cele mai multe cazuri, chiriile uriașe din Midtown le fac neviabile, iar schimbările din comportamentul cumpărătorilor obligă brandurile să-și regândească strategiile. PVH Corp, proprietara lui Calvin Klein și Tommy Hilfiger printre altele, a informat că are nevoie de a-și restructura „evoluția graduală a modelului tradițional de modă de lux” pentru era digitală.

Dar alte branduri își regândesc magazinele-amiral în loc să părăsească metropola.

Clasicul bijutier Tiffany de pe Fifth Avenue este într-o renovare de trei ani și se va redeschide în 2021, creând o nouă experiență în jurul Blue Box Cafe pentru a atrage noi clienți tineri și neconvenționali cu inelele sale de logodnă. „Tiffany este un exemplu de manual a ceea ce se întâmplă în comerț”, spune Serdari. „În sfârșit, vine din urmă. Au ratat oportunități în trecut, dar înțeleg că au un brand puternic, care n-a fost bine exprimat în viața de zi cu zi”. Nike a deschis în noiembrie pe Fifth Avenue „House of Innovation 000” pe șase niveluri și 700 mp, după ce placat cu OSB vechiul magazin. Nu există case de marcaj, astfel încât clienții trebuie să plătească prin aplicația de pe mobil. De asemenea, pot scana coduri de bare pentru a trimite produsele la cabinele de probă și pot rezerva sesiuni cu experți Nike pentru a discuta despre pantofi și ținute pentru exerciții. În magazin nici nu este un sortiment prea bogat de produse. Heidi OʼNeill, președinte la Nike Direct, vede aici un magazin-amiral al viitorului, care să răspundă sportului și culturii locale de moment și care poate fi remodelat peste noapte, spre deosebire de un magazin monolitic tradițional.

În timp ce Fifth Avenue își pierde din strălucire, comercianții se străduie să-i atragă pe newyorkezi și turiști în alte cartiere.

Nordstrom va deschide un magazin pe West Side, iar Neiman Marcus în Hudson Yards, o arie în dezvoltare în vestul Manhattanului. Westfield Oculus și Brookfield Place, două zone comerciale la și lângă World Trade Center, devin și ele tot mai atrăgătoare pentru branduri. În jurul lui SoHo, comercianți și branduri care s-au născut online, ca Everlane, Nordstrom, Warby Parker, Allbirds și MM. LaFleur, deschid magazine și spații de prezentare cu sortimente bogate pentru a-i atrage pe tinerii înstăriți ai noului mileniu. (CNN)

Se pare că la vară vor fi mai mulți britanici decât români pe litoralul bulgăresc; Centrul Manhattanului începe să semene cu cel al Bucureștiului, cu tot mai multe magazine „de închiriat” (dar asemănarea se oprește aici)Băncile vând acum 1,11 euro pentru o liră, o cădere drastică față de cursul dinainte de referendum, când o liră aducea 1,30 euro. În decembrie, călătorii de pe unele aeroporturi au primit chiar 0,90 euro pentru o liră schimbată, întrucât se acumulau temerile de o ieșire fără acord, ceea ce ar favoriza noi scăderi ale lirei și implicit o vară mai scumpă pentru călătorii pe continent. Au fost făcute predicții sumbre despre evoluția lirei după un „no-deal Brexit”. Ministrul de externe Jeremy Hunt a spus vara trecută că va genera probabil o scădere a lirei, dar Banca Angliei a fost și mai drastică în noiembrie, anticipând o depreciere de 25%, până sub valoarea dolarului american.Dar Bulgaria, o destinație low-cost pentru vacanțe estivale sau de schi, profită de pe urma incertitudinii. Asociația Agenților de Turism Britanici (Abta) a raportat o creștere cu aproape o treime a sejururilor contractate pentru acest an față de anul trecut, când și atunci fusese o creștere față de cel precedent. Dar, dacă Regatul Unit va ieși din UE fără un acord, condițiile se pot schimba. Chiar dacă oamenii au și achitat pentru vacanțe, agenții pot cere sume suplimentare de până la 8%, dacă apar costuri adiționale ca urmare a unor taxe și comisioane cerute de terți. Dincolo de aspectele financiare, pot apărea și dureri de cap administrative pentru călători. Abta i-a prevenit că nu vor mai fi valabile cardurile europene de sănătate emise de Regatul Unit. Șoferii ar putea fi nevoiți să aplice pentru permise de conducere internaționale și să ceară companiilor de asigurări carduri care să ateste că sunt acoperiți în caz de accidente. Tarifele de roaming ar putea crește și până și documentele de călătorie pentru animalele de companie s-ar putea modifica. (The Guardian)Mărcile scumpe aveau magazine în Midtown pentru a-i atrage pe newyorkezii bogați și pe turiști cu sortimente complete în expuneri sofisticate. „Costurile ridicate ale acestor magazine-amiral erau justificate de ʺefectul de panou de reclamăʺ” afirmă Steve Dennis, consultant de comerț și fost director la Sears și Neiman Marcus. „Era vorba mai degrabă de brand, decât de profitabilitatea celor patru pereți”. Fiecare dintre companiile care pleacă din Midtown se confruntă cu propriile provocări, dar, în general, valoarea marilor magazine este pusă sub presiune pe măsură ce tot mai mulți clienți cumpără online. L. Brands, care deține Henri Brendel, Victoriaʼs Secret și Bath & Body Works, a anunțat că va închide Bendel pentru creșterea profitabilității și se va concentra pe brandul Victoriaʼs Secret, aflat sub asediu. Iar GAP închide sute de magazine în cadrul unei vaste remodelări.Situația și-a pus amprenta pe cartier: pe Fifth Avenue, între străzile 49 și 60, așteptau chiriași 27,5% din spațiile comerciale, de la 5% cu un deceniu în urmă, conform datelor de la agenția imobiliară Cushman & Wakefield. Pe Madison Avenue, între străzile 57 și 72, erau disponibile 28% din magazine. „Imobiliarul a devenit foarte scump în New York”, afirmă Thomas Serdari, strateg în marketing și branding de lux care predă la Stern School of Business la New York University. „Pune o mare presiune financiară pe brandurile care păstrează magazine lipsite practic de vizitatori”. Chiriile cerute între străzile 49 și 60 pe Fifth Avenue erau în medie la sfârșitul anului trecut de 27.800 $/mp, în creștere cu 5.200 $ față de acum 10 ani, informează Cushman & Wakefield.