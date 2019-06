Guvernul va pune populația să plătească două pensii pentru primari. Discuții aprinse în CES: Încercați să ne credeți proști!

Un sindicalist: Avem mai bine de jumătate din contracte la salariul de bază minim brut. Le dăm tuturor indemnizații speciale? Vă întreb. Dublăm cuantumurile? Țara e distrusă de primari. Nu este constituțional. Cu cine ați discutat? Ministrul Justiției e om politic.













A continuat: Acum urgența ar fi situațiile excepționale înregistrate în administrația publică locală privind funcționarea consiliilor locale, inventarul domeniului public, accesarea fondurilor europene pentru că sunt proleme pe administrarea domeniului public, nu se pot accesa fonduri pentru că nu au testat domeniul public pentru motiv de vot în cadrul Consiliului local.



Ați auzit de Codul administrativ? Marți, 11 iunie, a primit aviz negativ în Consiliul Economic și Social (CES). Avizul oricum nu contează, dacă e pozitiv sau negativ. Trebuie doar să fie. Este pur consultativ. Guvernul a adoptat multe proiecte în trecut și va mai adopta, cu aviz negativ de la CES.Printre altele, ce face acest Cod administrativ? Are și câteva lucruri bune, este adevărat, dar și altele rele. Una dintre cele rele este o șpagă mascată pentru primari, pentru că se apropie alegerile.În cazul de față, șpaga este reprezentată de o pensie specială. Nu este o pensie specială în adevăratul sens al cuvântului. Practic, prin acest Cod, primarii vor primi două pensii. Una este pensia normală, la care se adaugă încă una sub denumirea de „indemnizație pentru limită de vârstă”. Având în vedere că aceasta se acordă la pensie este, de fapt, o pensie. HotNews.ro a mai scris despre asta aici și aici. Astfel, din banii pe care populația îi plătește prin taxe și impozite, o parte vor merge și în cea de-a doua pensie a primarilor. De remarcat că se va plăti din bugetele locale, la care contribuie și populația care muncește prin impozitul pe venit.Primarii devin astfel categoria privilegiată cu două pensii. Când statul consumă resurse financiare cu plata acestor pensii, rămân mai puțini bani pentru investiții, e normal.Având avizul CES, repet - nu contează că este negativ, probabil în următoarea ședință de Guvern va fi adoptat.În planul CES au fost multe discuții. Acest Cod va fi adoptat prin Ordonanță de urgență, dar nimeni nu știe care este urgența. Nici autoritățile nu se descurcă să explice asta.La ședința de plen a CES a fost șiinstituție care a inițiat proiectul, ce inițial a fost în Parlament, a fost respins de Curtea Constituțională, s-au făcut câteva ajustări și în final a ajuns aici.Această reglementare are caracter de lege organică. E aproape o Constituție a administrației și noi vrem să o trecem prin Ordonanță de urgență. Mai sunt și alte lucruri aici. Este mult prea vastă ca să facă obiectul unei comisii de la noi și capacității noastre de a analiza. Ar trebui să respingem ceea ce nu îndeplinește condițiile legale de Ordonanță de urgență, nu să dăm aviz negativ, pentru că ei fac tot ceea ce vor. Au nevoie de un aviz, atât, nu îi interesează ce gândim.Aceste lucruri au fost spuse și de alți membri, cu alte cuvinte.Acum este o indemnizație pentru cei care au exercitat numai atribuții de execuție și este o compensație pentru ceea ce s-a întâmplat până în prezent că salariile din adminsitrația publică pentru primari au fost foarte mici. Este o indemnizație care se va acorda din bugetele locale și nu este o pensie specială.A tot fost întrebată care este urgența, așa că în final a răspuns:Proiectul a fost în Parlament, a fost declarat neconstituțional din motive de procedură. Urgența este că România și-a asumat niște angajamente față de Uniunea Europeană să implementăm strategiile privind funcția publică și reforma administrației.A început apoi să dea câteva exemple despre profesionalizarea funcției publice, sistemul național de evidență etc.Problema cu pensiile este problemă de fond, nu de procedură, nu încercați să ne credeți proști. Noi facem diferența între procedură și fond. Dumneavoastră încercați să ne credeți proști. Unica autoritate legiuitoare este Parlamentul României. Care este urgența? Să primească primarii pensiile acum că vin alegerile? În penal se numește infracțiune ceea ce încercați să faceți acum.S-a cerut mult să nu se dea un aviz, pentru că trebuie să fie modificat în Parlament, dar în final s-a dat unul nefavorabil, cu observații. Mulți membri ai plenului CES au spus că această a doua pensie este un lucru anormal.