Dăianu către Teodorovici: Așa cum știți să jigniți, vă rog să vă abțineți! Domnule, vă rog să tăceți din gură acum! Ați jignit oameni

Dăianu: Ați jignit oamenii în general. Domnule Teodorovici, vă rog să tăceți acum! Există un cod de conduită...!







Un schimb de replici a avut loc miercuri între Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Încă dinainte de începerea discursului președintelui Consiliului Fiscal, Teodorivici a simțit nevoia să-l atace. Motivul schimbului de replici a fost faptul că Teodorovici l-a întrerupt pe Dăianu, care avea o prezentare negativa la adresa politicii fiscal - bugetare.V-am văzut că ați devenit foarte vocal după ce ați venit la Consiliul Fiscal.Sincer am avut reticențe să vin la acest eveniment, la insistența organizatorilor și de la un gând că o țară nu poate să stea în loc și nu stă în loc de runde de alegeri. Am avut rezerve pentru că propaganda este inevitabilă. Așteptările voastre sunt legate de cifre foarte concrete. Eu zic că nu vorbesc de pe munte, de undeva sus în legătură cu realitatea. Vă spun și consider că nu este firesc ca afirmația făcută de domnul Eugen Teodorovici: precedenții miniștri de finane au fost contabili, iar domnia sa…Dăianu a fost imediat întrerupt de Teodorovici, care la rândul lui a fost întrerupt de profesorul Dăianu.Asta este opinia dvs. Vă rog să nu vă adresați....Faceți ce vrei, dar această manieră de a vorbi, nu vă onorează. Vă rog să mă lăsați să vorbesc, fără intervenții. Puteți să aveți replică după aceea.Dăianu: PPP-urile (Parteneriatele Public Private- n.red), atât de mult comentate, reclamă tot garanții de stat.! Nu există investitor privat care să nu ceară garanții, într-o formă sau alta.Teodorovici îl întrerupe, dar întrucât nu avea microfonul pornit, nu s-a înțeles ce voia să spună:Mă lăsați să vorbesc?...dacă nu știți reglementarea de bază…Vă rog frumos!... garanții de statGaranții publice, am zis.Teodorovici nu se înțelege, nu vorbește în microfon.Domnul Teodorovici, vă rog frumos să respectați oamenii. Puteți să aveți replică după aceeaTeodorovici continua, nu se înțelege..Bine, bine, bine, puteți să aveți replică după aceea. (Teodorovici continuă dar nu se înțelege). Ai, de mine și de mine.Teodorovici iar îl întrerupe.: Sectorul privat…Teodorovici îl întrerupe iar.Vă rog frumos să vă abțineți. Așa cum știți să jigniți, așa trebuie să vă abțineți!Cine v-a jignit, domnule?