Valentin Lazea: Noi putem să „mâncăm” 1 an și 4 luni casele și terenurile fără să muncim. Italienii și francezii – 5 ani. De ce România nu poate să se îndatoreze la fel de mult ca alte țări

„Cred că întrebarea serioasă este: De ce România nu poate să se îndatoreze la fel de mult ca alte țări? Probabil o mare parte din elitele României spun: Domnule, de ce să nu avem și noi faliții noștri? De ce alții pot să se îndatoreze și noi nu?”, a declarat Lazea, într-o conferință de specialitate.Asta e o întrebare serioasă, spune el, și trebuie să începem să răspundem. El a invitat colegii economiști din universități și marile companii să răspundă la această întrebare: De ce România nu se poate îndatora la fel ca alții?O țară are atât datorii către exterior, cât și creanțe asupra exteriorului. Deci, bani de dat și bani de luat. De pildă, Marea Britanie, deși are la nivelul țării (asta incluzând și sectorul guvernamental, cât și gospodăriile și firmele), o datorie totală de circa 300% din PIB, dar nivelul creanțelor ei asupra restului lumii este mai mare de 300%. Adică mai mult are de luat decât de dat.România, deși are la nivelul global o datorie totală de circa 120% din PIB, cifră de acum 2 ani (gospodării plus firme plus Guvern), are foarte puțini bani de luat. Poziția care contează e poziția netă. Bogăția unui stat este dată de creanțe minus datorii.Al doilea lucru este legat de avuția netă de datorii. Deci tot ce există sub formă de case, terenuri, brevete, patente din care ai scăzut datoriile.Ei bine, în țările vestice dezvoltate cum ar fi Marea Britanie, Franța, Italia, Germania această datorie netă de datorii, avuția acumulată în timp, reprezintă cam de 5 ori PIB-ul țărilor respective. Cu alte cuvinte, ei ar putea 5 ani să nu muncească, să nu producă nimic și să „mânânce”, să consume din casele acumulate, terenurile, brevetele și toate astea. E utopic ce spun, dar poate să se înțeleagă. Sigur, au fost puteri coloniale, au avut de unde să aibă, bogăția e acumulată chiar în familii, nu numai în orașe și așa mai departe.În România, avuția netă reprezintă cam 1,3 ori PIB-ul pe un an. La ei e de 5 ani, la noi e de 1,3 ani. Deci un an și 4 luni am putea să nu muncim nimic și să consumăm casele și terenurile noastre.„Când se uită la tine și îți apreciază gradul de îndatorare, străinătatea spune: „Domnule, tu nu te prea poți îndatora!”. De aceea, ideea să avem și noi faliții noștri, că și alții au, asta nu ține. Elitele politici românești ar trebui să conștientizeze aceste lucruri”, a precizat economistul șef al BNR.