Viziunea Comisiei Europene privind impozitarea în Europa: Eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili, revizuirea modului în care sunt taxate companiile IT, simplificarea impozitării

O prioritate este revizuirea Directivei privind impozitul pe energiei adoptată în urmă cu 17 ani și adaptarea ei la ambițiile climatice. Trebuie eliminate subvențiile pentru combustibilii fosili, împreună cu scutirile de taxe pentru industria aeronautică și maritimă.

impozitarea trebuie utilizată pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Impozitele de mediu pot încuraja un comportament responsabil, iar veniturile obținute pot contribui la compensarea costurilor cu tranziția de mediu.Trebuie să ne asigurăm că eforturile noastre nu sunt subminate de parteneri internaționali mai puțin ambițioși. Afacerile europene nu trebuie să aibă de suferit dacă alte țări rămân în urmă (n.red. în revoluția verde). De aceea, Comisia va lucra pentru a dezvolta un mecanism de ajustare a limitelor de carbon. Va fi impus prețul carbonului la importuri, pentru a descuraja transferul afacerilor poluante în altă parte și pentru a împiedica inundarea pieței europene cu produse poluante. Este prea devreme să definim cu exactitate forma acestui mecanism. Trebuie să evaluăm cu atenție toate opțiunile. Ieri (n.r. miercuri) am lansat evaluări de impact atât asupra revizuirii directivei privind impozitarea energiei, cât și a mecanismului de ajustare a limitei de carbon. Vom prezenta propunerile noastre anul viitor.Să ne asigurăm că gigantii digitali, care beneficiază enorm de piața noastră unică, își plătesc aici o parte corectă din impozit. Înseamnă crearea unui mediu fiscal corect și simplu, în care campionii noștri digitali să crească și să prospere. Și înseamnă a înțelege oportunitățile pe care le oferă tehnologia, astfel încât normele fiscale să fie mai ușor de respectat și mai ușor de aplicat. Acest lucru va necesita mai mult decât doar câteva modificări la regulile actuale. Se solicită o revizuire majoră a modului în care impozităm, ce impozităm și unde impozităm. Trebuie să revizuim impozitarea companiilor, astfel încât să fie potrivită pentru această epocă digitală. Dacă nu se poate ajunge la un consens global, UE va fi forțată să acționeze singură. Sistemele noastre sunt prea depășite. Dacă este nevoie, voi fi gata să propun foarte rapid o viziune a UE privind impozitarea afacerilor în secolul XXI. Nu pornim de la zero, avem deja câteva instrumente utile pentru a începe construirea, inclusiv propunerile de creare a unei baze comune de impozitare corporativă consolidată.Frauda fiscală și evaziunea reprezintă o amenințare. O sumă uriașă a fost investită în ultimii cinci ani pentru a ne întări apărarea împotriva abuzurilor fiscale. Astfel, UE are acum un cadru solid de transparență fiscală. Pe masa Consiliului sunt propuneri pentru modernizarea sistemului de colectare a TVA și eliminarea fraudei transfrontaliere, care costă statele europene 50 de miliarde de euro pe an. Cu noi prevederi legale și instrumente IT, administrațiile fiscale de astăzi sunt mult mai bine echipate pentru a lupta împotriva acestui război. Trebuie să ne bazăm pe roadele revoluției tehnologice pentru a opri organizațiile criminale din spatele schemelor de fraudă la scară largă.Planific să reevaluez instrumentele pe care le avem la nivelul UE pentru a reglementa concurența fiscală, începând cu Codul de conduită privind impozitarea afacerilor. Principiile pentru o concurență echitabilă au fost expuse în acest cod în urmă cu peste 20 de ani, când lumea era foarte diferită. Este timpul pentru o actualizare. Înseamnă adaptarea sistemelor fiscale pentru a fi mai în concordanță cu nevoile angajaților și companiilor moderne. Înseamnă simplificarea normelor și utilizarea noilor tehnologii, pentru a ușura viața contribuabililor. Voi prezenta propuneri de reducere a dublei impozitări, de prevenire și soluționare a disputelor administrative și de consolidare a cooperării între autorități și contribuabilii din toată Europa.