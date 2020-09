​Business report: ​Obligația capitalului social minim va dispărea pentru SRL-uri. Cât costă reclamele plătite din bani publici pentru primarii PSD. Primul client care a scăpat de popriri pe noua formă a legii dării în plată. Scandalul anului

Obligația capitalului social minim o să dispară pentru SRL-uri ● Cât costă reclamele pentru primarii PSD plătite din bani publici? ● Primul client care a scăpat de popriri de aproximativ 45.000 de euro pe noua formă a legii dării în plată ● Scandalul anului: Cum au spălat cele mai mari bănci din lume 2 trilioane de dolari/ De unde proveneau banii și pentru cine erau ”spălați” ● Cu cine ne batem pe banii investitorilor ● James Kirchick: ”Ne îndreptăm spre o Americă de tip Weimar” ● Adrian Codîrlașu: OUG 114 ne-a ajutat, paradoxal, să devenim piață emergentă ● BNR: Mărirea cu 40 la sută a punctului de pensie va crește deficitul bugetar la peste 11 la sută.

. România a intrat de ieri în rândul pieţelor de capital emergente. Banca Transilvania şi respectiv Nuclearoelectrica vor face parte dintre companiile membre ale Emerging All Capital. Ponderea aproximativă pe care România o va avea în totalul alocat de FTSE statelor emergente va fi de 0,038%. Am căutat să vedem ce state ar fi mai apropiate de noi ac pondere şi care ar fi situaţia acestor burse la momentul actual. Şi am luat spre comparaţie Cehia (0,11% în FTSE Emerging All Cap Index), Peru (0,05%), Egipt (0,16%) şi Pakistan (0,11%). Şi iată, în cuvinte puţine şi cifre mai multe, cum se prezintă situaţia. De ce e bine de ştiut? Pentru că e *concurenţa* noastră directă pentru atragerea banilor investitorilor! Sursa datelor sunt bursele locale iar calculele şi transformările în USD îmi aparţin, scrie fineco24news.blogspot.com