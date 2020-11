​Document Proiectul privind trecerea la impozitul progresiv. Vezi care ar putea fi noile cote de impozitare. Sorin Bota (PSD), inițiator: Am discutat proiectul ”la nivel de idee” și cu actualul ministru al Finanțelor

​Social-democrații au depus proiectul care introduce impozitul progresiv, eliminând astfel cota unică (atât cât a mai rămas din ea). Autorul asumat al proiectului este deputatul Sorin Bota, care admite în Nota de Fundamentare care însoțește proiectul de lege că, în comparație cu veniturile din acest moment se va înregistra un deficit în primul an de 1,3 miliarde euro (500 milioane lei/luna). Deficit care, în opinia autorului, ”este perfect sustenabil pentru Romania”. Într-o discuție cu reporterul HotNews.ro, Bota susține că proiectul e asumat de PSD, că e cel mai progresist proiect și a discutat noul impozit ”la nivel de idee” cu actualul ministru de Finanțe, Florin Cîțu. Nu e clar dacă actualul Parlament are timpul necesar la dispoziție pentru a dezbate și vota proiectul sau el va fi dezbătut de viitoarea formulă legislativă.







Mai jos, noile trepte de impozitare salarială propuse de PSD:









”Introducerea unei cote progresive de impozitare se anunţă necesară, acordând sprijin persoanelor cu venituri mici, care definesc un segment al populaţiei majoritar. Conform datelor comunicate de la ITM, in prezent 87% din salariaţi au un venit brut sub 5000 Ron (64,5% au un venit sub 3000 Ron, 22,5% au un venit cuprins intre 3000-5000 Ron) iar 2,5% din salariaţi au un venit de peste 9000 Ron. Acest lucru demonstrează faptul că pentru creşterea venitului net, a majorităţii salariaţilor, statul trebuie să găsească noi modele de taxare”, consideră autorul proiectului în Nota de Fundamentare.





Ce se mai precizează în Nota de Fundamentare:





Prin aplicarea taxării diferenţiate, din calcule reiese o diferenţă cuprinsă intre 5%-7% - mai puţin faţă de încasările din prezent, dar luând in calcul o taxare scăzută a salariilor mici ar rezulta eliminarea plăţilor nefiscalizate a salariaţilor (munca la negru) şi care in mod direct ar determina o creştere a numărului de salariaţi fiscalizaţi greu de cuantificat astăzi. Astfel, printr-o conformare voluntara imbunatatita, ca urmare a unei fiscalitati reduse pe forta de munca, pe langa incasarile mai mari, vom inregistra si un fenomen masiv de reducere a muncii la negru.

O fiscalizare redusa asupra salariilor face ca salariul net sa creasca substantial, ceea ce va duce si la o stabilizare a fortei de munca in Romania si implicit la o rezolvare a multiplelor probleme sociale cauzate de exodul fortei de munca.

De asemenea, se creează un climat investiţional foarte atractiv pentru investitori, români sau străini, a căror efecte se vor putea cuantifica după primul an de aplicare a prezentei legi. Marea parte a acestor venituri nete majorate vor duce la creşterea nivelului de trai pentru majoritatea salariaţilor, care prin reintroducerea masei monetare în circuitul economic vor menţine nu numai un consum ridicat ci vor oferi şi posibilitatea investiţiilor pentru salariaţi in bunuri de folosinţă indelungată, care la rândul lor vor genera venituri pentru cei ce la furnizează.

Am putea asista astfel la o relansare a investitiilor private si practic la o crestere a economiei romanesti. Acest fenomen s-a inregistrat prin reducerea fiscalitatii in anii 2017 si 2018, ceea ce a condus la o crestere substantiala a PIB-ului. În acest fel, statul face o injectie de capital direct in economie, iar din calcule rezulta că, în comparație cu veniturile din acest moment să se inregistreze un deficit în primul an de 1,3 miliarde euro (500 milioane lei/luna), care este perfect sustenabil pentru Romania, fara sa luam in calcul albirea veniturilor din forta de munca si cresterea economica generata de aceasta injectie de capital. Aplicarea acestei Legi ar face ca deficitui anual sa scada din al doilea an, chiar sa se transforme intr-un plus in comparatie cu incasarile din acest moment.