​Titlurile Fidelis s-au listat în liniște pe piața românească de capital. Valoarea tranzacțiilor în prima zi pe bursă/ Răspunsurile la unele dintre cele mai frecvente întrebări

Emisiunea pe 5 ani (euro): 2,7 milioane euro (preț mediu de 100,4 euro/titlu)









Câteva declarații din comunicatul BVB:





Florin Cîțu: „Sa atragi aproape 1 miliard de euro de la populatie, intr-un context dificil pentru toata lumea, este o dovada ca romanii au incredere in Ministerul Finantelor Publice si, implicit, in Statul Roman. Acest program a continuat nu numai pentru ca este un succes, dar si pentru ca este o strategie a Statului de a se finanta de la cetateni”.





Radu Hanga (BVB): „Pentru multi dintre romanii care au participat in aceasta oferta titlurile de stat sunt primul contact cu piata de capital si suntem convinsi ca o parte dintre cei nou veniti in piata se vor uita si spre alte investitii disponibile la BVB".

BVB a răspuns și la unele dintre cele mai frecvente întrebări





Unde gasesc titlurile pe care le-am cumparat in oferta?



Daca au fost subscrise printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare, titlurile de stat sunt inregistrate in evidentele Depozitarului Central in numele detinatorului. In cazul in care titlurile de stat au fost cumparate in baza unui contract de prestari servicii de investitii financiare, printr-o banca sau societate de brokeraj autorizata sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, titlurile de stat sunt in contul de tranzactionare al detinatorului.





Ce fac cu titlurile de stat?



Acestea pot fi pastrate pana la maturitate sau detinatorii le pot vinde sau pot sa cumpere si altele in orice sedinta de tranzactionare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizati (banca sau societate de brokeraj) sa tranzactioneze la BVB.



Daca detinatorii doresc sa pastreze titlurile de stat, acestia au doua optiuni:



Vor primi dobanda anual, iar la maturitate li se va returna principalul intr-un cont bancar transmis Depozitarului Central, in cazul in care subscrierea a fost facuta printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare.





Pot deschide un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestari servicii de investitii financiare si pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central in acest cont de tranzactionare. In acest caz detinatorii vor avea titlurile de stat in contul de investitii in care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.



Cum pot sa vand sau sa mai cumpar titluri de stat dupa ce oferta s-a incheiat?



Tranzactiile la BVB au loc intre cumparatori si vanzatori prin intermediul platformei de tranzactionare. Pentru a putea cumpara sau vinde, investitorii trebuie sa aiba un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj. Oricine detinator de titluri de stat FIDELIS poate tranzactiona titlurile de stat incepand cu data de 7 decembrie 2020.





Unde pot vedea pretul curent al titlurilor?



Pretul poate fi verificat in orice moment pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, introducand simbolurile de mai jos in casuta de [ Cautare ] de pe pagina principala:



R2112A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 1 ani



R2312A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 3 ani



R2512AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 5 ani.



În cea de-a doua parte a zilei a venit Bursa de Valori București cu un comunicat pe temă. Se află acolo și o declarație din partea lui Florin Cîțu, alături de ale altor părți implicate în proces.Emisiunea pe 1 an (lei): 55.065 lei (preț mediu de 100,06 lei/titlu)Emisiunea pe 3 ani (lei): 4,99 milioane lei (preț mediu de 100,6 lei/titlu)