Ce spune Warren Buffett despre bitcoin și criptomonede: „otravă de șobolani la pătrat” / Cele mai dure afirmații ale miliardarului american

Fanii cripto au respins avertismentele miliardarului și CEO-ului Berkshire Hathaway, entuziasmul pentru bitcoin pe fondul pandemiei de COVID-19 ducând la o creștere a prețului criptomonedei cu până la 350% în ultimele 12 luni.„Criptomonedele practic nu au nicio valoare și nu produc nimic. Ele nu se reproduc, nu îți pot scrie un cec, nu pot face nimic și ceea ce speri e că va veni cineva care îți va plăti mai mulți bani pentru ele mai târziu dar apoi acea persoană are problema. În termeni de valoare: zero”, CNBC, februarie 2020.„Este ingenios și blockchain e important dar bitcoin nu are o valoare unică defel, nu produce nimic. Te poți holba la el toată ziua dar nu vor apărea niște bitcoini micuți sau nimic de acest fel. Este practic o închipuire”, CNBC, februarie 2019.„Este un miraj, în esență. Este un mod foarte eficace de a transmite bani și o poți face anonim și toate alea. Dar și un cec este un mod de a transmite bani. Valorează cecurile cu mult mai mulți bani doar fiindcă ele pot transmite bani? Sper ca bitcoin să devină un mod mai bun de a face acest lucru dar el poate fi reprodus într-un număr de alte modalități. Ideea că [bitcoin] ar avea vreo valoare intrisecă uriașă este o glumă din punctul meu de vedere”, CNBC, martie 2014.„Nu este o monedă. Nu îndeplinește criteriile pentru a fi o monedă. Nu aș fi surprins dacă ar dispărea în 10 sau 20 de ani. Nu este un mijloc de schimb de durată, nu depozitează valoare. A devenit un lucru foarte speculativ și oamenii le cumperă (criptomonedele) și le vând fiindcă speră că vor crește sau scădea exact cum au făcut cu bulbii de lalele în urmă cu mult timp”, CNBC, martie 2014.„Nu am niciun bitcoin. Nu dețin nicio criptomonedă și nu o voi face niciodată. S-ar putea însă să creez o monedă Warren, poate voi putea crea una și să spun că vor fi 21 de milioane [de monede]. Le poți avea după ce mor dar nu poți face nimic cu ele decât să le vinzi altcuiva”, CNBC, februarie 2020.„O creștere a prețului crează într-adevăr mai mulți cumpărători și oamenii se gândesc 'trebuie să mă bag și eu în asta' și e mai bine dacă nu înțeleg [criptomonedele]. Dacă nu le înțelegi devii mai entuziasmat decât dacă ai face-o”, CNBC, mai 2018.„[Criptomonedele] atrag o mulțime de șarlatani. Sunt ceva în care persoane cu un caracter mai puțin decât stelar văd o oportunitate de a ciupi oameni care încearcă să se îmbogățească fiindcă și vecinul său se îmbogățește cumpărând aceste lucruri pe care niciunul dintre ei nu le înțelege. Se va ajunge la un deznodământ rău”, ședință a acționarilor Berkshire Hathaway, 2018.„În termeni de criptomonede, pot spune cu certitudine aproape absolută că ele vor avea un deznodământ rău”, CNBC, ianuarie 2018.„Probabil otravă de șobolani la pătrat”, Fox News Business, 2018.