Un experiment mai vechi cu rezultat pozitiv. Andrei și economisirea printr-un fond de investiții: comisioanele nu i-au mâncat randamentul

Cum a ajuns acolo

Vorba unui prieten a fost greșită

Înainte de a „intra" propriu-zis pe piața românească de capital, Andrei a început prin fonduri de investitii. A fost ceva rapid. Într-o dimineață de vară din 2017, mai exact pe 28 iunie (știm data pentru că avem extrasul), pe la ora 10 dimineața, s-a dus la un administrator de fonduri ce-și are sediul undeva prin centrul Bucureștiului.*Nu este un text de genul: cât ai fi câștigat dacă ai fi investit în X, T, Z, nici noi nu agreăm astfel de subiecte, ci este o poveste reală, chiar dacă pare greu de crezut.*Acest text nu reprezintă o recomandare de investițiiCu câteva săptămâni înainte a mers la un eveniment BVB de pe terasa unui Mall, iar unii administratori de fonduri și brokeri aveau standuri în care-și prezentau ofertele. A luat de la fiecare câte o hârtie și a plecat acasă. După ce le-a studiat pe toate, a ales sa meargă pe cea despre care vom vorbi acum.A fost simplu. Cum spuneam, Andrei a ajuns la sediul administratorului de fonduri în jurul orei 10 dimineața, iar la intrare, după ce i-a explicat omului de la securitate unde merge, a fost întâmpinat de unul dintre reprezentanți.Au discutat. I-a fost recomandat să investească o suma mică în fiecare lună într-un fond cu risc mai mic. Andrei a zis că, fiind tânăr, dorește să meargă pe ceva mai riscant, indicând fondul la care dorește: unul pe acțiuni românești.(Printre acțiunile în care investește fondul: Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, Romgaz, Transgaz, Nuclearelectrica etc.)O întrebare i-a fost pusă lui Andrei: Dacă vedeți o scădere de 50%, rezistati?Răspunsul a fost simplu: Având în vedere ca e pe termen lung, nu mă afectează."În regulă".Și au semnat hârtiile. Prin Internet banking a făcut prima plată: 100 lei. Investiția minimă era la jumătate.Totuși, în caz că se răzgândește și vrea să economisească în ceva mai defensiv, reprezentantul i-a mai făcut un cont pe un fond. E doar în stand-by, nu plătește nimic pentru el nici acum și se va activa la momentul primei depuneri (lucru care nu s-a întâmplat și crede că nu se va întâmpla).Pe parcursul următoarelor luni el a tot pus câte 100 lei, la un moment dat când a văzut ca prețul unității de fond a scăzut, a băgat 1000 lei.Până în martie 2018 (atunci a transferat ultima dată bani) a învățat despre bursă, a citit diverse cărți. Ulterior a mers la un broker și atunci a ajuns să investească direct pe BVB.Nu a mai economisit prin fondul de investiții menționat. În realitate, după câteva luni, uitase de el. Și-a mai amintit uneori, dar a uitat la fel de repede.Săptămâna trecută (2 aprilie 2021) și-a reamintit, așa că le-a trimis un email reprezentanților fondului pentru a afla situația contului. Nici nu știa câți bani investise. A fost surprins de randament. Investise 1800 lei, iar acum are în cont 2.410 lei. Un randament de 33,8%.Aproape la fel de bine ca investiția sa directă pe bursa. A fost surprins.Și-a amintit că în acea perioadă (2017) un prieten care investește pe piața de capital de mulți ani i-a spus: Comisioanele îți vor mânca randamentul și, probabil, nu vei trece de inflație.In final, se pare ca nu avut dreptate. De fapt... situația e un pic relativă, dacă ne uitam pe istoricul fondului. Depinde când scoți banii, adică să nu fie criză.Acum da, randamentul este de aproape 34% după atâția ani (fondul acesta nu are comision de răscumpărare, deci asta ar fi suma dacă Andrei ar retrage: 2410 lei). Bineînțeles, ar mai mânca puțin din câștig (10%) impozitul pe venit. Dar, per total, a performat bine.Dacă ar fi dorit să știe situația prin martie 2020, dacă ne uităm pe istoricul fondului, atunci investiția ar fi la valoarea inițială (1800 lei – mai mult sau mai puțin), pentru că prețul unității de fond era în jurul a 10-11 lei (preț la care cumpăra în perioada 2017 – 2018).De aceea spuneam mai devreme că depinde când răscumperi, în funcție de ce perioadă economică.*Acest text nu reprezintă o recomandare de investitii