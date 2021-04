Bulă cripto? Dogecoin, criptomoneda creată ca glumă, valorează acum 34 de miliarde de dolari

„Milionar dogecoin”

Bulă cripto

Bazată pe meme-ul „Doge” care s-a viralizat la sfârșitul anului 2013, criptomoneda a fost creată de către inginerii software Billy Markus și Jackson Palmer care au vrut ca aceasta să fie o alternativă rapidă dar „distractivă” la bitcoin.Aceasta a găsit o comunitate primitoare în mediul online iar acum, împotriva tuturor așteptărilor, dogecoin are o valoare totală de piață de 34 de miliarde de dolari, în creștere cu 19,9 miliarde de dolari în doar ultimele 24 de ore, potrivit site-ului de monitorizare a pieței cripto CoinGecko.Moneda digitală a ajuns la un preț record de 28 de cenți vineri dimineața, mai mult decât dublu față de ziua anterioară.Nu este însă prima dată când prețul dogecoin a crescut fulminant. Ca și în cazul a numeroase alte criptomonede și prețul dogecoin fluctuează spectaculos, monedele digitale fiind în general caracterizate de un nivel ridicat de volatilitate.Mai devreme în cursul acestui an dogecoin a început să urce din nou, prețul explodându-i în mare parte datorită unui forum de pe Reddit numit SatoshiStreetBets.În mod similar cu forumul WallStreetBoys de pe aceeași platformă care a ajutat la creșterea spectaculoasă a prețului acțiunilor GameStop la începutul lui 2021, SatoshiStreetBoys urmărește să împingă în sud prețul criptomonedelor.Dogecoin și-a continuat ascensiunea în ultima săptămână, atingând pentru prima dată prețul de 10 cenți pentru o monedă miercuri înainte de a urca și mai spectaculos în ultimele 2 zile. În total prețul dogecoin a crescut cu 300% în ultimele 7 zile.Un utilizator de pe Reddit a postat vineri o imagine cu valoarea monedelor dogecoin pe care le deține prin platforma de investiții Robinhood.„Salut băieți, tocmai am devenit un milionar Dogecoin”, a scris acesta, arătând un bilanț de 1.081.441,29 dolari în contul său.Creșterea explozivă a prețului dogecoin a provocat îngrijorări privind o potențială bulă pe piața criptomonedelor.Unii investitori deja privesc ascensiunea bitcoin ca fiind o bulă speculativă, prețul celei mai valoroase monede digitale din lume dublându-se de la începutul lui 2021.„Ascensiunea dogecoin este un exemplu clasic de teoria prostului mai mare”, a declarat pentru CNBC analistul financir David Kimberley.„Oamenii cumpără criptomoneda nu fiindcă ar crede că are o valoare însemnată ci fiindcă speră că și alții o vor face, vor împinge prețul în sus și-apoi vor putea vinde să facă un ban rapid”, susține acesta.„Când toată lumea face asta, bula trebuie în cele din urmă să se spargă și vei rămâne în pagubă dacă nu ieși la timp. Și este aproape imposibil să îți dai seama când o să se întâmple asta”, explică analistul.„Acest lucru este de două ori mai adevărat pe piețele cripto unde un număr mic de jucători adesea dețin bucăți uriașe din numărul total de monede aflate în circulație. Asta înseamnă că e nevoie de o singură persoană să își vândă toate activele pentru ca întreaga piață să se prăbușească”, afirmă Kimberley.