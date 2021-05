Atenție la Declarația unică precompletată. Cornel Grama recomandă: Mai bine să se completeze de la zero formularul

„Mai bine să se completeze pe un formular gol, de la zero, pentru că am observat: chiar dacă debifezi acele căsuțe de CAS și CASS, la sumele finale de plată rămân CAS și CASS. Nu se șterg. Nu știu cum. E făcut formularul ăsta tare ciudat”, spune el.





Unii contribuabili se panichează când văd Declarația unică precompletată

• Trebuie să bifezi la loc ce era bifat, să te duci la sumele alea să le ștergi, să le faci zero, și apoi să debifezi.





„Eu zic că mai mult încurcă acele formulare pentru că dacă anul trecut persoana fizică autorizată sau cu profesie liberală a estimat un venit peste plafon de 12 salarii, deci a bifat că datorează CAS și CASS, acum formularul precompletat aduce pe lângă venitul respectiv și CAS și CASS. Dacă și acum îl declară, el o să plătească de două ori. Aici ANAF ar putea să facă un filtru astfel încât cei care au estimat deja CAS și CASS, nu mai au obligația în acest an să-l plătească”, a precizat Grama.Potrivit acestuia, omul e derutat puțin de acele formulare precompletate.Grama este de părere că de la formularul precompletat contribuabilii să-și ia datele de identificare, adresa și așa mai departe, dar pe partea de sume să o facă pe un formular curat.• „Foarte mulți clienți mi-au trimis ieri mesaje: Am primit Declarația precompletată, Wow, am niște sume de plată acolo... de unde sunt alea? Vai de mine! / Le-am zis: Stați, stați, alea sunt puse doar așa.”„Formularul precompletat nu poți să-l validezi dacă nu bifezi acolo 2 căsuțe că ești de acord. Să zicem că-l corectezi, dar până ce nu bifezi că ești de acord cu formularul precompletat și cu termenii și condițiile (nu știu unde le găsim, că nu erau în formular), nu poți să-l validezi”, a afirmat consultantul fiscal.• Nu e așa simplu că doar debifezi niște căsuțe, pentru că sumele rămân undeva în spate agățate. Rămân la sume de plată și nu le poți șterge.