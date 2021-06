​Business report Prințul austriac care l-a ucis pe ursul Arthur cere despăgubiri de un milion de euro. Obama, în cazul existenței extratereștrilor: „Vor apărea noi religii. Câţi bani au făcut televiziunile româneşti în 2020. Daniel Dăianu, despre PNRR: România trebuie să facă un mare salt

​Cum vom intra în posesia certificatului de vaccinare. Procedura, explicată pas cu pas ● Filiala irlandeză a Microsoft a plătit zero taxe la un profit de 315 miliarde de dolari ● Predicția lui Barack Obama, în cazul existenței extratereștrilor: „Vor apărea noi religii“ ● Prințul austriac care l-a ucis pe ursul Arthur cere despăgubiri de un milion de euro de la Agent Green ● Crește impozitul pe proprietate? Primari: Trebuie majorat, e mic ● Suspiciuni de fraudă la agenția de stat RoAID, condusă de fostul șef SIE Cătălin Harnagea ● Daniel Dăianu, despre PNRR: România trebuie să facă un mare salt ● Cum a reușit o firmă de stat să aibă pierderi de 6,5 ori mai mari decât rulajul ● Câţi bani au făcut televiziunile româneşti în 2020 ● Cei care se opun mamelor care alăptează în public vor risca amenzi de până la 2.000 lei, au decis deputaţii ● Fermierii, păcăliți iar de ministrul Adrian Oros ● Cele 10 lecții de leadership pe care catastrofa de la Cernobîl ni le-a oferit plătind un preț imens.





Cum vom intra în posesia certificatului de vaccinare. Procedura, explicată pas cu pas. La câteva ore după anunțul că certificatul verde de vaccinare – numit și pașaport COVID – va intra în vigoare la 1 iulie, Andrei Baciu a explicat procedura prin care vom intra în posesia lui. „O să fie platforma STS, unde ne facem un cont. Contul va fi verificat că aparține acelei persoane și o să ne putem alege una din cele 3 situații (n.r. – vaccinat, testat sau trecut prin boală). (Platforma -. n.r.) o să ne transmită un link pe adresa de email de unde putem fie să printrăm acel certificat în format fizic, fie să îl păstrăm pe telefon, sub formă de poză, e-mail sau pdf. Scanăm acest cod QR în dispozitivele de la frontieră", a explicat Andrei Baciu în intervenția televizată.Baciu a explicat că datele privind persoanele vaccinate provin de la Registrul Național Electronic de Vacinnare (RENV), în timp ce pentru cei testați datele se găsesc în CoronaForms, platformă găzduită tot de STS. Noul certificat verde de vaccinare va fi lansat în Uniunea Europeană la 1 iulie, cu rolul de a facilita călătoriile între statele membre, scrie Libertatea.





Filiala irlandeză a Microsoft a plătit, în 2020, zero taxe la un profit de 315 miliarde de dolari. Compania Microsoft Round Island One a înregistrat anul trecut profituri egale cu aproape trei sferturi din întregul produs intern brut al Irlandei - în ciuda faptului că are zero angajaţi. Filiala care colectează taxe de licenţă pentru utilizarea software-ului Microsoft protejat prin drepturi de autor din întreaga lume, a înregistrat un profit anual de 314,7 miliarde de dolari potrivit datelor depuse la Biroul de înregistrare a companiilor irlandeze. Profiturile sale au crescut cu 10 miliarde de dolari în anul precedent şi se compară cu PIB-ul Irlandei în 2020, de 437 miliarde de dolari. Microsoft Round Island One spune că „nu are alţi angajaţi decât directorii". În declaraţia sa fiscală se arată: „Întrucât compania este rezidentă fiscal în Insulele Bermude, nu se impun taxe pe venit". Bermuda nu percepe impozit pe profit, scrie Adevărul





Predicția lui Barack Obama, în cazul existenței extratereștrilor: „Vor apărea noi religii“. Barack Obama prezice că „noi religii“ ar putea apărea dacă ar fi descoperite dovezi certe că extratereștrii există. Fostul președinte american e convins că după confirmarea existenței extratereștrilor vor apărea mai multe controverse. Barack Obama: „Nu mi-ar schimba deloc convingerile“

Predicția lui Barack Obama, în cazul existenței extratereștrilor: „Vor apărea noi religii". Barack Obama prezice că „noi religii" ar putea apărea dacă ar fi descoperite dovezi certe că extratereștrii există. Fostul președinte american e convins că după confirmarea existenței extratereștrilor vor apărea mai multe controverse. Barack Obama: „Nu mi-ar schimba deloc convingerile"

Barack Obama prezice că dovezile concrete ale vieții extraterestre vor aduce schimbări mari la nivelul societății globale, într-un interviu pentru Ezra Klein, la The Ezra Klein Show, citat de The New York Times. Fostul președinte al SUA a prezentat un potențial scenariu, în care extratereștrii vor invada pământul, ceea ce ar provoca mai multe controverse, printre care apariția unor noi religii, scrie AlephNews





Prințul austriac care l-a ucis pe ursul Arhur cere despăgubiri de un milion de euro de la Agent Green. Prințul Emanuel de Liechtenstein a intentat proces asociației de mediu Agent Green, cea care a atras atenția asupra faptului că vânătorul cu sânge albastru a ucis unul dintre cele mai rare exemplare de urs brun din Europa.

Acestuia i se alătură și prințul Dimitrie Sturdza, care crede că vânătoarea respectivă a fost una despre care s-a relatat în manieră eronată, ea fiind, în fapt, o vânătoare legală, avizată de Ministerul Mediului din România. Acesta a și dat unele declarații pe tema celebrei partide de vânătoare publicației Realitatea Oltului.

Prințul austriac care l-a ucis pe ursul Arhur cere despăgubiri de un milion de euro de la Agent Green. Prințul Emanuel de Liechtenstein a intentat proces asociației de mediu Agent Green, cea care a atras atenția asupra faptului că vânătorul cu sânge albastru a ucis unul dintre cele mai rare exemplare de urs brun din Europa.

Acestuia i se alătură și prințul Dimitrie Sturdza, care crede că vânătoarea respectivă a fost una despre care s-a relatat în manieră eronată, ea fiind, în fapt, o vânătoare legală, avizată de Ministerul Mediului din România. Acesta a și dat unele declarații pe tema celebrei partide de vânătoare publicației Realitatea Oltului.

Prințul Dimitrie Sturdza spune că felul în care a fost prezentat public acest caz a fost exagerat întru totul și că ursul Arthur nu este cel mai mare urs din România, de vreme ce există și exemplare mai mari și mai rare, potrivit Investigatoria.ro





Crește impozitul pe proprietate? Primari: Trebuie majorat, e mic în România față de UE. În PNRR apare ideea revizuirii impozitului pe proprietate, fără a se preciza în ce condiții. Președinții Asociațiilor locale susțin că nu au fost consultați de Guvern, dar sunt de acord cu majorarea impozitului pe proprietate, despre care spun că este la o cotă foarte joasă la nivelul UE.

Problema încasărilor la buget este cuplată în Planul Național de Redresare și Reziliență de nevoia unei reforme fiscale care să atingă și impozitul pe proprietate, pe lângă cel pe venit și muncă.

Crește impozitul pe proprietate? Primari: Trebuie majorat, e mic în România față de UE. În PNRR apare ideea revizuirii impozitului pe proprietate, fără a se preciza în ce condiții. Președinții Asociațiilor locale susțin că nu au fost consultați de Guvern, dar sunt de acord cu majorarea impozitului pe proprietate, despre care spun că este la o cotă foarte joasă la nivelul UE.

Problema încasărilor la buget este cuplată în Planul Național de Redresare și Reziliență de nevoia unei reforme fiscale care să atingă și impozitul pe proprietate, pe lângă cel pe venit și muncă.

Reforma gândită la Palatul Victoria vizează proiectarea unor sisteme informatice de date în ceea ce privește impozitarea proprietăților din România deoarece, în prezent, autoritățile nu au acces la un astfel de instrument. Guvernul intenționează să trimită un proiect în Parlament pentru modificarea Codului fiscal până la finele lui 2022, iar printre modificările vizate se află și impozitul pe proprietate, scrie Europa Liberă

Suspiciuni de fraudă la agenția de stat RoAID, condusă de fostul șef SIE Cătălin Harnagea. Un raport al Curții de Conturi demască nereguli grave de management în Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAID), condusă de fostul șef SIE, Cătălin Harnagea. Curtea de Conturi a constatat că, în anul 2018, două proiecte din domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare în Jamaica și Georgia, derulate de organisme de drept privat din România, au fost coordonate de instituția condusă de Cătălin Harnagea cu plăți în avans în valoare de 250.000 lei pentru care „nu au fost prezentate documentate justificative legale întocmite".Curtea de Conturi a constatat aceeași neregulă și pentru alte două proiecte derulate în Republica Congo, în care s-au făcut plăți în avans în valoare de 202.702 lei, „pentru care nu au fost prezentate documente justificative legal întocmite", scrie Newsweek.

Daniel Dăianu, despre PNRR: România trebuie să facă un mare salt. Întrebat dacă România va putea atinge bornele europene stabilite prin PNRR, Daniel Dăianu a răspuns: "Sigur că dacă iei istoria, aici se spune că avem o capacitate foarte limitată, că nu vom putea, dar trebuie să fim ambițioși. În fond, nu scrie nicăieri, nu e lege dată că România trebuie să absoarbă toți acești bani, se va vedea dacă avem capacitatea administrativă, instituțională, umană, de a absorbi această sumă care este foarte mare. De fapt, este un angajament al UE față de România și este un angajament al României de a face reforme și investiții care să justifice fluxul de resurse către România. Important este să facem cât mai mult din acest plan", potrivit RFI.

Cum a reușit o firmă de stat să aibă pierderi de 6,5 ori mai mari decât rulajul. Societatea Națională Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA, companie creată și deținută integral de Ministerul Agriculturii care dorea să creeze o rețea de magazine pentru producătorii locali, a raportat anul trecut pierderi nete de 6 ori mai mari decât cifra de afaceri. Casa Unirea a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri netă de peste 833.600 de lei, cu 10% mai mare decât în 2019, primul cu activitate pentru firmă și o pierdere netă de peste 5,4 milioane de lei, cu 24% sub cea din 2019, arată datele Ministerului de Finanțe consultate de Economica. Compania deținută de Ministerul Agriculturii are astfel pierderi de aproximativ 6,5 ori mai mari decât rulajele, urmare a cheltuielilor prea mari în raport cu veniturile, scrie Economica.net

Câţi bani au făcut televiziunile româneşti în 2020. Într-un an 2020 total atipic pentru economia românească, televiziunile româneşti au scăzut? Nicidecum. Cele mai multe au avut cifre de afaceri în creştere. Foarte puţine au afaceri mai mici în pandemie. România TV, de exemplu, este unul dintre canalele care au scăzut la capitolul încasări. A scăzut, dar este în continuare pe profit. Cel puţin aşa arată bilanţul companiilor de media pe anul 2020, publicate recent pe site-ul Ministerului de Finanţe, scrie Paginademedia.ro

Cei care se opun mamelor care alăptează în public vor risca amenzi de până la 2.000 lei, au decis deputaţii. Părinții copiilor ce suferă de boli degenerative ori au alte probleme grave de sănătate vor scăpa de drumurile repetate în fața comisiilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap grav, deoarece, în anumite situații, valabilitatea certificatelor de handicap se va prelungi până la împlinirea vârstei majoratului. Măsura e cuprinsă într-un proiect de lege care a primit joi votul decisiv al deputaților.În cazul în care unui copil cu dizabilități îi sunt eliberate succesiv două certificate de încadrare în grad de handicap grav, fiecare dintre ele având termenul maxim de valabilitate permis de lege, respectiv de doi ani, autoritățile îi vor elibera acestuia un certificat valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani, potrivit proiectului de lege ce se-ndreaptă acum către promulgare, scrie avocatnet.ro

Mamele au dreptul de a-și alăpta copiii în spații publice, iar cei ce le vor împiedica să facă acest lucru vor fi sancționați cu amenzi de până la 2.000 de lei, potrivit unui proiect de lege care a primit joi votul final al Camerei Deputaţilor. Proiectul se îndreaptă acum spre preşedintele ţării pentru promulgare.Proiectul de lege privind alăptarea în spaţii publice stabileşte măsuri privind prevenirea discriminării din partea persoanelor fizice sau juridice a mamelor care alăptează, precum și combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor.Concret, documentul prevede ca evacuarea dintr-un spațiu public a unei mame care are dreptul de a se afla acolo și care alăptează un copil, interzicerea alăptării acestuia sau refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează să fie sancționate cu amendă contravențională, potrivit avocatnet.ro

În pofida indicatorilor relativ buni de creștere economică, dacă ar fi să urmărim doar avansul PIB, România a înregistrat încă din anul 2017 o scădere continuă a ponderii exporturilor de mărfuri și servicii în rezultatul economic. Datele publicate de Eurostat ne poziționează (din ce în ce mai) slab față de alte state din regiune, atât ca grad de deschidere a economiei cât și ca sold al schimburilor externe, scrie Cursdeguvernare.ro

Fermierii, păcăliți iar de ministrul Adrian Oros. Declarațiile ministrului Adrian Oros i-au făcut pe unii fermieri ca, timp de mai multe ore, să spere. La finalul zilei, au fost din nou dezamăgiți și, putem spune chiar păcăliți: hotărârea de guvern pentru plata ajutorului de stat în sectorul de creștere a animalelor nu a figurat nici măcar în primă lectură în ședința de Guvern de astăzi, așa cum a anunțat Adrian Oros. Proiectul cu banii care să susțină activitatea de ameliorare nu au fost nici astăzi aprobați!Banii alocați pentru menținerea Registrelor Genelogice (RG) și ameliorare erau singurii care ar putea ajunge în aceste zile la fermieri. O parte din sumele care trebuie alocate reprezintă datorii acumulate către asociații pentru activitatea derulată anul trecut, scrie AgroIntel.ro

Cele 10 lecții de leadership pe care catastrofa de la Cernobîl ni le-a oferit plătind un preț imens. Anul acesta s-au împlinit 35 de ani de la dramaticul accident nuclear înregistrat la centrala nucleară de la Cernobîl din Pripyat, Ucraina (fosta URSS).În urma unor îngrijorări recente legate de înregistrarea unui nivel crescut de radioactivitate în interiorul fostului Reactor 4 (complet sigilat în 2017), am revăzut seria HBO care ne readuce aminte de acest accident teribil.Urmărind evenimentele în dinamica lor, prezentate de scenariștii HBO, am început să observ anumite trăsături de leadership (sau lipsă de leadership) cât și fluxuri organizaționale.Rațiunea pentru care scot în evidență aceste lecții este aceea că ele ar putea servi drept modele în modurile de comunicare respectiv de organizare ale