Timpul și banii. Cum să-ți fructifici banii și cunoștințele financiare în vreme de inflație. Ajută sau încurcă filmele cu subiect economic?

*Textul nu reprezintă o recomandare de investiții





Fidelis de iulie 2020 – se apropie dobânzile în august

Să nu învățăm despre investiții din seriale, totuși

Important este să nu învățăm din filme și seriale. Exemplele sunt exagerate în ambele sensuri, ba în exemplul din “Bani negri (pentru zile albe)”, ori în celălalt când unii fac bani peste noapte. Trebuie să fim realiști. Sunt anumite cazuri, dar extrem de rare. Indicat ar fi să faci cursuri, să citești cărți despre asta și să te informezi din surse serioase. Poate ar trebui început măcar cu: „Broke Millennial Takes on Investing”, de Erin Lowry.







Optimismul și investițiile: nimeni nu știe cum va merge piața, totul ține de sentiment

Investiții în acțiuni în vreme de inflație ridicată

Pe 15 iulie anul trecut, mulți români începeau să subscrie la Fidelis – titluri de stat pentru populație. A fost cea mai bună ofertă, dacă le comparăm cu cele care au urmat. Ne referim, bineînțeles, la dobânzi: 2% pe an euro, 4% - lei/1 an, 4,5%/an – 4 ani. Ulterior, oferta Ministerului Finanțelor a fost din ce în ce mai slabă.Emisiunile care au avut succes au fost primele două (de vară - iulie și toamnă - noiembrie), sumele atrase fiind 2 miliarde, respectiv 2,7 miliarde.Mulți au vândut anul trecut la scurt timp după listare pentru marcarea unui profit rapid, atât la prima, cât și la cea de-a doua ofertă (apoi unii dintre ei s-au reorientat către acțiuni). S-a văzut în volumele mari tranzacționate cu aceste titluri Fidelis (nu mai detaliem pentru că s-a scris mult). Fondurile de investiții și de pensii au fost cele care au cumpărat Fidelis.Acum se apropie perioada de primire a dobânzilor pentru acele emisiuni din iulie (pe 12 august).Unele persoane care au un apetit scăzut pentru risc au început să caute titlurile Fidelis de anul trecut, mai ales că așteptările de inflație sunt ridicate (nu sunt volume zilnice mari). BNR estimează, pentru finalul trimestrului III de anul acesta o inflație de peste 4% (4,1%). Așadar, ofertele de anul trecut, poate cu excepția celei pe 1 an de lei, acoperă creșterea prețurilor. Valoarea actuală a inflației este de 3,95%, deci prognoza BNR pare că se va adeveri. Vedem cât va fi în august când vor primi dobânzile cei care au păstrat titlurile sau le-au achiziționat ulterior.Prognoza pentru anul viitor va fi probabil modificată de BNR, odată cu noul raport asupra inflației, momentan fiind de 3%. Vom vedea.*Prețurile pe bursă pentru tilturile Fidelis din iulie 2020 sunt acum de 101,35 lei pentru cea de 1 an, 102,4 pe cea de 4 ani (lei) și 101,55 euro pe cea de euro (de precizat că titlurile au fost cumpărate cu 100 lei, respectiv 100 euro/obligațiune – la subscriere) – datele au fost scoase astăzi înainte de deschiderea pieței, așadar e posibil să apară unele modificări.Bineînțeles, ca să investești în titluri deja listate, folosești platforma de tranzacționare a unui broker. Probabil sunt persoane care investesc doar în obligațiuni de stat pentru că au un apetit foarte scăzut pentru risc. Alții vor un mix, obligațiuni de stat, corporative, acțiuni etc.În serialul “ Bani negri (pentru zile albe) ”, apărut anul trecut, chiar la început personajele interpretate de Alexandru Papadopol și Cristian Bota au două replici vizavi de investiții. Papadopol avea un CD în mașină și încerca să învețe engleză, spunând că are și el ambițiile sale.În replică, Cristian Bota îl întreabă: Săptămâna trecută aveai cum să câștigi milioane la bursa de valori. Cu aia cum merge?Papadopol: Păi, pentru aia îți trebuie timp și bani!(Ar fi fost interesant să continue discuția pe temă dintre cei doi pentru a vedea la ce se gândesc cei care au creat serialul)Nu știm dacă prin timp se referă la faptul că trebuie să economisești inteligent pe termen lung și că nu se poate peste noapte. Poate doar dacă ești un foarte bun trader, ori să cumperi acțiuni la unele companii de pe AERO la care da, se întâmplă să urce de 3-4 ori într-un termen scurt (câteva luni). Cel mai cunoscut și recent exemplu este Safetech Innovations. Dacă unele persoane au cumpărat la 21-22 lei în ziua listării (februarie), astăzi prețul a ajuns la circa 77 lei/acțiune (valoarea a fost extrasă înainte de deschiderea pietei).Bineînțeles, pe bursă apar mereu oferte bune.Depinde de strategia fiecăruia, unii investesc pe termen foarte lung si nu se uita de câteva ori pe an pe platforma de tranzacționare (atunci când vor să cumpere după ce au mai economisit). Pentru ei nu conteză foarte mult variațiile.Alții nu sunt așa. Se gândesc pe termen lung, dar vor și să prindă mereu oferte bune și cunosc analiză tehnică, de exemplu. Fiecare este diferit, și are propria strategie și cunoștințe. Unii continuă să învețe, fac cursuri, alții vor doar să investească pe termen lung cu un minim de cunoștințe.Revenind la serial: Timp și bani.Păi, depinde. Direct pe bursă la unii brokeri poți deschide (online) un cont în 24 de ore și să încarci chiar și cu 1.000 de lei. O altă soluție este folosirea fondurilor de investiții pentru a acumula capital. De exemplu 50 lei/lună într-un fond de acțiuni, obligațiuni, mixt etc. (este foarte variată gama).Nimeni nu știe cu va merge piața. Totul se bazează pe optimism. Cât timp există optimism în creștere, piața de capital va urca. Chiar în multe conferințe se pune întrebarea: cum va merge BET anul acesta? Persoana care răspunde, în general, își dă cu părerea în funcție de poziția pe care o ocupă și sentimentele pe care le are.Daniel Kahneman are o serie întreagă de exemple în cartea „Gândire rapidă, gândire lentă „despre acest lucru.“Timp de câțiva ani, câțiva profesori de la Duke University au efectuat o anchetă, în care directorii financiari ai unor mari corporații au estimat indicele Standard & Poor privind profiturile în anul următor.Savanții de la Duke au strâns 11.600 de previziuni și le-au verificat exactitatea.Concluzia a fost categorică: directorii financiari din marile corporații nu aveau nici un indiciu despre viitorul apropiat al bursei; corelația dintre estimările lor și valoarea reală a fost cu puțin sub zero!Când au spus că piața va merge în jos, era puțin mai probabil că va urca. Aceste constatări nu sunt surprinzătoare. Vestea cu adevărat rea este că directorii financiari nu păreau să știe că previziunile lor nu aveau nici o valoare”.Li s-au dat participanților și alte tipuri de exerciții din care reieșea că directorii financiari aveau o exagerată încredere în capacitatea lor de a prevedea evoluția pieței.“Ca să mențină rata surprizelor la nivelul dorit, directorii financiari ar fi trebuit să spună, an după an: „Sunt 80% șanse ca indicele S&P să se situeze între -10% și +30%“. Intervalul de încredere ce reflectă în mod adecvat cunoașterea (mai precis, ignoranța) directorilor financiari este de peste patru ori mai mare decât intervalele pe care le-au declarat ei în realitate”.Mai multe detalii sunt în cartea „Gândire rapidă, gândire lentă” de Daniel Kahneman.De altfel, ideea că nimeni nu știe viitorul economic pentru că sistemul social și economic este nonlinear este prezentată și în cartea „Radical Uncertainty: Decision-making for an unknowable future” de John Kay și Mervyn King.În vremuri de inflație ridicată, cum este aceasta, acțiunile sunt cele care aduc câștiguri mari investitorilor. Companiile care transferă anumite creșteri de prețuri în venituri și profit sunt cele căutate, în general, de cei care economisesc inteligent folosind piața de capital și fondurile de investiții.Într-o conferință recentă, reprezentanții administratorilor de fonduri au dat câteva idei în sensul acesta.• O clasă de active care performează într-un mediu inflaționist sunt acțiunile• Recomandă să ne uităm în special la companiile care au capacitatea de a transmite creșterea de prețuri către consumatori• Trebuie să ne uităm la REIT și companiile de construcții care au aceeași capacitate sau putere de a transfera prețuri mai mari către clienți• Clasa care este cea mai dezavantajată: cash-ul și banii care se află pe contul de overnight și în depozite bancare• Atunci când inflația se mișcă în linie cu așteptările, o acțiune te protejează• La BVB avem companii din energie, bănci, care beneficiază de pe urma așteptărilor de inflație• Un minim trend inflaționist, pe deoparte optimizează operațiunile interne ale unei companii, iar pe de altă parte, companiile reușesc să transfere inflația în marjele lor operaționale către clienții pe care îi deservesc.