Cinci greșeli pe care le fac mulți oameni în privința banilor

Când vine vorba despre finanțele proprii, mulți oameni fac aceleași greșeli. De asemenea, trebuie convinși că este bine să economisească, după cum spune Morgan Housel, în cartea „The Psychology of Money”. Iar economisirea trebuie făcută inteligent, folosind diferite tipuri de produse financiare. După cum spune Addison Bell, într-o carte recentă (vedeți numele la final), nu este întotdeauna ușor să menținem disciplina necesară pentru a obține libertatea și securitatea financiară: uneori ai nevoie să-ți reamintești de lucrurile pe care ar trebui să le eviți atunci când navighezi prin finanțele tale.







Cinci greșeli pe care le fac oamenii

Mulți oameni au nevoie să fie convinși că trebuie să economisească

Cele de mai jos se găsesc în cartea: The Psychology of Money – A simple Guide to financial intelligence”, de Addison Bell.*Acolo sunt mai multe greșeli, dar noi am ales doar 5 dintre eleUn fond pentru urgențe este esențial și reprezintă primul pas în direcția devenirii unui adult responsabil din punct de vedere financiar. Eșecul în crearea unui astfel de fond ar fi cea mai mare greșeală pe care o poți face în finanțe. Fondul de urgență are scopul unei plase de siguranță pentru momentele când treci prin vremuri tulburi. Mulți oameni vor să investească rapid banii pe care îi câștigă, dar ar trebui să nu uite să investească în fondul pentru urgențe, prima dată.Datoriile îți pot omorî finanțele dacă nu ești atent. Nu contează cât de mult poți economisi sau cât de competenți sunteți în privința creșterii veniturilor. Dacă ignori să-ți plătești datoriile , nu vei fi niciodată într-o stare financiară bună. Multe persoane fac greșeala să ignore probleme legate de datorie în speranța că se vor rezolva singure. Din păcate, nu așa funcționează datoriile. Trebuie să stabilești un plan de bătaie pentru a le plăti și să muncești în atingerea acestui scop.Planul de buget este crucial pentru a avea succes financiar. Acesta are rolul de plan pentru atingerea țintelor. Amintește-ți că singura cale pentru a face visele să devină realitate este să faci lucrurile să se întâmple. Dacă nu te ții de buget, va fi greu pentru tine să transformi acele vise în realitate.Multe cupluri nu doresc să vorbească despre finanțele lor deoarece cred că este un soi de subiect tabu. Oamenii nu se simt confortabil să vorbească despre venituri, economisire și alte probleme financiare. Asta e în regulă dacă ești într-o relație temporară cu cineva. Totuși, dacă ești într-o relație intimă care generează și angajament, atunci trebuie să vorbești despre finanțe. Este crucial pentru starea finanțelor, dar și a relației.Chiar dacă ai mulți bani sau nu, trebuie să eviți să faci cumpărături din impuls. Vor fi momente când vei trece pe lângă un magazin, dintr-un mall de exemplu, și crezi că ai nevoie de un produs. Poate fi vorba despre o pereche de pantofi sau ceva mai scump precum cercei cu diamante. În orice caz, aceste lucruri ți-au atras atenția, dar în realitate nu ai fi dorit să le cumperi. Trebuie să fii disciplinat și să eviți să le cumperi. Așteaptă câteva zile și vezi dacă mai dorești să le cumperi.În cartea „The Psychology of Money”, Morgan Housel spune că observația sa este că da, mulți oameni au nevoie să fie convinși că trebuie să economisească. Aceste lucruri le-am mai scris deja într-un material din 20 iulie. Practic reluăm acea parte din text.„După un anumit nivel al veniturilor, oamenii sunt împărțiți în 3 categorii: cei care economisesc, cei care nu cred că pot economisi și cei care nu cred că trebuie să economisească”, spune Housel.„Să presupunem că tu și eu avem același venit. Să spunem că tu ești un investitor mai bun decât mine. Eu pot avea un randament 8% pe an, iar tu 12% pe an. Dar eu sunt mai eficient cu banii. Să spunem că eu am nevoie de jumătate din bani pentru a fi fericit, în timp ce stilul tău de viață consumă randamentul. Sunt mai bun ca tine, deși sunt un investitor mai slab. Beneficiez mai mult de investițiile mele în ciuda randamentului mai mic.La fel este și cu salariile. A învăța să fii fericit cu mai puțini bani creează un decalaj între ceea ce ai tu și ceea ce vrei – similar cu decalajul pe care îl ai crescându-ți salariul, dar mai ușor și mai controlat”, conform sursei citate.• O rată ridicată a economisirii înseamnă să ai cheltuieli mai mici decât ai putea avea, și a avea cheltuieli mai mici înseamnă că economiile tale merg mai departe, decât dacă ai cheltui mai mult.• Toată lumea are nevoie de anumite lucruri necesare. Odată ce acestea sunt acoperite, există un alt nivel al lucrurilor ce țin de confort.• A cheltui dincolo de un nivel scăzut de materialism este în mare parte o reflecție a ego-ului, o modalitate de a cheltui bani pentru a arăta oamenilor că ai (sau ai avut) bani.• Una dintre cele mai puternice moduri de a crește economisirea nu este să crești venitul, ci să fii modest.„Abilitatea oamenilor de a economisi este mai controlabilă decât cred.Economisirea poate fi creată cheltuind mai puțin.Poți cheltui mai puțin dacă îți dorești mai puțin.Îți vei dori mai puțin dacă îți pasă mai puțin ce cred alții despre tine”, spune Morgan Housel.Surse (cărți):„The Psychology of Money – A simple Guide to financial intelligence” - Addison Bell„The Psychology of Money” - Morgan Housel