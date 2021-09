​Cîţu: Sper ca legea ce interzice înstrăinarea de participaţii ale statului să fie abrogată cât mai repede

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi că îşi doreşte ca piaţa de capital să joace un rol important în finanţarea companiilor de stat din România, subliniind că va face tot ce ţine de el ca Parlamentul să aprobe actul normativ de abrogare a Legii 173/2020, care interzice înstrăinarea de participaţii ale statului timp de doi ani, notează Agerpres. Cîţu a avut o intervenţie online în cadrul evenimentului "Forumul Pieţei de Capital", organizat de Financial Intelligence, ocazie cu care a fost întrebat cum vede dezvoltarea pieţei de capital şi rolul acesteia în economie.





"Sunt un mare susţinător al finanţărilor prin piaţa de capital şi aş vrea să aibă un rol mai important în finanţarea companiilor din România. Şi văd un rol important aici şi pentru finanţarea... sau să găsim investitori pentru companiile de stat pe piaţa de capital. Este, din păcate, o lege care, anul trecut, a fost trecută de PSD, care interzice pentru doi ani de zile, iar actuala coaliţie în Parlament încă nu a reuşit să o abroge, deşi eu în Guvern am abrogat această lege printr-un proiect de lege. (...) Dar în Parlament văd că s-au împotmolit lucrurile. Sper, cât mai curând, ca acea lege să fie promulgată, pentru că sunt multe companii româneşti care au nevoie de infuzie de capital, în mai multe sectoare. Infuzia de capital care vine prin intermediul pieţelor de capital vine cu mai multe lucruri: cu o monitorizare mai bună, de multe ori şi cu o reformă şi aşa mai departe. Deci, sunt un mare susţinător al acestui mod de a finanţa companiile, aici vorbesc de companiile de stat, şi sper să treacă această lege cât mai rapid. Voi face tot ce ţine de mine, de săptămâna viitoare, ca să avem această lege aprobată cât mai repede", a arătat premierul.

Despre listarea Hidroelectrica, în perspectiva abrogării legii care interzice acest lucru, el a spus: "Ar trebui să fie foarte rapid, pentru că ştiţi foarte bine, Hidroelectrica era deja în procedură, anul trecut, foarte avansată de a fi listată"."Deci, nu ar trebui să fie foarte mult după ce aprobăm această lege, de aceea nu am înţeles de ce în Parlamentul României nu a fost interes pentru aşa ceva. Am văzut interes pentru alte chestii, dar pentru asta nu a fost interes. Dar vă garantez că vom trece această lege foarte curând, în această sesiune, ca să putem să avem... şi nu doar Hidroelectrica, sunt multe companii şi eu am mai vorbit despre ele. Sunt şi cele din sistemul financiar-bancar şi aşa mai departe care ar trebui să vină să se finanţeze de pe piaţă", a afirmat Cîţu.Cu privire la listarea CEC Bank, premierul a explicat: "Aici am format un grup de lucru la Ministerul Finanţelor - şi o să îi cer domnului ministru să vină cât mai rapid cu variante - pentru că strategia trebuie văzută în contextul în care vom avea o Bancă Naţională de Dezvoltare şi în contextul în care avem mai multe instituţii financiar-bancare, unele dintre ele vor fi absorbite în Banca Naţională de Dezvoltare, altele vor avea o altă destinaţie sau un alt viitor, dar toate trei au fost în acest context"."Şi aici ştiţi foarte bine, statul, până să ajungem la guvernare în 2019, a mai cumpărat şi o bancă de retail, Banca Românească. De aceea, avem nevoie de o strategie pentru toate acestea şi ca să se dezvolte toate aceste instituţii, au nevoie de capital. Şi au nevoie de o infuzie majoră de capital, pentru că, ştiţi foarte bine, competiţia în sistemul financiar-bancar este acerbă şi de aceea vom veni cu o strategie foarte, foarte, foarte curând pentru toate aceste instituţii financiar-bancare ale statului român. Eu sunt adeptul la dreptul de a avea aceste companii să se dezvolte, dar şi cu participaţii din sectorul privat. (...) Repet, pentru mine este important ca aceste companii - sunt multe companii de stat - cam toate să înceapă să îşi găsească, să aibă un test al investitorului privat", a adăugat Cîţu.Premierul a punctat în context şi necesitatea ca managerii din companiile de stat să fie numiţi pe o procedură cu mandat clar."Şi la mandat trebuie să existe, da, pentru implementarea mandatului şi când sunt lucrurile bune făcute, să existe o parte de bonificaţii, dar şi când lucrurile nu sunt atinse, să putem să intervenim şi să întrerupem mandatul şi aşa mai departe", a mai spus el