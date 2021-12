În aprilie 2022 este posibil să vedem inflația din nou la 8%, după ce expiră pachetul de sprijin la energie. Anul viitor, ROBOR la 3 luni poate depăși 3% - economist

• Mă aștept ca inflația să revină în ținta Băncii Naționale, adică la un maxim de 3,5% (pentru că ținta este 2,5 +/- 1 pp.). Probabil că se va întâmpla în 2023.







Rate de dobânzi mai mari în 2022

• Este o ecuație la care băncile centrale până acum nu au un răspuns. Atât FED cât și BCE deși au spus în nenumărate rânduri de la începutul anului că inflația este tranzitorie, pare că au schimbat puțin retorica. Nu mai este chiar atât de tranzitorie. Sau e tranzitorie pe o perioadă mai mare, dacă putem să spunem așa.







Bugetul României: încasările din impozitele amânate nu vor mai fi și problema actuală a banilor PNRR

„Banca Națională începe să înăsprească condițiile de acces la finanțare, dacă pot să spun așa. Nu mă refer la finanțarea populației, ci mai degrabă la finanțarea economiei”, a spus el.• În contextul inflaționist, în contextul în care inflația este mult peste așteptări, 7,9% este ultima valoare pe care o avem la octombrie, Banca Națională ce trebuie să facă? Vine și mărește rata de politică monetară.• Ultima mărire a fost de 25 puncte de bază, până la 1,75%, dar prin creșterea coridorului de variație de fapt a mărit dobânda la care băncile se împrumută la BNR.„Vom vedea rate de dobânzi mai mari anul viitor. Putem să vedem ROBOR la 3 luni, principalul indicator pentru creditele acordate, undeva spre 3%, poate chiar peste. Rata dobânzii de politică monetară este așteptată să ajungă anul viitor undeva la 2,5%, poate chiar peste 2,5, spre 3%, în funcție de evoluția inflației”, a precizat Florin Andrei.• Avem un pachet de sprijin al consumatorilor vulnerabili în ceea ce privește prețurile la energie: gaze și electricitate. Nu știm încă care va fi impactul în temperarea inflației. Foarte probabil vom vedea o temperare a inflației în următoarele luni, până în aprilie când expiră acest pachet de sprijin, însă în aprilie este la fel de probabil să vedem inflația din nou la 8% sau poate peste. Mă aștept ca inflația să revină în ținta Băncii Naționale, adică la un maxim de 3,5%. Probabil că se va întâmpla în 2023.„Marea problemă cu care se confruntă acum guvernele și Băncile Centrale este cum să ajute în continuare economia, dar să o facă astfel încât inflația să rămână sub control. Până acum, aceste ajutoare ale economiei s-a făcut prin tipărire de bani, stimulente fiscale și monetare. Cum facem de aici înainte?”, spune el.„Anul acesta este unul deosebit, special, în care avem foarte multe încasări la buget, încasări ale impozitelor din anul trecut. Dacă ne uităm, acest lucru este confirmat chiar în datele PIB”, a spus Florin Andrei.• În datele PIB pe trimestrul III putem să observăm că una din componentele semnificative de creștere este legată de impozitele nete.• Sunt niște recuperări de impozite și taxe anul acesta care s-au văzut și în veniturile la bugetul statului, doar că aceste sume nu vor mai veni în anul următor, nici în 2023, nici în 2024.De mare ajutor este PNRR. Prin acest program de investiții se dorește cumva schimbarea fondurilor de investiții din bugetul național și suplinirea prin acest PNRR.„Marea problemă a acestui PNRR este că avem 2 miliarde euro (1,8 miliarde n.r.) veniți de la Comisia Europeană săptămâna trecută dar banii acești nu sunt folosiți pentru că nu avem cadrul fiscal, cadrul fiscal aprobat de către Guvern, astfel că acești bani nu vor merge în economie până la finalul acestui an. Nu vor fi monetizați, nu vor fi folosiți astfel încât să avem un rezultat chiar mai bun de creștere economică în acest an”, a mai afirmat economistul.• Estimările de creștere economică pentru 2021 au fost revizuite. Comisia Europeană avea 7,4% și a revizuit la 7%, iar marile bănci și firme de cercetare au revizuit la fel, de la 8%, spre 7 sau chiar sub 7%.• Trimestrul III, care nu a avut chiar cel mai bun rezultat, conform așteptărilor, va conduce la un rezultat anual mai mic față de ceea ce așteptam. Probabil că vom fi undeva la 7%, dar chiar și așa, acest val 4 pandemic are niște efecte. Dacă vă uitați, în mall-uri parcă e mai liber din cauza introducerii certificatului de vaccinare. Se va vedea în evoluția PIB-ului.