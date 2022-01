​Business report Macron: Franța e gata să trimită trupe în România. Rusia declară că a început numărătoarea inversă. ​Bill Gates avertizează că vor veni pandemii mai grave. Turcia îşi schimbă numele. Prețurile la energie și gaze pentru populație ar putea fi din nou reglementate

De ce îl apără Camera de Comerț pe premier ● Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța e gata să trimită trupe în România ● Rusia declară că a început numărătoarea inversă. „E momentul adevărului” ● ​Bill Gates avertizează că vor veni pandemii mai grave decât cea actuală ● Prețurile la energie și gaze pentru populație ar putea fi din nou reglementate, din primăvară ● Factură la gaz de 7 milioane de euro primită de o pensionară din Vaslui ● Turcia îşi schimbă numele. Ce alegere a făcut preşedintele Erdogan ● E.ON Energie, despre factura de 270.000 de lei a liceului din Bârlad: Instituţia nu a depus o cerere în acest sens ● Doi universitari vorbesc despre plagiatul premierului Ciucă. „Lumea se aşteaptă ca, dacă eşti ineficient, măcar să nu fii ticălos“ ● Cât de mare este pericolul creșterii taxelor sau impozitelor ● S-a decis: Bugetarii vor beneficia de o minivacanță de cinci zile între 30 noiembrie și 4 decembrie ● Sonia Butuc-Cerchez - cât de greu e să crești o campioană în tenisul din România ● 1984: repovestiri, utilizări și abuzuri ● Cum se poate migra de la Robor la IRCC.





De ce îl apără Camera de Comerț pe premier. Miza pentru Camera de Comert a României o reprezintă cele 46 de hectare de la Romexpo, susține Sorin Ioniță – Expert Forum. El consideră că aceasta este explicație pentru apariția comunicatului în care președintele Camerei se declară solidar cu premierul Ciucă, acuzat de plagiat.

Camera de Comerț și Industrie susține că România are nevoie de „stabilitate politică și guvernanță și nu trebuie să îl judece pe premierul Ciucă”. Poziția intempestivă a Camerei de Comerț vine în contextul în care jurnalista Emilia Șercan a scris în pressone că Nicolae Ciucă ar fi plagiat în teza sa de doctorat. Premierul a negat acuzațiile și a cerut analizarea lucrării.

„Ne-am săturat de atacuri și scandaluri sterile, de instabilitate și destabilizatori. Cu ce și cui ajută un nou scandal (de plagiat) acum când presiunile zilei de azi ne fac să nu știm ce va fi mâine – vrem cu toții ca Statul să facă și să dreagă, însă, în continuu, îi tragem frâna de mână”, este poziția Camerei de Comerț și Industrie, într-un comunicat intitulat sugestiv „Je suis Ciucă”, El consideră că aceasta este explicație pentru apariția comunicatului în care președintele Camerei se declară solidar cu premierul Ciucă, acuzat de plagiat.Camera de Comerț și Industrie susține că România are nevoie de „stabilitate politică și guvernanță și nu trebuie să îl judece pe premierul Ciucă”. Poziția intempestivă a Camerei de Comerț vine în contextul în care jurnalista Emilia Șercan a scris în pressone că Nicolae Ciucă ar fi plagiat în teza sa de doctorat. Premierul a negat acuzațiile și a cerut analizarea lucrării.„Ne-am săturat de atacuri și scandaluri sterile, de instabilitate și destabilizatori. Cu ce și cui ajută un nou scandal (de plagiat) acum când presiunile zilei de azi ne fac să nu știm ce va fi mâine – vrem cu toții ca Statul să facă și să dreagă, însă, în continuu, îi tragem frâna de mână”, este poziția Camerei de Comerț și Industrie, într-un comunicat intitulat sugestiv „Je suis Ciucă”, scrie Europa Liberă.





Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța e gata să trimită trupe în România în cadrul misiunilor NATO . ”Am trimis trupe pentru a asigura securitatea partenerilor noștri europeni în cadrul misiunilor NATO, la prietenii noștri din zona baltică și vom continua să o facem. Am arătat disponibilitatea noastră de a merge mai departe, în cadrul NATO, de a ne angaja în noi misiuni și de a ne asuma responsabilitatea în misiuni de tip ”prezenţă înaintată consolidată”, mai ales în România. Solidaritate cu prietenii noștri europeni în cadrul NATO”, a spus președintele francez.

Anunțul președintelui francez, făcut într-un discurs-fluviu în fața militarilor din Haguenau (Alsacia), vine într-un moment de maximă tensiune în estul Europei, unde Rusia a masat peste 100.000 de soldați la granița cu Ucraina. Kremlinul a cerut în mod formal statelor membre NATO să își retragă trupele din țările membre aflate în est, țări printre care se numără și România,



Rusia declară că a început numărătoarea inversă. „E momentul adevărului”. Konstantin Gavrilov, șeful delegației ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militară și controlul armelor, a declarat, la reuniunea Forumului OSCE pentru Cooperare în Securitate, că Rusia a început numărătoarea inversă.

„Vine un moment al adevărului când Occidentul fie acceptă propunerile noastre, fie se vor găsi alte modalități de a proteja securitatea Rusiei”, a spus Gavrilov.

„Sunt convins că, dacă ar fi bunăvoință și dorință de compromis în orice situație, ar fi posibil să găsim o cale de ieșire către soluții reciproc acceptabile. Nu mai avem timp. Începe numărătoarea inversă". ”Am trimis trupe pentru a asigura securitatea partenerilor noștri europeni în cadrul misiunilor NATO, la prietenii noștri din zona baltică și vom continua să o facem. Am arătat disponibilitatea noastră de a merge mai departe, în cadrul NATO, de a ne angaja în noi misiuni și de a ne asuma responsabilitatea în misiuni de tip ”prezenţă înaintată consolidată”, mai ales în România. Solidaritate cu prietenii noștri europeni în cadrul NATO”, a spus președintele francez.Anunțul președintelui francez, făcut într-un discurs-fluviu în fața militarilor din Haguenau (Alsacia), vine într-un moment de maximă tensiune în estul Europei, unde Rusia a masat peste 100.000 de soldați la granița cu Ucraina. Kremlinul a cerut în mod formal statelor membre NATO să își retragă trupele din țările membre aflate în est, țări printre care se numără și România, scrie G4 Media. Konstantin Gavrilov, șeful delegației ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militară și controlul armelor, a declarat, la reuniunea Forumului OSCE pentru Cooperare în Securitate, că Rusia a început numărătoarea inversă.„Vine un moment al adevărului când Occidentul fie acceptă propunerile noastre, fie se vor găsi alte modalități de a proteja securitatea Rusiei”, a spus Gavrilov.„Sunt convins că, dacă ar fi bunăvoință și dorință de compromis în orice situație, ar fi posibil să găsim o cale de ieșire către soluții reciproc acceptabile. Nu mai avem timp. Începe numărătoarea inversă" , scrie Newsweek





​Bill Gates avertizează că vor veni pandemii mai grave decât cea actuală. Miliardarul a transmis că în timp ce variantele Delta și Omicron ale coronavirusului au fost cele mai transmisibile de până acum, lumea se va confrunta în viitor cu o pandemie mult mai gravă, ce va provoca o rată mai mare de decese în întreaga lume, scrie Financial Times.





Prețurile la energie și gaze pentru populație ar putea fi din nou reglementate, din primăvară. Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, miercuri, despre anunţul lui Miarcel Ciolacu privind o posibilă revenire la piaţa reglementată, la gaze şi energie electrică, că ”liberalii au propus în şedinţa coaliţiei reglementarea pentru partea casnică”. ”Noi am propus în şedinţa coaliţiei reglementarea pentru partea casnică. Lăsaţi-ne să vedem scenariile şi preţurile cum evoluează”, a spus ministrul.

Virgil Popescu a arătat că se poate reveni la piaţa reglementată, pentru o perioadă scută de timp şi având şi directiva 944 transpusă, care spune că se pot face intervenţii pe preţuri, pe o perioadă limitată.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că în opinia sa, preţul din energie, de la 1 aprilie, va trebui reglementat, pe o perioadă de şase luni.

”Rămân la părerea personală că preţul de la 1 aprilie va trebui reglementat. Pe o perioadă de şase luni, legea ne lasă să facem aces lucru”, a spus preşedintele PSD, arătând că trebuie depăşite aceste două luni şi apoi celelalte şase,.



Factură la gaz de 7 milioane de euro primită de o pensionară din Vaslui. O pensionară din județul Vaslui a crezut că nu vede bine atunci când a primit factura la gaze în luna decembrie. Femeia a constatat că avea de plătit nu mai puțin de 33,5 milioane de lei, adică aproximativ 6.7 milioane de euro. Vasluianca de 70 de ani nici măcar nu folosește tot timpul centrala pentru a se încălzi, ci apelează și la o sobă pe lemne. Cum a reacționat femeia când a văzut suma exorbitantă și ce i-au spus cei de la Gaz Est.

Femeia de 70 de ani din Vaslui a primit în luna decembrie o factură la gaze cu un consum de 146.525,153 MW, în valoare de 6.7 milioane de euro. Singurele surse consumatoare de gaz din casa femeii sunt un aragaz și centrala, pe care o folosește doar pentru încălzirea apei. Pentru căldura în locuință, femeia a mărturisit că folosește o sobă cu lemne. După ce a primit factura enormă, femeia s-a prezentat imediat la un sediu Gaz Est, pentru a se lămuri,.



Turcia îşi schimbă numele. Ce alegere a făcut preşedintele Erdogan . Preşedintele turc Erdogan a anunţat oficial că doreşte să schimbe numele ţării cu unul care „exprimă în cel mai bun mod cultura, civilizaţia şi valorile naţiunii turce”.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat o declaraţie în care a anunţat că intenţionează să schimbe numele Turciei în Turkiye. „Cuvântul ‹Turkiye› reprezintă şi exprimă în cel mai bun mod cultura, civilizaţia şi valorile naţiunii turce”, se arată în declaraţie.

„Turkiye” reprezintă, de fapt, numele ţării tradus în limba turcă, Erdogan dorind acum să transfere această denumire pentru recunoaşterea internaţională: „În contextul întăririi mărcii ‹Turkiye›, în toate tipurile de activităţi şi corespondenţă, în special în relaţiile oficiale cu alte ţări şi instituţii şi organizaţii internaţionale, termenul ‹ Turkiye › va fi folosit în locul termenilor precum ‹Turcia›, ‹Turkei›, ‹Turquie› şi aşa mai departe”, . Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, miercuri, despre anunţul lui Miarcel Ciolacu privind o posibilă revenire la piaţa reglementată, la gaze şi energie electrică, că ”liberalii au propus în şedinţa coaliţiei reglementarea pentru partea casnică”. ”Noi am propus în şedinţa coaliţiei reglementarea pentru partea casnică. Lăsaţi-ne să vedem scenariile şi preţurile cum evoluează”, a spus ministrul.Virgil Popescu a arătat că se poate reveni la piaţa reglementată, pentru o perioadă scută de timp şi având şi directiva 944 transpusă, care spune că se pot face intervenţii pe preţuri, pe o perioadă limitată.Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că în opinia sa, preţul din energie, de la 1 aprilie, va trebui reglementat, pe o perioadă de şase luni.”Rămân la părerea personală că preţul de la 1 aprilie va trebui reglementat. Pe o perioadă de şase luni, legea ne lasă să facem aces lucru”, a spus preşedintele PSD, arătând că trebuie depăşite aceste două luni şi apoi celelalte şase, scrie Economica.net O pensionară din județul Vaslui a crezut că nu vede bine atunci când a primit factura la gaze în luna decembrie. Femeia a constatat că avea de plătit nu mai puțin de 33,5 milioane de lei, adică aproximativ 6.7 milioane de euro. Vasluianca de 70 de ani nici măcar nu folosește tot timpul centrala pentru a se încălzi, ci apelează și la o sobă pe lemne. Cum a reacționat femeia când a văzut suma exorbitantă și ce i-au spus cei de la Gaz Est.Femeia de 70 de ani din Vaslui a primit în luna decembrie o factură la gaze cu un consum de 146.525,153 MW, în valoare de 6.7 milioane de euro. Singurele surse consumatoare de gaz din casa femeii sunt un aragaz și centrala, pe care o folosește doar pentru încălzirea apei. Pentru căldura în locuință, femeia a mărturisit că folosește o sobă cu lemne. După ce a primit factura enormă, femeia s-a prezentat imediat la un sediu Gaz Est, pentru a se lămuri, scrie ziarul de Iasi Preşedintele turc Erdogan a anunţat oficial că doreşte să schimbe numele ţării cu unul care „exprimă în cel mai bun mod cultura, civilizaţia şi valorile naţiunii turce”.Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat o declaraţie în care a anunţat că intenţionează să schimbe numele Turciei în Turkiye. „Cuvântul ‹Turkiye› reprezintă şi exprimă în cel mai bun mod cultura, civilizaţia şi valorile naţiunii turce”, se arată în declaraţie.„Turkiye” reprezintă, de fapt, numele ţării tradus în limba turcă, Erdogan dorind acum să transfere această denumire pentru recunoaşterea internaţională: „În contextul întăririi mărcii ‹Turkiye›, în toate tipurile de activităţi şi corespondenţă, în special în relaţiile oficiale cu alte ţări şi instituţii şi organizaţii internaţionale, termenul ‹ Turkiye › va fi folosit în locul termenilor precum ‹Turcia›, ‹Turkei›, ‹Turquie› şi aşa mai departe”, scrie Mediafax





Mihaela Miroiu este iniţiatoarea studiilor feministe şi a studiilor de gen din România, a primului masterat de studii de gen şi a şcolii doctorale de ştiinţe politice. Din această poziţie, Mihaela Miroiu vorbeşte, într-un interviu acordat Libertatea, despre responsabilitatea conducătorilor de doctorat în cazul plagiatelor şi despre lipsa de rigoare a cercetării academice din România. Mihaela Miroiu crede că plagiatul este intolerabil mai ales în cazul unui politician. „Lumea se aşteaptă ca, dacă eşti ineficient, măcar să nu fii ticălos“, spune profesoara universitară. Mihaela Miroiu mai sugerează că liberalii ar trebui să-i retragă sprijinul politic premierului Nicolae Ciucă sau ca acesta ar trebui să-şi prezinte demisia de onoare, scrie Libertatea.





Din criză, direct la plajă: președintele ANRE a plecat în Republica Dominicană, în plin scandal al facturilor la energie. În plin scandal al facturilor la energie, Dumitru Chiriță (foto), președintele reglementatorului – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE – a plecat în concediu, potrivit unor surse din interiorul instituției. Versiunea oficială care pe care o cunosc funcționarii ANRE este că președintele se află în concediu din motive medicale. Surse convergente au declarat, însă, pentru cursdeguvernare.ro că Dumitru Chiriță a plecat în vacanță în Republica Dominicană. El lipsește din instituție de vinerea trecută, iar luni a fost văzut în zona Punta Cana a insulei. Președintele ANRE n-a putut fi contactat pentru a lămuri diferența dintre varianta oficială care se știe în instituție și locul în care se află de fapt, scrie Curs de Guvernare În plin scandal al facturilor la energie, Dumitru Chiriță (foto), președintele reglementatorului – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE – a plecat în concediu, potrivit unor surse din interiorul instituției. Versiunea oficială care pe care o cunosc funcționarii ANRE este că președintele se află în concediu din motive medicale. Surse convergente au declarat, însă, pentru cursdeguvernare.ro că Dumitru Chiriță a plecat în vacanță în Republica Dominicană. El lipsește din instituție de vinerea trecută, iar luni a fost văzut în zona Punta Cana a insulei. Președintele ANRE n-a putut fi contactat pentru a lămuri diferența dintre varianta oficială care se știe în instituție și locul în care se află de fapt

În 1992, paleoconservatorul Pat Buchanan, membru al partidului republican din SUA, a ținut un discurs. Contextul nu impresiona la prima vedere. Buchanan ar fi trebuit pur și simplu să își exprime sprijinul pentru candidatura lui George Bush Sr. la președinție. Războiul rece (expresie introdusă de Orwell, apropo) tocmai ce se încheiase. „Sfârșitul istoriei” doar ce începuse. Într-un univers paralel poate mai dezirabil, sau cel puțin unul cu mai puține certuri pe internet, discursul ar fi putut fi un simplu: „You’ve never had it so good”. Omenirea nu a avut nici pe departe atât noroc, așa că alocuțiunea cu pricina a introdus în conștiința publică americană, și apoi internațională, noțiunea de „război cultural”. Buchanan nu a inventat conceptul, dar, punând semnul egal între războiul cultural și proaspăt luptatul război rece, i-a dat o anumită gravitate, scrie Mincraftstories.ro





Cum se poate migra de la Robor la IRCC. Modalitatea diferita de calcul si decalajul de raportare dintre cei doi indici luati ca reper la creditele cu dobanzi variabile in lei starneste interesul unor debitori cu credite mai vechi pentru ajustarea algoritmului din contractele de imprumut.In timp ce valoarea indicelui Robor la 6 luni era in data de 18 ianuarie de 3,2%, indicele IRCC stabilit pentru primul trimestru al acestui an era de 1,17%. O diferenta deloc de neglijat pentru cei care au imprumuturi mai vechi de luna mai 2019, mai ales daca au credite de valori mai mari cu dobanzi variabile. Cum in contextul cresterii inflatiei si a scaderii puterii de cumparare orice banut conteaza, o parte dintre acesti debitori care au algoritmul de calcul al dobanzii legat de Robor isi fac socoteala ca ar fi mai avantajos sa inlocuiasca acesta referinta cu IRCC, mai ales ca cresterea dobanzilor se anunta a fi un fenomen mai de durata, scrie Conso.ro.

Modalitatea diferita de calcul si decalajul de raportare dintre cei doi indici luati ca reper la creditele cu dobanzi variabile in lei starneste interesul unor debitori cu credite mai vechi pentru ajustarea algoritmului din contractele de imprumut.In timp ce valoarea indicelui Robor la 6 luni era in data de 18 ianuarie de 3,2%, indicele IRCC stabilit pentru primul trimestru al acestui an era de 1,17%. O diferenta deloc de neglijat pentru cei care au imprumuturi mai vechi de luna mai 2019, mai ales daca au credite de valori mai mari cu dobanzi variabile. Cum in contextul cresterii inflatiei si a scaderii puterii de cumparare orice banut conteaza, o parte dintre acesti debitori care au algoritmul de calcul al dobanzii legat de Robor isi fac socoteala ca ar fi mai avantajos sa inlocuiasca acesta referinta cu IRCC, mai ales ca cresterea dobanzilor se anunta a fi un fenomen mai de durata,

Fundația Bill & Melinda Gates și Wellcome Trust din Marea Britanie oferă 300 de milioane de dolari Coaliției pentru Inovații în Pregătirea Epidemiilor (CEPI), care a contribuit la formarea programului Covax de furnizare de vaccinuri în țările cu venituri mici și medii. Organizația încearcă să strângă 3,5 miliarde de dolari, întrucât își propune să reducă timpul necesar dezvoltării unui nou vaccin la doar 100 de zile.Bill Gates este de părere că prioritățile lumii sunt, de multe, „ciudate” și a observat că revine în sarcina filantropilor și a guvernelor bogate să se ocupe de inechitățile cauzate de accesul la vaccin, scrie wall-street.ro E.ON Energie România a transmis, miercuri, că Liceul „Mihai Eminescu” din Bârlad, care a primit o factură de 270.000 de lei pentru luna decembrie, nu a beneficiat de plafonarea preţului pentru că nu a depus o cerere în acest sens. „Consumurile de gaze naturale, din luna decembrie 2021, realizate de Liceul „Mihai Eminescu” din Bârlad sunt corect facturate, în baza indexului citit şi comunicat de operatorul sistemului de distributie, cantităţile consumate fiind similare cu aceeaşi perioadă a anilor anteriori. Liceul „Mihai Eminescu” este una dintre cele mai mari unităţi şcolare din mun. Bârlad având circa 1.300 de elevi care beneficiază de aproximativ 50 de săli de clasă şi de toată infrastructura şcolară aferentă”, a transmis, miercuri seară, E.ON Energie România,transmite News.ro. Potrivit sursei citate, preţul din contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat între E.ON Energie România şi Liceul „Mihai Eminescu” este asemănător cu tarifele facturate altor unităţi de învăţământ, ţinând cont de creşterile substanţiale ale preţurilor de achiziţie a gazelor naturale naturale atât din România, cât şi de la nivel internaţional, scrie Adevărul. Mihaela Miroiu, profesoară universitară la SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) şi iniţiatoarea studiilor feministe în România, explică, într-un interviu pentru Libertatea, de ce acuzaţia de plagiat la adresa premierului Nicolae Ciucă are un ecou redus în opinia publică şi de ce ar trebui să ne aşteptăm la onestitate intelectuală din partea conducătorilor noştri. Un alt universitar, Cristian Preda, acuză și el faptul că furtul intelectual a devenit un model de ascensiune în societate.Miniștrii fostului guvern liberal dădeau foarte des asigurări că nu vor decide creșteri de taxe sau impozite. Și au reușit să respecte ceea ce au spus, în anul 2020, fiscalitatea nu a crescut. Actualul guvern, prin ministrul finanțelor, nu exclude o creștere a impozitelor. Recent, Adrian Câciu a declarat la Profit News că „impozitul progresiv este o opțiune pentru această guvernare”. Nu este pentru prima oară când ramura PSD a Executivului pledează pentru introducerea impozitului progresiv.Argumentul în favoarea impozitării progresive adus, de data aceasta, de ministrul finanțelor a fost că regimurile fiscale din statele care formează zona euro se bazează pe impozitul progresiv.Deocamdată, sunt aruncate doar petardele. Inițierea unei schimbări concrete de fiscalitate nu are loc, dar situația precară a veniturilor bugetare nu face imposibilă o schimbare a legislației fiscale, scrie RFI. .În fiecare an, Guvernul trebuie să stabilească, până pe 15 ianuarie, zilele libere suplimentare de care beneficiază bugetarii în cursul acelui an. Acum, printr-un proiect de hotărâre adoptat azi de Executiv, autoritățile stabilesc o așa-numită “punte” între Ziua Națională și weekend-ul ce o urmează, respectiv ca bugetarii să aibă liber în 2 decembrie, bucurându-se astfel de o minivacanță de cinci zile. La modul concret, proiectul de HG de la Guvern prevede că “pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 2 decembrie 2022 se stabilește ca zi liberă”.Astfel, ținând cont de faptul că Sfântul Andrei și Ziua Națională a României (30 noiembrie și 1 decembrie), ce sunt, potrivit Codului muncii, zile nelucrătoare, pică anul acesta în zile de miercuri și joi, prin stabilirea unei "punți" între această perioadă și weekend-ul ce o urmează, bugetarii se vor bucura, de fapt, de o minivacanță de cinci zile, scrie avocatnet.ro Anul 2022 i-a găsit pe angajații români cu un nivel de satisfacție scăzut cu privire la jobul actual, 3 din 10 declarându-se mai degrabă nemulțumiți, conform unui studiu recent realizat de platforma de recrutare BestJobs. Încercând şi o privire dincolo de cifre, aş puncta şi altfel: poate că angajaţii s-au săturat de missmatch-ul conform căruia, când e criză globală, patronul împarte costul cu tine iar când e boom *uită* să îţi mai dea şi ţie câteva fărâmituri din profitul la care ai contribuit din greu. Şi o spune o persoană care de cele mai multe ori ia partea angajatorului în conflictele cu angajaţii! revenind la studiu, principalele nemulțumiri ale angajaților au legătură cu salariul (46%), cu mediul de lucru considerat stresant (25%) și cu dezechilibrul între timpul alocat jobului și cel dedicat familiei și hobby-urilor (11%), scrie FinEco24News. Sonia are 12 ani. La 10 ani era vicecampioană națională la tenis. În cei șapte ani de când joacă tenis, a strâns în vitrina de acasă peste 40 de cupe și medalii în turnee naționale și internaționale. Anul trecut câștiga trei finale din patru (la simplu și dublu) la turneele internaționale din Ptolemaida și Patras, ocupa locul 2 în Campionatul Național pe Echipe Intercluburi la dublu și locul 3 la campionatul național pe echipe la categoria de vârstă de 14 ani.Astăzi, destule dintre adversarele ei au 14 ani, dar ea continuă să fie tot acolo, la vârful acestui sport, deși e mai mică cu cel puțin un an decât ele.Este doar unul dintre copiii talentați din tenisul românesc – atât fete, cât și băieți care se zbat să răzbească spre lumea mare a tenisului. Probabil că peste doar câțiva ani va ajunge și ea, la fel ca o mână de fete din România, pe prima pagină a ziarelor. Dar drumul până la faimă este extrem de greu, scrie PressOne Orwell se răsucește în mormânt. Se va rescrie istoria celei mai cunoscute cărți despre rescrierea istoriei. Dar oare chiar așa este și oare chiar e prima dată când se întâmplă așa ceva?Anunțul că administratorii operei lui George Orwell au aprobat o repovestire a romanului 1984 din perspectivă feministă a provocat reacții de îngrijorare în mediul online. Se spune că se va rescrie o carte al cărei subiect este pericolul rescrierii cărților. Orwell se răsucește în mormânt. Totuși, nu este prima dată când scriitori sau scriitoare își plasează operele în universul din 1984 sau trag intenționat paralele cu acesta. Tocmai statutul de carte-memă predispune 1984 la a fi folosită pentru promovarea unei plaje largi de agende ideologice și la neînțelegerea contextului în care a fost scrisă.