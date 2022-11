FINANTE - BANCI Miercuri, 30 Noiembrie 2022, 09:44

Prin Ordonanța trenuleț 2022 se introduce posibilitatea ca pe lângă salariul minim care beneficiază de 200 lei netaxați, această facilitate să poată fi aplicată și pentru salariile de până la 4.000 de lei.

Cornel Grama - consultant fiscal Foto: Hotnews

Totuși, este o problemă de interpretare, așa cum a observat și consultantul fiscal Cornel Grama.

Practic, conform documentului Ministerului Finanțelor, trebuiesc îndeplinite două condiții:

1. Nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

2. Venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv.

Adică, spune Cornel Grama, prima condiție este să aibă fix salariu minim (3.000 lei) în Revisal fără sporuri și premii etc.

A doua, în luna respectivă să aibă sub 4.000 lei inclusiv cu tot cu sporuri și premii.

Dacă un salariat are, să zicem, 3000 lei în Revisal și 500 lei premiu se încadrează bine.

Alt salariat are 3.500 lei, dar în Revisal. Deci are sub 4.000 lei, acesta din urmă nu are facilități. Nu îndeplinește condiția 1.

Cu alte cuvinte, spune Cornel Grama, dacă îl prinde pe om Anul Nou cu 3.100 lei nu va avea facilități. Ca să aiba facilități trebuie are nevoie de 3.000 lei .

“Patronul îl va suna de Revelion și îi va zice: "Bă daca vrei să ai salariu net mai mare de la anul trebuie să-ti tai din salariu", explică consultantul fiscal.

Pur și simplu, au scris prost prevederile. Probabil vor fi corectate de cei din Ministerul Finanțelor.