Cozi uriașe în mall-uri. Lumea a ieșit la cumpărături: cadouri pentru cei dragi și nu numai (uneori din politețe). Există cadoul perfect? Dacă ne uităm în literatura economică, deducem că răspunsul este: Da, banii! Asta dacă ne referim la adulți.

Cadoul perfect este cel pe care ți-l dorești. Asta dacă îți place să primești sau dacă îți dorești ceva. Mulți dintre noi se mulțumesc cu donații către diferite asociații care chiar au nevoie de bani pentru ajutorarea oamenilor sau animalelor.

Banii reprezintă cadoul perfect pentru adulți, conform literaturii economice, dacă nu cunoști exact ce-și doresc apropiații. Dacă știi, echivalentul este acela cu a le da bani. O altă soluție o reprezintă voucherele.

*Una dintre cele mai interesante și amuzante cărți pe temă este „Scroogenomics: Why You Shouldn't Buy Presents for the Holidays” de Joel Waldfogel.

O bluză, încălțăminte, bijuterii, parfum ajută, e adevărat că gestul contează, dar dacă nu sunt dorite, cel mai probabil vor ajunge la gunoi într-un anumit timp. Până la urmă este o problemă și de protecție a mediului.

Se ajunge frecvent în situația în care cei care primesc cadourile, de fapt nu și le doresc. Așa cum spuneam și anul trecut: poate nu-i place bluza cumpărată, ori nu e produsul pe care și-l doreau de fapt, fiind dintr-o altă gamă.

Joel Waldfogel explică economic fenomenul prețului. Dacă mergi într-un magazin și vezi o bluză care-ți place, la X lei, o cumperi pentru că tu crezi că valorează acea sumă. Dacă un apropiat se duce la același magazin dar ia aceeași bluză, dar altă culoare, și ți-o oferă, deși are același preț, pentru tine nu valorează atât, pentru că nu ți-o doreai pe acea culoare.

El a explicat mult mai detaliat, dar ajunge la concluzia că tranzacția practic a distrus valoarea produsului.

Problema este mai ales dacă ai cumpărat acele cadouri cu un card de credit. Te-ai îndatorat pentru ceva ce este aruncat, adică fără valoare, chiar dacă tu ai dat bani.

Dacă nu-ți permiți să le dai bani, mai bine te gandești la un cadou experiență, așa cum a detaliat HotNews.ro într-un alt material: Idei de cadouri mai bune decât cele fizice

Psihologii spun că oamenii își doresc cadouri utile și care să le satisfacă nevoile. De exemplu, poate nu-și dorește cineva o presă fanceză sau un aparat de cafea. Pe moment, după ce deschide cadoul, poate forța un zâmbet, dar va fi încântată de faptul că în fiecare dimineață o va folosi. Atunci îți va da seama că a fost un cadou bun.

Un Crăciun mai... verde, mai prietenos cu mediul

Multe se aruncă după Crăciun, de la cutii și ambalaje ale codurilor, până la brazi. Poate ar trebui să ne gândim la mediu, dacă totuși vrem să cumpărăm cadouri.

Un material din presa britanică recomanda ca de Crăciun, din cauza costului vieții mai ridicat (inflația), ar trebui să faci cadou un lucru pe care l-ai primit în trecut dar nu l-ai aruncat, să mergi în pădure pentru decorațiuni naturale, să-ți faci propria coroană, să elaborezi un plan alimentar pentru a evita risipa alimentară și să găsești hârtie alternativă pentru ambalaj, deoarece multă din cea care se află în comerț conține și plastic, ceea ce face dificilă reciclarea.

Este recomandat să te gândești la calitate, nu la cantitate. Poate o idee ar fi Secret Santa, pentru a încuraja pe toată lumea să cumpere mai puțin. Trebuie să vă gândiți din ce sunt făcute cadourile și unde, adică să vâ gândiți la etică, în sensul că produsele trebuie să fie sutenabile și prietenoase cu mediul, adică jucării di materiale reciclate, lemn și așa mai departe.

Renunță la brandurile mari în favoarea celor alternative, mai ecologice.

Un alt sfat este să oferi cadouri de casă, experiențe sau timpul tău în locul „lucrurilor”.

Dacă deții un pom de Crăciun artificial, ar trebui să te bucuri de el în fiecare an.

Magazinele știu să ne păcălească pentru a arunca banii

Magazinele știu să ne păcălească, când vine vorba de cumpărături, din momentul în care le pășim pragul. Totul e marketing.

În primul rând, semnele roșii de vânzare atrag atenția, lucru remarcat de experți în neuroștiințe, precum Christian Elger.

Într-un interviu pentru Deutsche Welle a menționat că a făcut un experiment cu semnele roșii care promovau, de fapt, prețuri normale într-un magazin.

La finalul zilei, acele produse au fost cele mai vândute, deși nu exista o reducere. Magazinele de asemenea folosesc muzică pentru a crea o atmosferă plăcută, în cazul de față ceva cu tentă de crăciun: clopoței, veselie. Când te simți confortabil nu te gândești la durerea de a cheltui bani.

Alte tehnici țin de:

Ideea de raritate. Experții în marketing au creat un sentiment de urgență pentru a ne obliga să cumpărăm. „Articol la vânzare pentru o perioadă scurtă de timp”. „Pachetul va dispărea în curând”. „Număr limitat de produse rămase”. Fiecare dintre aceste idei ne obligă să luăm o decizie rapidă. De obicei, ajungem să greșim.

Prețuri înșelătoare. Restaurantele pun câteva produse din meniu la prețuri exagerat de ridicate, deși știu că puțini le vor cumpăra. Prin stabilirea unui preț de vârf, celelalte par foarte ieftine. În comerțul cu amănuntul, acest lucru se realizează prin stabilirea unui preț semnificativ mai mare decât articolele similare de lângă acesta.

Carduri pentru magazine. Aceste carduri oferă o reducere procentuală la achiziția noastră. Acest lucru funcționează bine pentru emitenți: cercetările arată că veți cheltui până la două ori mai mult cu acel card în mână. În plus ei vor colecta toate datele dvs. personale și vor cunoaște obiceiurile de consum.

Nu le mai detaliem, pentru că le știți. Găsiți mult mai multe în cartea: The More of Less, de Joshua Becker.