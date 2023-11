FINANTE - BANCI Luni, 27 Noiembrie 2023, 09:02

La final de an 2023, Statul încearcă să mai atragă bani de la români pentru nevoile curente: salariile bugetarilor, pensii, unele investiții și plata datoriilor anterioare. Practic, face asta prin noi împrumuturi.

*Textul nu reprezintă o recomandare de investiții

Cum Ministerul Finanțelor a anunțat recent noile emisiuni Fidelis, care încep de luni (27 noiembrie), încercăm să ne uităm inclusiv la Tezaur și dobânzile bancare.

Pentru că la Fidelis este o sumă minimă ce trebuie investită, de 5.000 de lei (cu excepția tranșei pentru donatorii de sânge: 500 lei) aceasta va fi cea la care ne vom raporta în comparațiile pe care le facem.

La tranșele în moneda europeană e o sumă minimă de 1.000 euro.

*Luați în considerare că Statul anticipează pentru anul viitor atingerea unui curs de 5 lei pentru un euro

În primul rând, ne uităm la inflația prognozată pentru finalul anului viitor, ceea ce înseamnă că ar trebui să obții peste. BNR estimează 4,8%, cu un interval de incertitudine de 2,2%. Adică se poate duce până la 7%. Vom vedea cum va reacționa economia la noile taxe (Legea 296/2023), deoarece mare parte dintre ele, cele mai dure, intră în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

*Câștigul la titlurile de stat nu se taxează

*Pentru dobânzile bancare am folosit calculatorul Finzoom.ro

Ce oferte de risc scăzut sunt pe 1 an

Cele mai bune oferte la bănci sunt dobânzi de 6-8,05% pe un an, ceea ce s-ar traduce într-un câștig real de 270 – 362 lei (după plata impozitului pe venit și a comisioanelor).

Fidelis pe 1 an are o dobândă de 6,1%, reprezentând 305 lei, bani pe care îi vei primi în decembrie 2024.

Donatorii de sânge au o dobândă de 7,1%, ceea ce ar duce la 355 lei anul viitor. Totuși, dacă intri în această categorie, poți investi și 500 lei, ceea ce ar însemna 35,5 lei peste un an.

La Tezaur nu există o sumă minimă de investit, dar dobânda se ridică 6,15% pe un an,iar câștigul se ridică 307,5 lei.

Ce dobânzi sunt pe 3 ani

Când vine vorba despre dobânzile pe 3 ani, băncile oferă între 6,45 – 6,95% pe an, ceea se înseamnă, cumulat, 698 – 938 lei (după plata impozitului pe venit și a comisioanelor).

Fidelis vine cu o dobândă de 7,25% pe an, ceea ce se traduce într-un câștig de 1.087,5 lei (cumulat), adică 362,5 lei pe an. Tot 7,25% are și Tezaur.

1.000 de euro la bănci sau în titluri de Stat?

La 1.000 de euro băncile oferă, pentru un an, dobânzi de până la 3% (sunt și oferte mai mici, evident), însemnând un câștig real de 14,8 – 27 euro.

*Verificați cu atenția lista de comisioane, deoarece în multe cazuri se oferă o dobândă mare, dar câștigul este mult mai mic.

Oferta pe 1 an a Statului, la Fidelis, este de 4%, însemnând 40 euro după un an.

Când vine vorba despre depozitele la termen pe 5 ani, nu am găsit la bănci. Statul oferă prin Fidelis o dobândă de 5,5% pe an, câștigul fiind de 275 euro (55 euro/an).

Dacă ai copii și vrei să pui bani deoparte în numele lor, 1.200 lei pe an, poate ar fi o idee să folosiți programul Junior Centenar. La acea sumă, statul mai vine cu 600 lei plus 3%. Restul banilor pot fi depuși la bancă ori în titluri de stat, deoarece dobânzile sunt mai mari acolo. Junior Centenar este atractiv doar pentru suma de 1.200 lei.

Cei care sunt mai avansați în investiții și au un apetit mai mare pentru risc folosesc alte instrumente, precum fonduri de investiții, acțiuni, obligațiuni corporative etc. Dacă vrei să faci asta ar trebui să studiezi înainte de a face investiții.

