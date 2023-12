FINANTE - BANCI Sâmbătă, 23 Decembrie 2023, 20:54

HotNews.ro

0

Pentru Ioana Alupoaie, locuitoare din Sectorul 2 și mama unei fetițe de 9 ani, Luna Cadourilor este destul de stresantă. Facturile la utilități, chiria și abonamentele îi scot de pe card mai mult cu 380 de lei față de anul trecut. În 5 decembrie a fost Moș Nicolae, în 24 vine Moș Crăciun, iar cheltuielile cu masa de Crăciun o fac să caute înlocuitori mai ieftini pentru rețetele tradiționale pentru masa de Crăciun, spune ea.

Cadouri de Craciun Foto: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Nu mai gătesc cu aceleași ingrediente ca cele din 2022. Am trecut la ulei din cel mai ieftin, caut permanent oferte la produsele intens folosite de Sărbători: unt, făină, ouă, portocale șamd. Caut să mă orientez în așa fel încât să mă ajung cu banii, spune ea într-o discuție cu HotNews.ro

Ioana și-a făcut lista de cumpărături, a tras linie la final, a văzut cât ar costa-o, după care s-a apucat să taie de pe listă felurile de mâncare ne-necesare. „Cu cadourile mă mai descurc, că Janine nu e pretențioasă și nu i-am luat lucruri scumpe. Dar am tăiat din bugetele de cadouri pentru părinți și rude”, spune ea.

Cât despre masa de Crăciun, Ioana Alupoaie spune că acum doi ani a costat-o 700 de lei, anul trecut circa 1000 de lei iar anul ăsta ar trece de 1300. „Bani pe care nu-i am, că mai trebuie să trăiesc și după Crăciun”spune ea.

”Inflația asta pe mine cel puțin m-a nenorocit. Ne tot spune Isărescu că va fi bine, că scumpirile se vor termina, dar faceți și Dvs calculul și vedeți dacă vă mint!”, mai spune Ioana.

Așa că ne-am apucat să calculăm în baza a 8 feluri de mâncare esențiale de Crăciun.

”Nici anul ăsta n-am făcut caltaboși, mai spune Ioana Alupoaie. Pur și simplu aș fi intrat în banii de chirie dacă mai făceam și caltaboși!”. Fiica ei va lua masa de Crăciun cu tatăl, dar Ioana și-a invitat cele două surori și pe părinți la masă. Că așa e normal de Sărbători, să fim împreună, zice ea. Ioana Alupoaie e profesoară de meserie. Nu câștigă foarte mult, iar inflația lovește cel mai tare în cei cu venituri mici.

Cum am procedat: Am luat rețetele a 8 feluri de mâncare tradiționale, și am calculat prețul ingredientelor utilizate. Am făcut o medie între prețurile din Carrefour, Auchan și Mega Image, acolo unde produsele erau disponibile pe site-urile retailerilor în cauză. După care n-a mai trebuit decât să adunăm. Costurile finale nu includ prețul pentru curentul electric, apa sau gazul utilizat și nici valoarea timpului petrecut în bucătărie. De asemenea, nu includ costurile cu spălatul ulterior al vaselor (detergent, apă șamd)

Ce nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun în 2023

Rețetele noastre arată așa:

1. Sarmale (500 g carne tocată de porc mai grasă, 1 ceapă medie tocată, 50 g orez, 1 lingură de ulei, sare, piper, cimbru uscat, puțină boia dulce, două verze murate medii (ca să avem de unde alege foile frumoase). În plus, mai e nevoie de: 2 linguri de ulei, 1 ceapă tocată, crenguțe de cimbru uscat, 1 foaie de dafin (opțional), 250 g piept crud de porc (cu șoric), 250 g afumătură (costițe, kaiser, ciolan sau chiar cârnați proaspeți afumați), 500 ml suc gros de roșii (passata sau bulion gros), 500 ml moare de varză

2. Salata de boeuf : 700 g carne de vitel, 500 g carne de pui, 6 -8 castraveti murati, 1 gogosar murat in otet, 4 cartofi, 6 morcovi, 1 pastarnac, 1 telina mica, 2 linguri mazare, maioneza din 2 galbenusuri – 350-400 g, sare, piper

3. Piftie : doua picioare de porc, o bucata mai mare de carne fara grasime, piper boabe si foi de dafin, usturoi, 2 pliculete de gelatina, decor: oua, pastarnac, morcov

4. Toba. Ingrediente: 1,5 kg picioare de porc (4 buc), 1,5 kg limba de porc (cca. 8-10 buc), 500 g inima de porc, 500 g rinichi de porc, 1 kg carne de porc (de pe ciolan crud, pulpa sau spata), 1,5 kg slanina cu sorici (de pe burta porcului). Condimente: 80 g sare neiodata (speciala pentru muraturi si industria alimentara) - impartita in 2, 30 g piper negru proaspat macinat - impartit in 2, 50 g boia dulce (paprika), 120 g usturoi zdrobit - impartit in 2. Optional: putin coriandru, enibahar. In plus: stomac sau cecum de porc, mate groase, crete, vezica (basica)

5. Carnati. Ingrediente: 1 kg pulpa de porc, 1 kg poala (burta de porc, 30 g de sare, 6 g piper, 1 lingura boia dulce, 6 g cimbru, 1 capatana de usturoi, 400 ml vin alb sec, 4 m de intestine de porc

6. Friptura de porc la cuptor: 1500-2000 g pulpa de porc (o bucata), o lingura de piper boabe, o lingura chimen, sare. Optional: crengute de cimbru, 2 cepe medii albe, 2 cepe medii rosii, 5-6 catei de usturoi, 150 g untura de porc

7. Oua umplute : 1 cutie de pate de porc, 1 legatura mărar, 6 ouă, sare, piper măcinat, 1 lingura smântână, 10 g unt, 2 linguri muştar, 6 gălbenuşuri

8. Cozonac: 1 kg de faina 000, 50 g drojdie proaspata sau 14 g uscata, 350 ml (max. 400 ml) lapte caldut, 250 g zahar, 4 oua, 150 ml ulei sau 100 ml ulei si 100 g unt topit, 3 plicuri zahar vanilat sau doua lingurite extract sau miezul de la o pastaie de vanilie, coaja rasa de la 2 lamai si o portocala, 15 g sare (cantarite!)

Pe lângă asta, mai e nevoie de un vin pe care să-l serviți preferabil fiert, cu scorțișoară. Și evident, de 3-4 franzele, o apă plată și una minerală.

La fel ca Ioana Alupoaie, am eliminat caltaboșii din meniu. Nu am pus nici fructele care se servesc de obicei la finalul cinei de Crăciun.

Am mai presupus ca am cumpărat câte o sticlă de ulei, o pungă de sare, 1 kg de ceapă albă și unul de ceapă roșie, o pungă de orez, 1 kg de făină, o punguliță de boia, un borcan de muștar, o cutie de smântână, 1 kg zahăr, un litru lapte, două lămâi, o portocală și 4 căpățâni de usturoi.

Costul mediu total pentru aceste rețete plus un vin de 45 de lei sticla (de 700 ml) ne-au dus la 1300 de lei

Conform rezultatelor unui studiul făcut de Reveal Marketing Research, bugetul alocat pentru sărbătorile de Crăciun va fi mai mic pentru aproape 40% dintre români. Doar 10% spun că au bani și că vor cheltui mai mult în acest an față de 2022.

Comparativ cu sărbătorile de iarnă din 2022, peste jumătate dintre români (64%) declară că vor reduce cheltuielile pentru decorațiuni și atmosferă festivă, în timp ce 46% intenționează să aloce un buget mai mic cadourilor, iar 38% vor reduce suma cheltuită alimentelor și băuturilor cumpărate.

Suma medie pe care românii declară că o vor cheltui anul acesta pe mâncare și băuturi (546 RON), cadouri (492 RON) și decorațiuni (149 RON) este de 1188 RON, aceasta fiind în scădere cu 12% comparativ cu 2022 (1350 RON).

„Spiritul Sărbătorilor” scade de la 17% în 2022, la 6% în 2023

Conform rezultatelor studiului Reveal Marketing Research, anul acesta românii au mai multe sentimente pozitive în așteptarea sărbătorilor (73%), comparativ cu anul trecut (64%). Cele mai des menționate emoții pe care le trezesc sărbătorile sunt cele de fericire/ bucurie (26%), starea de bine (16%) și sentimentul de mulțumire (12%).

Rămânem în sfera emoțiilor pozitive, însă observăm o scădere a sentimentului de entuziasm în apropierea sărbătorilor de la 17% în 2022, la doar 6% anul acesta, faptul că anul trecut românii s-au bucurat de primul Crăciun fără restricții reprezentând principala explicație.

Pe de altă parte, gândurile negative nu îi părăsesc pe 22% dintre români nici anul acesta, indiferența (7%) și tristețea sau stresul (7%) fiind cel mai des menționate.

Majoritatea românilor își vor petrece Crăciunul acasă (56%) sau în vizită (39%)

Majoritatea românilor își vor petrece, și în acest an, sărbătorile de iarnă acasă (56%), procentul ajungând la 72% în cazul persoanelor peste 55 de ani și la 73% în cazul persoanelor cu venit mic, sub 2000 RON.

Mai mult decât atât, 39% dintre români intenționează să meargă în vizită la cei dragi (familie, prieteni) cu ocazia sărbătorilor de iarnă, într-o măsură semnificativ mai mare cei cu vârsta cuprinsă între 45-55 ani (46%). Putem observa că vizitele în afara localității de reședință sunt preferate în mai mare măsură de tinerii cu vârste între 18-24 ani (18% vs. 13% total eșantion).