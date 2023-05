GADGET Duminică, 21 Mai 2023, 11:10

Victor Cozmei • HotNews.ro

5

P60 Pro, noul telefon vârf de gamă al chinezilor de la Huawei, vine cu un preț de flagship din 2023, dar cu unele specificații din 2022, fără tehnologie 5G, fără servicii Google oficial, dar cu cele mai bune camere foto puse vreodată pe un telefon mobil. HotNews.ro a testat în detaliu noul P60 Pro, a aflat cum arată viața fără Google oficial pe un telefon cu Android la bază, a aflat cum face Huawei să ocolească anumite limitări și lipsa unor aplicații sonore din universul pe care încearcă să și-l creeze în era post-Google.

Huwei P60 Pro Foto: Hotnews

Notă de test

Am folosit telefonul Huawei P60 Pro în varianta cu 8 GB RAM și 256 GB stocare timp de nouă zile în București și aproape două zile în Munchen, în jurul evenimentului de lansare internațională a modelului, unde Huawei a dus și cazat un grup de jurnaliști din România, printre care și autorul.

Telefonul, pe toată perioada de test, a fost folosit - cu mare dificultate, recunosc - drept UNIC TELEFON PERSONAL în rețeaua 4G+ din București și din țară.

Modelul testat a venit cu EMUI 13.1.0 și, spre finalul perioadei de test, a primit o actualizare mică de sistem (circa 9MB) pentru a rezolva unele probleme de stabilitate cu cititorul de amprente (probleme pe care eu, personal, nu le-am întâlnit).

Telefonul a fost folosit ca un telefon normal, fără să-l menajez din punct de vedere al bateriei și fără a activa modul de economisire a bateriei. A fost însă setat pe funcția „Dark Mode”, care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu, dar a fost păstrat pe rata adaptivă de refresh de maxim 120Hz, iar ecranul „Always ON” chiar a fost păstrat activ în permanență.

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test de către Huawei România, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Acesta nu este un articol plătit sau susținut de companie, ci este o recenzie a unui produs, un demers pur jurnalistic. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

DISCLAIMER - Nota personală a autorului:

Înainte de toate trebuie să lămuresc câteva aspecte: sunt un utilizator aproape exclusiv de Android de circa 12 ani și public recenzii ale telefoanelor Android pe HotNews.ro încă din 2013. În tot acest timp am adoptat și integrat sistemele și serviciile Google până la punctul în care le consider esențiale în utilizarea de zi cu zi, inclusiv în plan profesional.

Prin urmare, un telefon pe care lipsesc unele din aceste servicii sau pe care trebuie să fac artificii și compromisuri de securitate pentru a recupera o parte din funcționalitatea lor, o funcționalitate pe care pe alte telefoane o obțin din start, nu are cum să nu îmi influențeze opiniile, nu are cum să nu îmi afecteze experiența în utilizare. Iar o recenzie de produs, dincolo de unele fapte și informații factuale enumerate, este prin definiție un gen subiectiv, o apreciere personală realizată prin lupa utilizatorului - în cazul acesta eu.

Spun toate acestea pentru că un utilizator care nu depinde sau pe care nu îl interesează serviciile și aplicațiile Google - sau care chiar poate „fugi” activ de ele - și este dispus să le înlocuiască prin alternativele oferite de Huawei ar putea avea o experiență ceva mai atrăgătoare în această privință.

Ce mi-a plăcut la HUAWEI P60 Pro - Plusurile:

+ Camerele foto sunt absolut senzaționale. Nu degeaba au luat cel mai mare punctaj în topul DxOMark pentru telefoane. Camera principală e superbă și vine cu o apertură variabilă, camerele de zoom și ultrawide sunt foarte bune. Împreună produc rezultate spectaculoase pentru un telefon mobil, fie că vorbim de fotografie pe zi, pe noapte, portret, macro sau superzoom. Subliniez aici modurile portret care sunt cele mai impresionante, reușind să rivalizeze cu fotografii realizate cu aparate profesionale și obiective dedicate și scumpe.

+ Build Quality - Construcția telefonului este una cu adevărat premium, iar în varianta testată de mine, spatele cu textură și model perlat - unic de la telefon la telefon - e ceva aparte.

+ Autonomia foarte bună, la pachet cu un încărcător și o viteză de încărcare rapidă. Un telefon care la utilizare normală duce lejer două, chiar trei zile. Când îl pui în priză, se încarcă circa 50% în doar 20 de minute grație unui încărcător de 88W inclus în pachet.

+ Calitatea filmărilor video e foarte bună, excelentă chiar, deși aplicația video are același păcat că pe filmare nu-ți permite să sari la diferite praguri de zoom, ci îți pune la dispoziție un slider anevoios de folosit și imprecis.

Ce NU mi-a plăcut la HUAWEI P60 Pro - Minusurile:

- Lipsa serviciilor Google este atât un element frustrant, cât și o vulnerabilitate de securitate mare pentru utilizator. Unele servicii de bază nu există deloc ca opțiune pe Huawei (Gmail), altele sunt prezente printr-o improvizație numită Gbox (o aplicație umbrelă sub care rulează unele servicii Google precum Drive, Photos, Maps, YouTube). Iar altele, deși sunt livrate direct din magazinul oficial Huawei App Gallery, vin de fapt din surse terțe, din „depozite” de aplicații „de pe internet”. Îngrijorător este faptul că un utilizator mai grăbit sau neatent nici nu realizează că instalează unele aplicații (nume mari precum Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Waze, Netflix etc.) din afara ecosistemului Huawei și că, de fapt, ele sunt niște fișiere de aplicații, unele cu versiuni învechite, găzduite și livrate de niște terți (ex: un site din Spania deținut de o companie ce pare a fi chineză la origine). Și asta se întâmplă fără ca utilizatorul să părăsească magazinul App Gallery al Huawei, ci doar cu o atenționare de securitate pe care cu ușurință o poți rata...

- Și chiar dacă reușești să instalezi unele servicii și aplicații de PlayStore prin GBox sau accepți riscul de securitate să instalezi alte aplicații populare din surse terțe, obscure, tot nu beneficiezi de aceeași funcționalitate ca pe un telefon normal de Android. Multe aplicații nu au widgeturi, nu interacționează bine între ele, nu beneficiezi de sincronizări sau de backups, apar tot felul de inconsistențe și incompatibilități cu interfața EMUI de la Huawei.

- Dincolo de „problema Google”, nici sistemul Huawei nu funcționează tocmai ok. Este, de departe, cel mai instabil și plin de erori pe care l-am testat de ceva timp încoace. Într-o săptămână de test a trebuit să dau restart de cel puțin patru ori telefonului pentru a remedia unele probleme sau blocaje - cam de patru ori mai mult decât aș face-o în mod normal cu un alt telefon într-o astfel de perioadă de test... Apoi, peste toate, sunt multe locuri în care Huawei s-a apucat să iOs-izeze Androidul de la bază, fără să lase utilizatorului prea multe opțiuni de modificare.

- Unele specificații sunt la nivelul anului 2022, deși vin pe un vârf de gamă cu preț de 2023. Procesorul vine din topul anului trecut, dar vine fără 5G, întrucât Huawei nu are acces la modemuri pentru această tehnologie.

Alte lucruri de menționat despre HUAWEI P60 Pro:

> La instalarea inițială poți porni telefonul și-l poți folosi fără să fi obligat să te loghezi cu un cont Huawei. Puține elemente din sistem sunt legate obligatoriu de un astfel de cont, astfel încât dacă nu vrei să-ți faci unul, poți dispune de telefon fără prea mari probleme.

> Nu poți face „restore form backup” din cloudul Google (ci doar din cloudul Huawei, dacă dispui de așa ceva). Pentru transferul datelor de pe telefonul vechi, Huawei pune la dispoziție o aplicație numită „Phone Clone” - o aplicație rudimentară, cu afișări defectuoase de vizualizare în Dark Mode, care a dat eroare și crash primele două dăți când am pornit-o și care cere permisiuni să acceseze aproape tot pentru transferul de date (cameră, microfon, fișiere, agendă, locație, notificări etc.). Din ce am încercat să transfer, unele elemente au eșuat, telefonul raportând că ar fi incompatibile, printre care unele setări de sistem - parole și alte setări nu au fost transferate deloc.

> La prima deschidere telefonul vine cu două ecrane pline de aplicații și foldere de aplicații, inclusiv aplicații care nu sunt instalate, dar care îți sunt „sugerate”. De exemplu, telefonul venea cu un folder de jocuri sugerate pentru a fi descărcate. Este și cazul altor aplicații, precum Flashscore, Autodoc, Booking, Alibaba, Binance, Outlook, care nu erau descărcate, ci doar prezente ca scurtături pentru descărcare, ocupând practic spațiu pe homescreen și în folderele autocreate. Similar, sugestii cu aplicații și programe pentru descărcare primești și la prima intrare în App Gallery.

> Telefonul vine în pachet cu un încărcător de 88W (cu două mufe, una USB-A, una USB-C, dar dispuse în așa fel încât sunt lipite una de alta, ceea ce face imposibilă folosirea ambelor mufe simultan). Încărcarea rapidă înseamnă circa +72% în 30 de minute, o încărcare completă de la 10% la 100% luând cam 40 de minute cu telefonul pornit, dar lăsat neatins pe masă.

> Pachetul mai conține o husă transparentă, iar telefonul vine și cu o folie de protecție preaplicată peste ecran.

> Telefonul vine cu un cititor de amprente optic amplasat sub ecran, cu un senzor infraroșu și fără vreo mufă audio. Spațiul de stocare al telefonului poate fi extins suplimentar, însă nu prin tradiționalul card microSD, ci prin card Nano Memory, un produs proprietar Huawei, în locul celui de-al doilea SIM.

> Telefonul nu are 5G, iar vitezele pe care le-am prins pe 4G+ în centrul Bucureștiului au atins un maxim de 157 Mbs, în condițiile în care, cu un telefon 5G în aceleași condiții, de obicei poți obține între 500 și 700 Mbps.

> Despre aplicațiile Google, la ce compromisuri de securitate se pot expune unii utilizatori, despre stabilitatea sistemului EMUI al HUAWEI, precum și alte considerații despre cum s-a comportat telefonul în perioada de test, las mai jos detaliat la capitolul „Software”.

HUAWEI P60 Pro - Specificații, Hardware & Preț

Display: 6,67-inci LTPO OLED, 120 Hz adaptiv (1-120Hz), 1220 x 2700 pixeli (~444 ppi), format 20:9 / Protecție: Kunlun Glass

Procesor: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) / Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 & 3x2,75 GHz Cortex-A710 & 4x2,0 GHz Cortex-A510)

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB RAM (fără extensie din soft)

Stocare: 256 GB / 512 GB UFS (fără slot card microSD, ci cu slot card Nano Memory în locul celui de-al doilea SIM)

Baterie: 4.815 mAh

Încărcare: 88W pe fir (încărcător inclus în pachet)

Camere foto:

Principală : 48 MP, f/1,4-f/4,0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

: 48 MP, f/1,4-f/4,0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS UltraWide : 13 MP, f/2,2, 13mm (ultrawide), AF

: 13 MP, f/2,2, 13mm (ultrawide), AF Telefoto: 48 MP, f/2,1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3,5x optical zoom / 10x hybrid zoom

Cameră foto frontală: 13 MP, f/2,4, (ultrawide)

Dimensiuni: 161 x 74,5 x 8,3 mm

Greutate: 200 grame

Sistem de operare: Android cu EMUI 13.1 (Europe), fără Google Play Services

Senzori: Senzor de amprentă optic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate

Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, type C 3.1

Alte caracteristici:

- Senzor de amprente optic sub ecran

- Nu are mufă audio jack de 3,5 mm

- Are protecție la apă și praf IP68

- Port infraroșu pentru telecomandă

- Difuzoare stereo sus-jos

- Flash dual-tone

- Încărcător de 88W inclus în pachet (capabil să încarce și laptopuri cu USB-C)

- Capabilitate de încărcare wireless la 50W și de încărcare wireless inversă (telefonul poate încărca alte dispozitive)

- Cu folie de ecran preaplicată și husă de protecție în cutie

- Dual SIM (în locul cardului secund poate fi inserat un card Nano Memory pentru extinderea spațiului de stocare)

- Culori: Negru și Rococo Pearl

Preț (mai 2023): 5.799 lei (256 GB + 8GB RAM) / 6.799 lei (512 GB + 12 GB RAM - model exclusiv in HUAWEI Store)

HUAWEI P60 Pro - Design & Ergonomie

Din punct de vedere al designului și al construcției, Huawei P60 Pro stă foarte bine. Materiale premium, un ecran și un spate ușor curbat spre muchii, un modul de cameră conturat metalic și cu o formă care iese în evidență - toate fac ca telefonul să arate și să se simtă ca un model de vârf.

Iar peste toate avem acel spate cu model perlat, cu o textură fină cât să nu fie alunecos, dar să acopere perfect orice urmă sau amprentă. Modelul perlat - „Rococo Pearl” - de pe spate este unic și irepetabil de la telefon la telefon și reușește să aducă o notă specială. O dată ce-l vezi - cu spatele tip perlă și modulul foto impozant - e greu să-l confunzi cu altceva de pe piață.

Cui nu-i convine varianta aceasta sidefie, are la dispoziție și o variantă negru-gri mai sobră, un model mat la culoare încât să ascundă la fel de bine urmele, dar care e mult mai alunecos în palmă.

La capitolul ergonomie telefonul stă destul de bine, e suficient de mare cât să asigure un consum bun de conținut media, dar îndeajuns de mic cât să poată fi folosit și cu o singură mână, la nevoie.

Butoanele amplasate pe lateral oferă un feedback bun și satisfăcător, iar boxele stereo sunt integrate în ramele de sus și de jos, pentru a nu putea fi obturate ușor în utilizare.

Cititorul de amprente - optic, sub ecran - e poziționat însă mai jos decât aș fi preferat, mult spre muchia inferioară. Altfel, e un senzor de amprente rapid și precis și nu a dat rateuri mai deloc pe durata testelor.

HUAWEI P60 Pro - DISPLAY

P60 Pro vine cu un ecran cu o diagonală de 6,67 inci, pe format înalt 20:9, cu o rezoluție 1220 x 2700 pixeli, ceea ce se traduce printr-o densitate de circa 444 pixeli per inci. Este și un ecran foarte luminos ce poate fi cu ușor „citit” chiar și direct în lumina soarelui.

Tipul de ecran folosit este unul OLED LTPO, despre care Huawei spune că oferă o rată de refresh variabilă între 1Hz și 120Hz. Cu toate acestea, folosind contorul de refresh inclus în sistem, nu am putut atinge praguri atât de joase, ecranul permutând mereu doar între pragul maxim de 120Hz și cel de 60Hz atunci când nu îl atingi, inclusiv pe ecranul blocat „Always On”.

Altfel, ecranul se mișcă foarte fluid și arată impecabil, fiind printre cele mai bune ecrane pe un telefon la acest moment. Deși e curbat pe laterale și are colțurile rotunjite, ecranul nu are zone cu umbre sau reflexii ciudate. De altfel chiar e greu să-i găsești vreun cusur, arată pur și simplu foarte bine.

Protecția ecranului vine sub forma unei sticle rezistente denumite Kunlun Glass de către Huawei, ceva diferit față de mult mai celebrul Gorilla Glass, devenit un fel de standard în industrie.

HUAWEI P60 Pro - SOFTWARE

La partea software Huawei P60 Pro e un mix de „merge și-așa” și „rău” de-a dreptul, ceva care per total pe mine nu m-a convins.

E admirabil că Huawei se încăpățânează să reziste cu atâtea piedici și pe partea hardware, și pe partea software, însă rezultatul final - acest Android schimonosit pe care l-au pus pe acest flagship nu mi se pare că poate sta laolaltă cu restul vârfurilor de gamă lansate în ultimii ani...

Zic „merge și-așa” pentru că, în ciuda faptului că Huawei a reușit pentru acest telefon doar un procesor de vârf de anul trecut, în practică nu se simte - utilizatorul obișnuit nu va simți că discută de un Snapdragon 8 Gen 1 din 2022 și nu de mai noul, mai performantul și mai eficientul 8 Gen 2 de anul acesta. La fel putem vorbi și despre 5G, în practică majoritatea utilizatorilor probabil nu vor simți lipsa acestei tehnologii.

Iar în general - subliniez, în general - sistemul se mișcă suficient de bine și rapid, fără agățări sau blocaje.

DAR, în cele nouă zile de test, am dat peste momente în care unele aplicații (ce-i drept, majoritatea Google) se blocau complet sau nu trimiteau notificări.

Unele blocaje erau atât de persistente încât le rezolvam doar printr-un restart. Despre astfel de probleme detaliez la partea foto, pentru că țineau de aplicația dedicată.

Altfel, am dat peste alte mici inconveniente: unele widgeturi se redimensionau singure sau dispăreau complet; apoi, unele butoane din meniul de control nu se activau/dezactivau la atingere.

În același timp, telefonul prezintă decent de multe opțiuni de personalizare.

Zic și de „rău” pentru că, din perspectiva mea de utilizator Android, simt că Huawei a cam „măcelărit” sistemul de la bază și l-a iOsificat peste măsură: de sus nu poți dezactiva moda Apple în care Huawei vrea să-ți dea acces la notificări (swipe în jos doar pe partea stângă a ecranului) și la panoul de comandă (swipe în jos doar pe partea dreaptă a ecranului); la un slide cu degetul în jos pe ecranul de start primești doar opțiuni de căutare și nu poți schimba acest lucru încât să poți apela, de exemplu, doar partea de notificări (care, apropo, nu mai pot fi extinse ca să vezi conținutul lor, ca pe orice telefon Android).

La fel și scurtătura pentru cameră: nici în ruptul capului nu o poți seta să se deschidă la dubla apăsare de buton power, ci doar la tasta de volum. Care, ghici ce, nu funcționează ok ca să lanseze camera dacă în același timp vorbești la telefon sau asculți muzică.

În bara de notificări de sus primești toate iconițele posibile și imposibile: Vrei alarmă? Ia o iconiță. Vrei vibrație? Ia încă o iconiță. Vrei Wifi calling? Vrei ecranul pe modul „eye comfort”? Ia iconițe să ți se umple tolba până nu mai știi ce e notificare și ce e system spam...

Apoi mai sunt și multe locuri în care Huawei a încercat măcar să suplinească lipsa de funcționalități pe care ți le dădea Google, prin Discover și Search, dar rezultatele sunt mai degrabă dezamăgitoare.

De exemplu, în ecranul cel mai din stânga, în locul celebrului Google Discover, Huawei a pus un feed în care livrează și știri, și alte chestiuni utilitare (numărul de pași, vremea, calendarul, timpii de utilizare a aplicațiilor).

Pe partea de știri, însă, e un dezastru complet: pe lângă faptul că livrează știri din multe surse dubioase și necunoscute, multe știri și titluri sunt vechi, iar în cazul meu, nici după nouă zile de folosire intensă nu s-a prins că-s român și că s-ar putea să vreau și știri din România.

Singurele elemente în limba română erau niște reclame inserate ca știri (care, apropo, apar la fiecare trei sau patru titluri din feed), reclame care duceau la site-uri dubioase, cu titluri de clickbait sinistru precum: „Apel de urgență: cutremur de 8 grade în România” sau „Obiecte care atrag moartea: Aruncă-le la gunoi”.

O altă mare problemă: în widgetul de Petal Search, în câmpul de căutare, mereu apar ca „sugestie” titluri de știri pe care Huawei crede că ai vrea să le citești; problema e că toate - dar absolut toate - sunt articole și evenimente vechi, de peste două-trei săptămâni deja. De exemplu, mi se livra insistent căutarea: „Aproape sold-out la Universitatea Craiova - FCSB!”, un meci care s-a desfășurat luna trecută...

Ce am găsit pe telefon la prima pornire - bloatware și aplicații „sugerate”

Să spunem câteva lucruri și despre ce am găsit pe telefon când l-am pornit prima dată.

Telefonul a venit setat din start fără „sertar de aplicatii”, cu toate aplicațiile puse pe ecranele de start. Din fericire, pentru cine dorește, „sertarul” poate fi activat din setări.

La prima deschidere, telefonul vine cu două ecrane pline de aplicații și foldere de aplicații, inclusiv aplicații care nu sunt instalate, dar care îți sunt „sugerate”. De exemplu, un folder de jocuri sugerate pentru a fi descărcate. La fel și alte aplicații, precum Flashscore, Autodoc, Booking, Alibaba, Binance, Outlook, care nu erau descărcate, ci erau doar puse ca scurtături să le descarci, dar care ocupau practic loc pe homescreen și în folderele autocreate.

La un moment dat, după un update de HMS (Huawei Mobile Services) m-am trezit cu unele aplicații instalate fără acordul meu: Booking, Microsoft Start și Trip.com.

Altfel, ca bloatware preinstalat pe telefon am centralizat așa: Autodoc, Snapchat, Music, Translator, Office, MeeTime și alte aplicații ale Huawei preinstalate (Books, Cloud, email, Notepad, Wallet, MyHuawei, Petal Clip etc.).

App Gallery și Petal

Ca să înlocuiască serviciile Google dispărute din peisaj, Huawei și-a dezvoltat în ultimii ani propriul brand, denumit „Petal”, iar pe telefon sunt instalate Petal Search (să înlocuiască căutarea pe Google) și Petal Maps (care să înlocuiască hărțile Google).

Curios e că pe Petal Search căutările se deschid într-o sesiune de browser în cadrul aplicației, pe când un utilizator care face căutări în interiorul browserului Huawei preinstalat efectuează by default căutări pe Google :)

În App Gallery, magazinul de aplicații pe care Huawei l-a dezvoltat fulminant în ultimii ani, când intri pentru prima dată, chiar dacă nu ai cont Huawei, nu te așteaptă un ecran de logare, ci un ecran prin care ti se recomandă din start unele aplicatii (bifate deja să le descarci: jocuri, o aplicație BCR, MyEnel, Booking sau Flashscore, dar mai important, GBox - aplicația umbrelă sub care vor rula sesiunile de servicii Google și aplicații care altfel nu ar fi avut cum să funcționeze pe telefoanele Huawei (mai multe detalii mai jos) și YouTube (care necesită GBox să functioneze).

E de lăudat Huawei că a reușit să dezvolte un astfel de magazin și a reușit să aducă în el aproape toate băncile din România cu aplicațiile lor de banking, ceva esențial pentru un utilizator în momentul de față.

Și tot de apreciat e și faptul că, într-un fel sau altul, Huawei a găsit portițe prin care să permită instalarea oficială a unor aplicații Google - despre GBox, pe larg, mai jos.

Mai puțin admirabil e faptul că, în același App Gallery, Huawei livrează, într-un mod confuz pentru utilizator, rezultate și aplicații neoficiale, din surse terțe - un mare compromis și risc de securitate pentru utilizatori. Dar și despre asta voi detalia puțin mai jos.

GBox - Cum reușești să-ți instalezi oficial unele aplicații Google pe un telefon Huawei

GBox (gboxlab.com) este o aplicație dezvolată de o companie din Singapore (Virtual Cube PTE. LTD), cu care oficial Huawei nu are nicio legătură, care practic funcționează ca un serviciu umbrelă care inițializează o sesiune virtuală de Android cu serviciile Google Mobile Services (GMS) active astfel încât să poată rula aplicațiile oficiale și native Google sau de pe Android în general.

Practic GBox simulează că ar fi un alt telefon in interiorul telefonului Huawei și care are dreptul și posibilitatea să ruleze aplicațiile Google. În cazul de față, într-una dintre sesiuni, atât Google Play Store, cât și servicii precum Instagram și Facebook, recunoșteau logările din aplicațiile GBox pe P60 Pro ca venind de pe un telefon Xiaomi Mi 10 Pro :)

Când îți instalezi GBox, aplicația îți cere practic să dezactivezi funcțiile de economisire a bateriei în cazul său pentru că, pentru a furniza serviciile Google și alte aplicații care sunt instalate sub umbrela sa fără întrerupere, aplicația trebuie să ruleze tot timpul, fără să fie închisă de sistem.

La prima folosire, GBox îți prezintă o listă de aplicații de instalat, printre care o serie de la Google (YouTube, Google Search/Discover, Maps, Photos, Drive, YouTube Music, Translate, Earth, Google One, Sheets, Docs, Google News, Slides, Classroom), dar și de la alții precum Dropbox, OneDrive, Prime Video, Disney+, Airbnb, Duolingo, HBO Max, Uber sau Discord.

Toate acestea, dacă vrei să le instalezi, vei fi redirecționat în App Gallery al Huawei, din care le vei descărca, dar ele vor funcționa numai și numai sub umbrela GBox. Și tot prin GBox poți face update la aceste aplicații.

De notat că versiunile de aplicații din GBox sunt diferit numerotate față de variantele oficiale din Play Store, așa că sunt imposibil de comparat.

Riscuri de securitate și confuzie pentru utilizator în magazinul Huawei App Gallery

Cine e atent, însă, va vedea că există practic aplicații de la Google, unele foarte importante, care lipsesc din lista din GBox: Gmail, Google Chrome, Android Auto, Calendar sunt doar câteva dintre ele.

Gmail este poate cel mai important serviciu pe care, cel puțin în momentul de față, nu îl poți instala pe Huawei P60 Pro. Nici „oficial” prin GBox, nici din surse terțe, deloc.

Mai departe, dacă utilizatorul vrea și celelalte aplicații Google, are la dispoziție doar căutarea din App Gallery. Ei, și aici apare o MARE problemă:

Cauți Google Chrome, de exemplu, iar magazinul Huawei App Gallery îți livrează direct sub nas primul rezultat (inclusiv direct buton de instalare chiar și dinainte să aștepti să se facă toată căutarea în magazin): o variantă de aplicație Google Chrome dintr-o sursă externă, dintr-un magazin extern de APK-uri (Android Package Kit), mai exact Appparks. Este primul rezultat prezentat în magazinul deținut și garantat de Huawei, dar el îți descarcă o aplicație de la un terț. Un terț despre care știi prea puțin sau chiar nimic...

Huawei însă știe, pentru că îți pune lângă rezultat un „Disclaimer” pe care, dacă dai click, afli că aplicațiile respective sunt de la terți, că rezultatele căutării tale sunt de pe internet și că „App Gallery doar afișează rezultatele, dar nu e responsabilă pentru conținutul acestora”.

Cu alte cuvinte, le descarci pe barba ta. Apoi, dacă alegi să instalezi aplicația în cauză, Huawei mai livrează o atenționare: „Ești pe cale să părăsești App Gallery. Te rugăm să ai grijă când accesezi conținut de la o parte terță pe internet”, o avertizare pe care o poți rata ușor din grabă și poate din dorința mare a utilizatorului de a descărca cât mai repede o aplicație care pare „oficială”.

Și nu e problematic doar că aceste rezultate apar la căutare pe primele locuri: ele au propria lor pagină în interiorul „App Gallery”, adică primesc încă un nivel de credit de la Huawei care le face să pară „oficiale”. Practic, utilizatorul le poate instala fără să părăsească niciun moment magazinul oficial Huawei, chiar dacă ele vin de fapt din site-uri externe. Mai mult, după instalare, pe telefon, detaliile privind aplicațiile respective arată că ele au fost „instalate din App Gallery”!

Să ridice mâna sus, de exemplu, cine a auzit despre Appparks.com? Cine sunt sau cât de sigur e serviciul, ce firmă din spate e responsabilă de siguranța datelor, din ce țară operează?

Eu nu auzisem de ei, recunosc. Am aflat acum, căutând informații, că aparțin de compania Voyage Digital Technology Sl din Spania, fondată în 2019, denumită anterior SPAIN YINSHAN INTERNATIONAL SL. Acum, potrivit informațiilor din catalogul de firme din Spania, are un administrator unic pe nume LIU XIAOJUN, aparent cetățean chinez.

La fel se întâmplă și cu alte aplicații „esențiale” în momentul de față, nu doar cele ale Google.

Am întâlnit utilizatori experimentați, colegi care testează telefoane, care susțin că în App Gallery găsești acum toate aplicațiile, de la Facebook la Spotify, de la Google Chrome la Amazon sau eMag... NU! FALS!

Cauți Facebook în App Gallery? Îți apare primul rezultat și îți este instalat din sursă terță, din Appparks.

Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, Netflix, Yahoo Mail, Google Calendar, eMag, Spotify, Shazam, Amazon Shopping, Mozilla Firefox, LinkedIn, Zoom, Microsoft Teams, Adobe Acrobat, Signal, Twitch - la fel, toate sunt livrate în magazinul de aplicații „App Gallery” al Huawei, dar din surse terțe, exterioare...

Îți vei spune, care e problema? Păi e ca și cum nu ai folosi magazinul oficial Google Play Store ca să-ți instalezi aplicațiile, ci ți le-ai lua singur de pe te miri ce site-uri dubioase de pe internet. Pe Android nici nu poți instala aplicații (APKuri) fără să bifezi din setările telefonului că realizezi care sunt riscurile dacă descarci și instalezi programe din surse terțe.

Iar în cazul Huawei App Gallery, Appparks și aplicațiile din sursă terță, aplicațiile livrate sunt în urmă ca versiune față de cele oficiale, adică sunt variante care nu sunt la zi cu patchurile de securitate și /sau actualizările de funcționalitate precum cele din Google Play Store.

De exemplu, pe Huawei P60 Pro testat pentru această recenzie, Google Chrome rula varianta 112, pe când ultima variantă instalată pe un alt telefon Android din Google Play store rula varianta 113.

Facebook rula versiunea 389 pe telefonul Huawei, în timp ce versiunea din Google Play Store la zi e 414.

Instagram, 274, versus 283 ultima versiune la zi. Și tot așa...

Pot înțelege că Huawei e constrâns de situație și că, pentru a exista pe actuala piață, mai ales la nivelul vârfurilor de gamă, nu poate să nu ofere utilizatorilor telefoane cu aplicații precum Facebook, Instagram, Spotify etc., însă compromisul de securitate și confuzia generată pentru utilizator mi se par de neacceptat.

Aplicații Google, oficiale și neoficiale, dar cu funcționalități limitate

Trebuie precizat că aceste aplicații, oficiale sau mai puțin oficiale, duc lipsă de unele funcționalități pe care le-ar avea de exemplu pe telefoane „normale” cu Android.

Spre exemplu, cele mai multe nu au widgets disponibile, nici pentru ecran normal, nici de lockscreen. Spre exemplu, YouTube Music apare cu widget cu butoane de „play”, „pause” etc. doar în zona de notificări, dar nu și pe ecranul blocat, și nici în zona de Control center, unde apare cu un „widget de muzică” doar cu Huawei Music (care nu poate fi eliminat sau dezactivat).

Unele aplicații nu își fac backup decât dacă le tot accesezi ca să le „reamintești” (Google Photos) sau duc lipsă de interconectare pe diferite servicii... În afară de backup cu întârziere, în Google Photos lipsesc efectele sau uneltele de editare pe care altfel un utilizator cu un abonament Google One (spațiu de stocare în Drive) le-ar avea la dispoziție.

În Waze, spre exemplu, nu te poți loga direct cu contul de Google, iar dacă vrei să asociezi un player de muzică în interiorul aplicației, ei bine, nu merge...

La WhatsApp merită precizat că nu mai există funcția de backup pentru conversații (care pe Android țin de Google Drive).

Tot în WhatsApp, de exemplu, am primit de mai multe ori linkuri către Google Maps care, fără vreo logică, fie se deschideau în aplicația de Maps, fie se deschideau în Chrome...

La fel, dacă vrei să accesezi Google Discover și să deschizi știri de acolo, GBox ți le deschide într-un browser propriu, extrem de limitat, fără niciun acces la setări și din care nu poți da share și nu poți copia linkul.

Pe Google Chrome, mai exact varianta „neoficială” descărcată din Apparks, nu am putut sincroniza informația de pe contul meu, din lipsă de Google Mobile Services. Deci nu am avut acces la istoric, la autofill sau la parolele salvate.

HUAWEI P60 Pro - FOTO

De la cel mai problematic capitol, trecem acum la cel în care Huawei P60 Pro strălucește. La partea de fotografiere, P60 este magistral - are fără doar și poate cele mai bune camere foto, funcții și postprocesare pe care le-am testat până acum pe un telefon mobil.

Camera principală și cea de zoom, ambele de 48 Megapixeli, sunt impecabile, excelente în orice situație: zi, noapte, peisaje, portrete, macro - orice îi pui în față, oferă rezultate foarte bune.

Camera principală vine și cu un truc fantastic, cu o diafragmă variabilă fizic, cu patru praguri de stop - f/1.4, f/2, f/2.8 și F/4.0, ceea ce permite poze luminoase, cu fundaluri estompate (bokeh) sau poze cu detalii conturate și fundaluri mai focalizate, în funcție de ce vrei să faci.

Pe noapte rezultatele sunt în general atât de bune încât de multe ori nici nu prea m-am mai obosit să deschid modul dedicat „Night mode”, care presupune un timp de captare de circa 3 secunde și care livrează imagini puțin mai detaliate și mai luminoase decât modul „Auto”.

Camera de zoom 3,5x vine cu o lentilă periscop, iar în modul hybrid poate produce rezultate foarte bune chiar și la 10x. Ba mai mult, permite să faci poze macro folosind zoom, astfel încât poți fotografia macro de 3,5x sau chiar și 10x de la distanțe de doar 30 de centimetri.

Camera ultrawide este cea mai slabă dintre cele trei, dar e slabă doar prin comparația cu celelalte două. Altfel, ea este și ea cât se poate de capabilă și păstrează constanță și coerență în culori, contrast și echilibru cu celelalte două camere, chiar dacă la doar 13 Megapixeli detaliile sunt mai soft când intri să examinezi pozele sale cu zoom.

Țin să precizez, totuși, că am avut în perioada de teste două probleme recurente cu aplicația foto: prima era că de multe ori nu îmi deschidea pozele captate în galerie, imediat după ce le făceam, iar dacă mi le deschidea, nu puteam face zoom în ele sau nu puteam accesa meniul de editare și nici măcar butonul de ștergere.

A doua eroare, mai deranjantă, a fost că de două ori algoritmul de postprocesare o lua razna și fotografiile produse apăreau cu noise, cu artefacte luminoase, cu zone estompate artificial și greșit. În ambele ocazii am rezolvat problema doar cu un restart de telefon.

Dar, chiar și cu micile probleme la camera foto, nimic nu poate știrbi aprecierile pentru fotografiile excelente pe care le poate surprinde Huawei P60 Pro.

Folosite la modul „Auto”, cum probabil cei mai mulți utilizatori ar face, camerele produc rezultate foarte bune, și las mai jos doar câteva din imaginile excelente pe care le-am surprins în perioada de test.

Pentru cine dorește imaginile la rezoluția maximă, cu detalii Exif, ele sunt disponibile într-o fotogalerie pe Flickr.

Huawei P60 Pro - Impecabilele portrete

Și poate mai impresionante sunt rezultatele foto pe modul portret. Un mix al Huawei între capabilitățile hardware ale camerelor (senzor și diafragmă) și o postprocesare excelentă duce la niște poze portret care rivalizează lejer cu rezultate pe care le poți obține cu camere foto profesionale, cu obiective dedicate.

Și nu doar efectele de estompare graduală a fundalului sau prim-planului sunt impresionante, ci și rapiditatea camerelor în captarea fotografiei. De multe ori subiecții mei nu stăteau locului, nu stăteau la poză, se mișcau și își vedeau de ale lor, dar rezultatele erau mereu clare, cu detalii perfect captate - de la fire de păr la ochi, la buze, la mișcările brațelor etc.

Aș putea să continui aici în scris mult și bine, dar cel mai bine e să vedeți pozele, ele sunt dovada supremă.

Și vă recomand să le vedeți pe un ecran mare, să dați și zoom să vedeți în detaliu, la pixel, cât de bine arată... Preferabil din fotogaleria asta de pe Flickr care nu comprimă pozele, care păstrează toate detaliile, informațiile Exif și rezoluția originală.

HUAWEI P60 Pro - VIDEO

Și pe partea video Huwei P30 Pro stă foarte bine, cu filmări excelente, detaliate, stabile, cu culori bune și un echilibru dinamic excelent.

Telefonul poate filma până la 4K la 60 de cadre pe secunde, dar doar pe camera principală și cea zoom. Camera ultrawide nu poate fi selectată pentru 4k@60fps.

La 4k@30 fps, așa cum arată imaginile puse mai jos ca exemplu, rezultatele sunt foarte bune, cu o stabilitate excelentă și detalii excelente chiar și pe lumină slabă.

De apreciat că prin camera de zoom poți filma practic și cadre macro (tele-macro mai exact), care pot fi foarte spectaculoase.

Chiar nu am de ce să mă plâng prea mult: de la sunet la lumină, la culori și la stabilizare, filmările ies foarte bine.

Singurul aspect care nu mi se pare că se ridică la nivelul calității filmărilor este funcția de zoom din aplicația video. Se bazează pe un slider pe care glisezi cu degetul în sus sau în jos, ceea ce-l face foarte inexact, și produce treceri anevoioase și deranjante.

Aș fi preferat oricând posibilitatea să schimb camerele în timpul filmării direct printr-o apăsare pe butoane 0,6x, 1x, 3,5x sau 10x decât să glisez cu degetul interminabil și inexact pe ecran până unde doresc să fac zoom-in sau zoom-out în timp ce are loc înregistrarea.

Altfel, las mai jos o serie de cadre filmate în diferite situații și condiții pentru a exemplifica ce filmări reușește să facă Huawei P60 Pro la 4K@30fps :

HUAWEI P60 Pro - Baterie & Autonomie

Modelul P60 Pro vine cu o baterie Li-Po cu o capacitate de 4815 mAh, iar în perioada mea de teste a oferit o autonomie bună spre foarte bună, reușind să reziste admirabil chiar și în zilele cele mai grele, când am abuzat de camerele sale foarte bune și ofertante.

Am ținut telefonul pe modul „dark”, care presupune fundaluri negre și întunecate în meniuri, dar l-am păstrat mereu pe modul auto la luminozitate, pe modul dinamic la refresh (pe care pe contorul din sistem l-am văzut mereu că oscilează între 60Hz și 120Hz), iar ecranul „Always On” a fost păstrat activat mereu.

În cea mai grea zi, în care am umblat numai pe afară în soare și am pozat și filmat excesiv de mult, bateria telefonului a ținut aproape 18 ore, cu un timp de ecran de peste 4 ore și 20 de minute. În alte zile mai puțin intense am ajuns și la aproape două zile de utilizare pline, cu un timp de ecran de peste 5 ore.

Pe de altă parte, am dat și peste o anomalie, o zi pentru care telefonul raporta că s-a descărcat 85% în 20 de ore, dar cu un timp de ecran înregistrat de sub 2 ore...

Desigur, contează mult cum folosești telefonul, ceva ce variază de la persoană la persoană, așa că las pe scurt cam la ce am folosesc eu telefonul cel mai mult: browsing (mult-mult browsing) de internet, social (Facebook, Instagram, Twitter), mult YouTube (și video și audio streaming pe căști bluetooth), foto/video ocazional, așa cum tot ocazional mai deschid și câte un joc.

Într-un astfel de scenariu, cu mult browsing și mult streaming, dar mai puțin gaming sau foto/video, telefonul m-a dus binișor spre două zile (40 de ore) cu un timp de ecran de 6 ore și 43 de minute.

Las mai jos câteva dintre statisticile înregistrate la baterie în perioada de test:

HUAWEI P60 Pro - Încărcare

Noul vârf de gamă de la Huawei vine cu un încărcător inclus în pachet și cu o tehnologie de încărcare rapidă la 88W. Nu e chiar la nivelul altor competitori de pe piață, care propun viteze mai mari de încărcare la 120W sau chiar mai mult, dar este totuși o propunere decentă.

La 88W, cu încărcătorul din cutie, am măsurat de la 10% la 100% în circa 40 de minute.

După 10 minute de încărcare, telefonul lăsat pornit pe masă era la un grad de încărcare de 41%. După 20 de minute era la 62%, iar după 30 de minute era la 82%.

Încărcătorul e unul cel puțin interesant pentru că vine cu ambele mufe, și USB-A, și USB-C, însă cele două mufe sunt virtual lipite una de cealaltă astfel încât nu pot fi folosite simultan.

Deși e un încărcător potent, el nu poate în toate scenariile să încarce și alte device-uri precum un laptop ultrabook.

Pe cablul din pachet cu USB-A, Windows de exemplu raportează „Slow charger”, iar pe aplicațiile de măsurare apare o rată de încărcare de circa 7,5W-10W, adică abia reușește să „țină” pe loc un ultrabook, mai mult cât să nu se descarce, nu neapărat să-l încarce.

În schimb, pe un cablu USB-C la USB-C băgat în mufa din încărcător rezultatele se schimbă: laptopul raportează o rată de încărcare de circa 35-45W.

Pe de altă parte, telefonul e capabil și de încărcare wireless la 50W, dar și să încarce wireless și alte gadgeturi precum ceasuri sau seturi de căști.

CONCLUZIE

Huawei P60 Pro e un telefon al unor contraste puternice: pe de-o parte avem cele mai bune camere pe un telefon, cu rezultate excelente, iar pe de altă parte avem un sistem software problematic în zona Android, instabil și puternic alterat, cu servicii Google limitate sau inexistente și cu mari compromisuri pe partea de securitate, având în vedere că, pentru a trece peste handicapul lipsei aplicațiilor sonore din propriul magazin, Huawei mai că încurajează utilizatorii să descarce variante neactualizate din surse terțe și nesigure.

Te-ai putea gândi că un compromis e și pe partea hardware, unde telefonul vine cu procesorul de vârf de acum un an și fără tehnologia 5G, dar în realitate, în utilizarea normală nu simți acest aspect. În schimbi apreciezi autonomia excelentă a bateriei, încărcarea rapidă cu încărcătorul inclus în cutie, designul unic și construcția premium cu materiale de calitate.

Cine vrea cele mai bune camere pe un telefon mai presus de toate, cine nu ține prea mult la serviciile Google, cine e deja integrat în alternativele Huawei sau e dispus să le încerce, ar putea găsi în modelul P60 Pro o variantă demnă de luat în considerare, chiar dacă discutăm de un preț similar cu alte telefoane flagship mult mai șlefuite.

Altfel, din punctul meu de vedere, ca un veteran în universul Android, Huawei P60 Pro nu este un telefon care poate fi recomandat, nu în condițiile de acum cel puțin.

Dincolo de serviciile Google limitate și disfuncționale pe alocuri, riscurile de securitate cu aplicațiile terțe în magazinul oficial Huawei sunt probabil cel mai mare deal-breaker - cel mai serios motiv să-l refuz - și ceva ce mi-aș dori ca Huawei să rezolve cât mai curând posibil.

După aproape două săptămâni de test rămân însă cu experiența excelentă pe partea foto și cu speranța că ceilalți producători s-au apucat deja să ia notițe și pe viitor să caute să se ridice cel puțin la nivelul la care Huawei a ajuns acum pe partea de camere.