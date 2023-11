Articol susținut de Huawei Marți, 07 Noiembrie 2023, 09:05

Smile Media

0

​Huawei, în colaborare cu startup-ul PROBOTEK și prin rețeaua 5G Cyta, a prezentat pe 19 octombrie, în Cipru, sistemul smart pentru detectarea incendiilor, sub umbrela proiectului "Smart green village". Soluția a fost implementată în Parcul Athalassa și prezentată în fața oficialilor guvernamentali, reprezentanților din mediul academic și organizațiilor non-guvernamentale.

Huawei prezintă o nouă soluție smart pentru detectarea incendiilor prin 5G, AI și drone Foto: Huawei

Cipru este una dintre țările mediteraneene expuse la veri cu temperaturi foarte ridicate, ceea ce duce la creșterea numărului de incendii în păduri. Tehnologiile noi, precum 5G, inteligența artificială și dronele pot detecta incendiile înainte ca acestea să se producă. Astfel, viața și locuințele oamenilor din împrejurimile pădurilor pot fi protejate.

În deschiderea evenimentului, Andreas Christou, vice-director general al Departamentului pentru Păduri, a ținut un discurs în numele președintelui Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, ministrului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, Petros Xenofontos, și directorului general al Departamentului pentru Păduri, Charalambos Alexandrou, declarând:,,Inițiativa aceasta arată gradul înalt de implicare al Huawei Technologies în protejarea pădurilor. În lupta împotriva incendiilor nu există loc pentru amânare și nimeni nu e lăsat în urmă. Suntem bucuroși să vedem acțiunile sectorului privat în această direcție, în special prin programul inovator pentru detectarea incendiilor "Smart Green Village", realizat de Huawei.”

,,Huawei a dezvoltat o dronă care detectează fumul și focul, ca răspuns imediat la incendiile din zonele semimontane și montane. Dispozitivul funcționează prin inteligență artificială sub acoperirea rețelei 5G Cyta, ceea ce contribuie la rezultate remarcabile. Astfel de inițiative au un rol important în dezvoltarea orașelor inteligente din Cipru. Odată ce provocările actuale sunt rezolvate cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație, calitatea vieții cetățenilor noștri se va îmbunătăți exponențial”, susține Philippos Hadjizaharias, ministru Adjunct al Cercetării, Inovației și Politicii Digitale.

Ofițerul Comercial Șef al Cyta, George Metzakis, a declarat: ,,Rețeaua 5G Cyta va fi instrumentul principal în proiectul destinat detectării incendiilor, furnizând o conexiune de mare viteză și latență scăzută, aspecte esențiale în transmiterea datelor în timp real. Privind spre viitor, dezvoltarea rețelei 5G deschide posibilități nelimitate în dezvoltarea orașelor inteligente. Este o schimbare majoră și ne bucurăm să fim în fruntea acestei tehnologii revoluționare".

Radoslaw Kedzia, vicepreședintele Regiunii Europene Huawei, a subliniat că Huawei va continua să facă eforturi în aducerea de noi inițiative și soluții care pot contribui la rezolvarea problemelor sociale și ale celor de mediu, atât din Cipru, cât și din întreaga Europă: ,,Tehnologia n-ar trebui să fie în opoziție cu natura. Dimpotrivă, ar trebui să o ajute să prospere. Credem că ultimele tehnologii, precum inteligența artificială, cloud și 5G pot fi integrate rapid și pot fi aplicate în diferite industrii. Lucrul acesta facilitează transformarea digitală și dezvoltarea socio-economică pe termen lung, aducând beneficii majore întregii societăți."

Evenimentul s-a desfășurat în colaborare cu Darwin's Circle sub tema "Viena Tech for Green Initiative", un program dedicat dezvoltării tehnologiilor și soluțiilor pentru atingerea planurilor de sustenabilitate. În cadrul discuțiilor cu experții, Nikolaus Pelinka, fondatorul Darwin's Circle, subliniază rolul semnificativ al tehnologiei în tranziția spre mai bine: ,,Noi, la Darwin's Circle, credem că tehnologia și inovația sunt cele mai importante instrumente către un viitor sustenabil. Împreună cu partenerul nostru fidel, Huawei, precum și cu alte companii și instituții, am stabilit inițiativa Vienna Tech4Green. Ne concentrăm asupra rolului esențial al ultimelor tehnologii în reducerea emisiilor de carbon, protejarea mediului și crearea unei lumi mai bune. Urmează să discutam despre măsurile necesare pentru a ne atinge obiectivele."

Sistemul pentru detectarea incendiilor a fost implementat prima oară în 2022, la Atena, în Grecia. De atunci, acesta a fost testat și îmbunătățit, motiv pentru care, anul acesta este introdus în Cipru, o țară care se confruntă cu problema incendiilor forestiere. Implementarea sistemului în Cipru face parte dintr-un program de contribuție socială pe termen lung sub umbrela "Smart & Green Village". Acesta își propune să ofere conexiuni extinse și educație în zonele rurale din Cipru.

DESPRE GRUPUL HUAWEI

Fondat în 1987, Grupul Huawei este lider global în furnizarea de infrastructură, dispozitive smart și soluții în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). La nivel global cei 207.000 de angajați ai Huawei se dedică să ofere cele mai bune experiențe companiilor de telecomunicații, afacerilor și consumatorilor. Soluțiile, produsele și serviciile inovatoare din IT și comunicații ale Huawei sunt utilizate în peste 170 de țări, deservind peste 3 miliarde de oameni la nivel mondial.

Viziunea și misiunea noastră sunt de a aduce o lume digitală complet conectată fiecărei persoane, locuințe și organizații. Pentru a realiza lucrul acesta, vom promova interconectivitatea și vom permite accesul egal la toate rețelele. Vom furniza servicii de cloud și inteligență artificială (AI) în toate colțurile lumii pentru o putere de calcul superioară, oriunde este nevoie. Vom crea platforme digitale pentru a ajuta toate industriile și organizațiile să devină mai flexibile, eficiente și dinamice. Vom redefini experiența utilizatorilor cu ajutorul AI, personalizând-o în toate aspectele vieții lor, fie că se află acasă, la birou sau în deplasare.

Articol susținut de Huawei