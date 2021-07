De ce întârzierile de pe calea ferată vor persista și în următoarele zile

Rar un cumul de factori veniți în același timp au afectat circulația pe calea ferată atât de rău, mai ales că suntem în plin sezon estival și cele mai grave episoade s-au întâmplat pe magistrala 800, către Litoral.





Tabela din Gara de Nord pe 29 iulie la ora 21.20





Recordul de întârziere îi aparține trenului IR 1991 Mangalia - Timișoara care a acumulat 13 ore și 30 de minute întârziere. A plecat miercuri seară din Mangalia și va ajunge după 28 de ore de parcurs...

Două macarale de mare tonaj, una de 125 de tone, alta de 250 de tone au făcut intervențiile pentru ridicarea celor 13 vagoane deraiate.







Până la această oră nu sunt informații certe despre reluarea circulației trenurilor, cu tracțiune electrică, pe distanța Bărăganu - Fetești (zona afectată de deraierea din noaptea de 28/29.07.2021),



O bilă neagră ține de comunicarea CFR Călători care a fost defectuoasă. Ar fi utilă o pagină în care să fie postate în timp real trenurile care întârzie, durata întârzierii și motivul.





Joi la ora 20.00 avea 150 de minute întârziere un tren Constanța - Brașov, iar trenul Mangalia - Craiova a acumulat cinci ore, în timp ce operatorul Softrans a anulat pe o parte din traseu trenul Constanța - Brașov. Trenul Constanța - Arad al operatorul Astra T C a acumulat patru ore întârziere.De vină sunt lucrările din zona Fetești unde s-au ciocnit două trenuri de marfă noaptea trecută și până acum 6 dintre cele 13 vagoane au fost repuse pe șină. Tot în zona Fetești încă persistă restricții de circulație, după alte două incidente petrecute acum 10 zile.Lucrările de înlăturare a vagoanelor sunt complicate și vor mai dura, astfel că este de așteptat ca vineri și sâmbătă aproape toate trenurile care trec pe acolo, peste 60 pe zi, să aibă întârzieri. Mai mult, după ridicarea tuturor vagoanelor de marfă vor începe lucrările pentru refacerea infrastructurii și suprastructurii feroviare grav avariată.Alte trenuri care nu au avut legătură cu magistrala 800 au avut întârzieri: spre exemplu trenul RE 3006 Brașov - București a plecat cu 100 de minute întârziere și a ajuns la București cu 114 minute mai târziu decât indica Mersul Trenurilor.Au fost întârzieri mari și în alte locuri din țară după ce rafalele puternice de vânt au produs deranjamente la linia de contact. Printre locurile unde au fost astfel de probleme se numără zonele Buftea - Periș, Tușnad și Teregova (între Caransebeș și Băile Herculane). Evenimente severe ale vremii sunt anunțate și în zilele următoare.IR 1746 Cluj - București a acumulat 90 de minute întârziere, deși la Brașov sosise cu 18 minute întârziere, iar trenul care vine de la Păușa (stațiunea Călimănești) a acumulat 70 de minute întârziere.Cei care au bilete la trenurile sezoniere spre Litoral și cu trasee uneori de 14-17 ore chiar vor avea emoții. În plus, rămâne de văzut cum se va descurca CFR Călători cu vagoanele, pentru că două trenuri sezoniere de lung parcurs sunt în drum de peste 24 de ore, iar vagoanele care trebuiau să intre în formarea altor trenuri nu au ajuns, astfel că unele trenuri vor fi mai scurte decât trebuie.Canicula va duce la întârzieri, ca în fiecare an, mai ales că vor fi 35-38 de grade în multe locuri, cu maxime de +40 de grade. Ca în fiecare an o serie de trenuri vor acumula zeci de minute întârziere din cauza restricțiilor.